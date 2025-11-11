 Verstappen protagonizó una remontada épica en Interlagos y elogió a Kimi Antonelli - F1LATAM.COM
Verstappen protagonizó una remontada épica en Interlagos y elogió a Kimi Antonelli
Verstappen protagonizó una remontada épica en Interlagos y elogió a Kimi Antonelli
   nov 11 /2025 16:58 GMT
 São Paulo, Brasil
Por: Henry Bonilla
Max Verstappen ha vuelto a demostrar su talento y tenacidad. En el GP de Brasil del pasado domingo, el tetracampeón neerlandés realizó una de las remontadas más memorables de la F1, al escalar desde la salida en el pit lane hasta subir al podio. Con quien no pudo fue con Kimi Antonelli por el segundo lugar, elogiándolo por su gran pilotaje.

La carrera, que el cuatro veces campeón describió como "bastante intensa" y "llena de acción", estuvo plagada de adversidades desde el inicio. Tras verse forzado a empezar desde los boxes, su desafío se complicó aún más con un pinchazo en las primeras fases que lo obligó a realizar una parada adicional no prevista.


"Para estar en el podio desde el pit lane, no esperaba eso en absoluto, incluso con un pinchazo también al principio de la carrera, por eso tuvimos que boxear de nuevo", confesó Verstappen en la conferencia de prensa posterior. "Así que, un resultado increíble para nosotros".

La clave de la hazaña fue el fuerte ritmo de su auto y en una conducción agresiva pero calculada. Verstappen destacó la dificultad de los adelantamientos, especialmente al encontrarse con "trenes de DRS" que complicaban los sobrepasos. A pesar de los obstáculos, logró recortar una desventaja abismal para acabar la carrera a apenas diez segundos del líder, un dato que calificó de "increíble".

El piloto de Red Bull dedicó palabras de elogio y apoyo a su compañero de podio, el novato Kimi Antonelli, con quien compartió un momento especial durante la celebración. Verstappen se ha convertido en un referente para los jóvenes talentos, y hoy quiso transmitir un mensaje claro al prometedor piloto.


"Sigue creyendo en ti mismo", aconsejó el múltiple campeón. "En tu temporada de rookie pasas por una montaña rusa emocional en ocasiones. Algunos fines de semana van mejor que otros... Cometes errores. Tienes buenos fines de semana. Pero al final del día, todo eso es parte de la curva de aprendizaje. Tienes que cometer errores también para convertirte en un mejor piloto, incluso en la Fórmula 1".

Verstappen alabó la evolución y la velocidad de Kimi, destacando que "para él tener un fin de semana como el que ha tenido aquí fue simplemente súper fuerte". "Merecía totalmente estar en este podio hoy", afirmó.


Cerrando con una reflexión sobre el trabajo en equipo, Verstappen concluyó: "Fue muy duro para nosotros, pero nunca nos rendimos. Siempre intentamos mejorar y encontrar más tiempo por vuelta. Y por suerte, lo encontramos de nuevo hoy", concluyó el cuatro veces campeón de la F1.

