Fórmula E alcanza nuevos máximos en audiencia y base de fans durante su temporada 11

Los resultados de la Temporada 11 son una validación contundente de la estrategia de Formula E: ofrecer carreras de clase mundial y llenas de adrenalina en el corazón de ciudades icónicas.



Lograr un aumento del 14% en nuestra audiencia global de TV hasta alcanzar los 561 millones y hacer crecer aún más nuestra base de fans altamente comprometidos a más de 422 millones a nivel mundial es un logro excepcional

El Campeonato Mundial de FIA Fórmula E cerró su undécima temporada (2024/25) superando todos sus récords previos de audiencia acumulada en TV, base global de fans y engagement digital.La base de fans global de Formula E alcanzó 422 millones al cierre de la Temporada 11, un aumento del 13% comparado con la Temporada 10. Esta alza forma parte de una tendencia mayor, con un crecimiento de 38% (117 millones de fans) desde la Temporada 8 (2021/22).El campeonato cuenta ahora con una de las comunidades más comprometidas del automovilismo, con un 58% de fans clasificados como “altamente comprometidos”, lo que representa un crecimiento del 9% frente a la temporada pasada.El engagement es particularmente fuerte en los mercados de Nivel 1 (EE.UU., China, Reino Unido y Alemania), que en conjunto representan casi el 37% (158 millones) de la base total de fans.· La audiencia global acumulada en TV de Formula E creció 14% y alcanzó un récord de 561 millones en la Temporada 11 (2024/25).· La temporada registró un promedio de 33 millones de audiencia acumulada por carrera (+16% frente a la Temporada 10).· En Reino Unido y Alemania, la audiencia acumulada creció 41% y 12% respectivamente, en transmisiones relacionadas con las carreras.· El Hankook Mexico City E-Prix (Ronda 2) estableció dos nuevos récords de audiencia: 10.5 millones de espectadores en CBS para un solo programa, y la mayor audiencia de una sola carrera en la Temporada 11, con 46 millones de espectadores, un 38% más que el promedio de la temporada.· Las visualizaciones de video crecieron 47% interanual, con el contenido de Evo Sessions representando el 42% del total en la Temporada 11.· Las impresiones en redes sociales aumentaron 14% respecto a la Temporada 10, superando los 1.39 mil millones.· Los seguidores en redes sociales subieron 10% respecto a la temporada anterior, con TikTok como la plataforma con mayor crecimiento (+37%) y convirtiéndose en la segunda más seguida de la categoría.· El contenido relacionado con las carreras generó 28% más interacciones que en la Temporada 10, con Berlín, Ciudad de México y Yeda registrando los mayores incrementos.Jeff Dodds, CEO de Formula E, dijo: "", indicó el directivo.