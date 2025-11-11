 ¡Asegura tu lugar! Inicia la venta general de boletos para el GP de México 2026 de F1 - F1LATAM.COM
¡Asegura tu lugar! Inicia la venta general de boletos para el GP de México 2026 de F1
¡Asegura tu lugar! Inicia la venta general de boletos para el GP de México 2026 de F1
   nov 11 /2025 22:01 GMT
 Ciudad de México, México
 McLaren

Mañana miércoles 12 iniciará la fase de Venta General para el Gran Premio de México 2026, que se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre del próximo año en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En esta fase de Venta General, los aficionados podrán comprar sus boletos únicamente a través de la plataforma de Ticketmaster , utilizando la tarjeta del banco de su elección, para asistir a la mejor F1ESTA del calendario.

Además, este año el México GP pone a disposición de los aficionados el servicio de Derecho Primera Opción (DPO), el cual podrán adquirir durante el proceso de compra de sus boletos para la edición del 2026. El DPO les permitirá asegurar a los amantes del automovilismo el mismo asiento que compren para el México GP 2026, durante las ediciones de 2027 y 2028.


El DPO no es un boleto, sino una opción de compra anticipada que estará disponible en todas las gradas, con excepción de algunos productos. Cuando inicie la venta de boletos para el México GP 2027 y 2028, los aficionados que adquirieron su DPO recibirán un correo en donde se les comunicará el proceso a seguir para hacer válido su Derecho de Compra Anticipada.

Por otra parte, con el fin de promover una venta más justa y dinámica, se ha asegurado la disponibilidad de boletos en cada etapa de venta y se ha establecido un límite máximo de ocho entradas por transacción.

En ese sentido, debido a la alta demanda registrada en los últimos años, se recomienda a los aficionados que deseen adquirir boletos para la próxima edición planificar su compra con anticipación y mantener la paciencia durante el proceso y la fila virtual.

Cabe destacar que Ticketmaster puede procesar hasta cuatro mil transacciones por minuto; no obstante, la demanda puede superar la capacidad del sistema en ciertos momentos.

Fórmula 1

