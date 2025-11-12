Audi presenta el R26 Concept: así es el diseño que marcará su ingreso a Fórmula 1

A la vanguardia de la técnica

A 115 días de su debut en la Fórmula 1, Audi ha presentado en su Brand Experience Center de Múnich el Audi R26 Concept, un adelanto del auto que competirá en el Campeonato Mundial en 2026.Este concepto refleja la nueva filosofía de diseño de la marca, caracterizada por un lenguaje minimalista con superficies definidas por cortes geométricos precisos y una paleta de colores que incluye titanio, negro carbón y un nuevo rojo Audi, con los emblemáticos aros utilizados de forma selectiva en este tono. El Audi R26 Concept anticipa el diseño que identificará a la marca de los cuatro aros en la máxima disciplina del automovilismo.El proyecto de Fórmula 1 representa una declaración estratégica para Audi, sirviendo como escenario global para su lema "". La disciplina es considerada el laboratorio de pruebas más exigente del mundo, donde los cortos ciclos de desarrollo y la agilidad en la toma de decisiones servirán de modelo para toda la compañía.Con un marco económicamente atractivo gracias al límite de costes y un alcance global de más de 820 millones de aficionados, la F1 ofrece una visibilidad de marca inigualable y oportunidades de patrocinio, contando ya con socios globales como adidas, bp y Revolut.Para materializar su entrada, Audi adquirió este año la totalidad del Grupo Sauber en Suiza, sentando las bases para incorporar al fondo soberano de Qatar como inversor. Al frente del proyecto se encuentran dos pesos pesados de la F1: el exdirector de Ferrari, Mattia Binotto, y Jonathan Wheatley, anteriormente en Red Bull. La dupla de pilotos combina experiencia y juventud con el alemán Nico Hülkenberg y el joven talento brasileño Gabriel Bortoleto. El objetivo final es claro: luchar por el Campeonato Mundial en 2030.El corazón del auto, la unidad de potencia, se desarrolla desde la primavera de 2022 en Neuburg an der Donau (Alemania), la única sede operativa de un equipo de F1 en el país. Este sistema híbrido, que incluye un motor V6 de combustión sostenible y un motor eléctrico de potencia triplicada, ya ha completado simulaciones de carrera. Mientras, el chasis se desarrolla en la sede de Hinwil (Suiza), y una oficina tecnológica en Bicester (Reino Unido) proporciona acceso al "Motorsport Valley".El equipo Audi F1 se presentará oficialmente en enero de 2026. Las primeras pruebas con los nuevos monoplazas se realizarán a puerta cerrada en Barcelona a finales de ese mismo mes. El primer test público tendrá lugar en Bahrein en febrero, allanando el camino para el esperado debut oficial en la parrilla de partida, que será en el Gran Premio de Australia, del 6 al 8 de marzo de 2026.