 Fórmula E alcanza nuevos máximos en audiencia y base de fans durante su temporada 11 - F1LATAM.COM
  Repetición - CARRERA - GP SINGAPUR F1

                          

Fórmula E alcanza nuevos máximos en audiencia y base de fans durante su temporada 11
Fórmula E alcanza nuevos máximos en audiencia y base de fans durante su temporada 11
   oct 9 /2025 21:07 GMT
 Ciudad de México, México
 Nissan

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El Campeonato Mundial de FIA Fórmula E cerró su undécima temporada (2024/25) superando todos sus récords previos de audiencia acumulada en TV, base global de fans y engagement digital.

La base de fans global de Formula E alcanzó 422 millones al cierre de la Temporada 11, un aumento del 13% comparado con la Temporada 10. Esta alza forma parte de una tendencia mayor, con un crecimiento de 38% (117 millones de fans) desde la Temporada 8 (2021/22).


El campeonato cuenta ahora con una de las comunidades más comprometidas del automovilismo, con un 58% de fans clasificados como “altamente comprometidos”, lo que representa un crecimiento del 9% frente a la temporada pasada.

El engagement es particularmente fuerte en los mercados de Nivel 1 (EE.UU., China, Reino Unido y Alemania), que en conjunto representan casi el 37% (158 millones) de la base total de fans.


Highlights del análisis de audiencia y televisión:

· La audiencia global acumulada en TV de Formula E creció 14% y alcanzó un récord de 561 millones en la Temporada 11 (2024/25).

· La temporada registró un promedio de 33 millones de audiencia acumulada por carrera (+16% frente a la Temporada 10).

· En Reino Unido y Alemania, la audiencia acumulada creció 41% y 12% respectivamente, en transmisiones relacionadas con las carreras.

· El Hankook Mexico City E-Prix (Ronda 2) estableció dos nuevos récords de audiencia: 10.5 millones de espectadores en CBS para un solo programa, y la mayor audiencia de una sola carrera en la Temporada 11, con 46 millones de espectadores, un 38% más que el promedio de la temporada.


El enfoque digital de la serie continúa impulsando un crecimiento monumental:

· Las visualizaciones de video crecieron 47% interanual, con el contenido de Evo Sessions representando el 42% del total en la Temporada 11.

· Las impresiones en redes sociales aumentaron 14% respecto a la Temporada 10, superando los 1.39 mil millones.

· Los seguidores en redes sociales subieron 10% respecto a la temporada anterior, con TikTok como la plataforma con mayor crecimiento (+37%) y convirtiéndose en la segunda más seguida de la categoría.

· El contenido relacionado con las carreras generó 28% más interacciones que en la Temporada 10, con Berlín, Ciudad de México y Yeda registrando los mayores incrementos.


Jeff Dodds, CEO de Formula E, dijo: "Los resultados de la Temporada 11 son una validación contundente de la estrategia de Formula E: ofrecer carreras de clase mundial y llenas de adrenalina en el corazón de ciudades icónicas.

Lograr un aumento del 14% en nuestra audiencia global de TV hasta alcanzar los 561 millones y hacer crecer aún más nuestra base de fans altamente comprometidos a más de 422 millones a nivel mundial es un logro excepcional", indicó el directivo.

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Victoria del piloto colombiano Óscar Tunjo en el Campeonato IMSA VP Challenge

IMSA

Victoria del piloto colombiano Óscar Tunjo en el Campeonato IMSA VP Challenge
Fórmula E alcanza nuevos máximos en audiencia y base de fans durante su temporada 11

Fórmula E

Fórmula E alcanza nuevos máximos en audiencia y base de fans durante su temporada 11
Gran Premio de México F1 2025 designa a Memo Rojas Jr. como su nuevo embajador

Fórmula 1

Gran Premio de México F1 2025 designa a Memo Rojas Jr. como su nuevo embajador
Volcán de mi Tierra es elegido como el Tequila Oficial de Fórmula 1

Fórmula 1

Volcán de mi Tierra es elegido como el Tequila Oficial de Fórmula 1
Porsche redefine su presencia en el automovilismo con dos campeonatos clave: Fórmula E e IMSA

Fórmula E

Porsche redefine su presencia en el automovilismo con dos campeonatos clave: Fórmula E e IMSA
McLaren se corona campeón de constructores por décima ocasión en la F1

Fórmula 1

McLaren se corona campeón de constructores por décima ocasión en la F1
Lewis Hamilton es penalizado tras finalizar la carrera del GP de Singapur

Fórmula 1

Lewis Hamilton es penalizado tras finalizar la carrera del GP de Singapur
Russell gana en Marina Bay y McLaren se consagra campeón de constructores - Reporte Carrera - GP de Singapur

Fórmula 1

Russell gana en Marina Bay y McLaren se consagra campeón de constructores - Reporte Carrera - GP de Singapur
Carrera del Gran Premio de Singapur F1 - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Carrera del Gran Premio de Singapur F1 - ¡EN VIVO!
Parrilla de salida del GP de Singapur tras descalificación de Sainz y Albon

Fórmula 1

Parrilla de salida del GP de Singapur tras descalificación de Sainz y Albon
Sainz y Albon de Williams son descalificados de la clasificación del GP de Singapur

Fórmula 1

Sainz y Albon de Williams son descalificados de la clasificación del GP de Singapur
Russell da un salto de calidad y se lleva la pole position - Reporte Clasificación - GP de Singapur

Fórmula 1

Russell da un salto de calidad y se lleva la pole position - Reporte Clasificación - GP de Singapur
+ Ver más noticias +

Contenidos destacados

GP de Singapur 2025GP de Singapur 2025
EN VIVO - GP Singapur F1 2025EN VIVO - GP Singapur F1 2025
Campeonato Pilotos y EquiposCampeonato Pilotos y Equipos
Calendario F1 2025Calendario F1 2025

Noticias de AUTOS F1LATAM

oct 09 - 16:32
Tekton: primeras imágenes del nuevo SUV de Nissan desarrollado en India Tekton: primeras imágenes del nuevo SUV de Nissan desarrollado en India
oct 08 - 22:18
Porsche revela su diseño interior del futuro con el nuevo Cayenne Electric Porsche revela su diseño interior del futuro con el nuevo Cayenne Electric
oct 08 - 12:55
Ford se incorpora a la flota de FedEx Colombia con 14 E-Transit 100% eléctricas Ford se incorpora a la flota de FedEx Colombia con 14 E-Transit 100% eléctricas
oct 08 - 09:24
Automotor.co celebra apertura de dos vitrinas Hyundai en Bella Suiza y Chía Automotor.co celebra apertura de dos vitrinas Hyundai en Bella Suiza y Chía
oct 08 - 03:14
CUPRA presenta en Colombia el Terramar, su nuevo SUV con hibridación ligera CUPRA presenta en Colombia el Terramar, su nuevo SUV con hibridación ligera
oct 08 - 01:48
El superdeportivo eléctrico Xiaomi SU7 Ultra aterrizó en Colombia El superdeportivo eléctrico Xiaomi SU7 Ultra aterrizó en Colombia
oct 07 - 23:09
Changan Hunter, la pickup híbrida que está despertando interés en el mercado colombiano Changan Hunter, la pickup híbrida que está despertando interés en el mercado colombiano
oct 06 - 16:55
YANGWANG U9 Xtreme es el auto de producción más rápido del mundo, con velocidad máxima de 496,22 km/h YANGWANG U9 Xtreme es el auto de producción más rápido del mundo, con velocidad máxima de 496,22 km/h
oct 04 - 01:06
KGM Actyon en Colombia: se renueva la conocida SUV con imponente diseño y tecnología KGM Actyon en Colombia: se renueva la conocida SUV con imponente diseño y tecnología
oct 03 - 22:46
Kia Colombia continúa su crecimiento cerrando septiembre como líder del sector automotor Kia Colombia continúa su crecimiento cerrando septiembre como líder del sector automotor
oct 03 - 16:08
Deepal S07 y S05 son reconocidos en los premios TADA 2025 en el Salón de Turín Deepal S07 y S05 son reconocidos en los premios TADA 2025 en el Salón de Turín
oct 03 - 15:44
Kia Tasman en Colombia: la primera pickup de la marca coreana llegó oficialmente Kia Tasman en Colombia: la primera pickup de la marca coreana llegó oficialmente
+ Ver más noticias +