Grilla de partida de la Sprint del GP de Brasil 2025

Los comisarios del Gran Premio de Brasil 2025 han publicado la parrilla de salida provisional de la carrera Sprint se realizará en el Autódromo de Interlagos.
De momento los resultados de la Sprint Qualifying no tienen cambios.
A continuación la grilla de partida provisional de la Sprint del GP de Brasil:
1. Lando Norris (McLaren)
2. Kimi Antonelli (Mercedes)
3. Oscar Piastri (McLaren)
4. George Russell (Mercedes)
5. Fernando Alonso (Aston Martin)
6. Max Verstappen (Red Bull)
7. Lance Stroll (Aston Martin)
8. Charles Leclerc (Ferrari)
9. Isack Hadjar (RB)
10. Nico Hülkenberg (Sauber)
11. Lewis Hamilton (Ferrari)
12. Alex Albon (Williams)
13. Pierre Gasly (Alpine)
14. Gabriel Bortoleto (Sauber)
15. Oliver Bearman (Haas)
16. Franco Colapinto (Alpine)
17. Liam Lawson (RB)
18. Yuki Tsunoda (Red Bull)
19. Esteban Ocon (Haas)
20. Carlos Sainz (Williams)
A las 11:00 hs de São Paulo, comenzará la Sprint del Gran Premio de Brasil, con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM
