Verstappen protagonizó una remontada épica en Interlagos y elogió a Kimi Antonelli

Max Verstappen ha vuelto a demostrar su talento y tenacidad. En el GP de Brasil del pasado domingo, el tetracampeón neerlandés realizó una de las remontadas más memorables de la F1, al escalar desde la salida en el pit lane hasta subir al podio. Con quien no pudo fue con Kimi Antonelli por el segundo lugar, elogiándolo por su gran pilotaje.La carrera, que el cuatro veces campeón describió como "" y "", estuvo plagada de adversidades desde el inicio. Tras verse forzado a empezar desde los boxes, su desafío se complicó aún más con un pinchazo en las primeras fases que lo obligó a realizar una parada adicional no prevista.", confesó Verstappen en la conferencia de prensa posterior. "".La clave de la hazaña fue el fuerte ritmo de su auto y en una conducción agresiva pero calculada. Verstappen destacó la dificultad de los adelantamientos, especialmente al encontrarse con "" que complicaban los sobrepasos. A pesar de los obstáculos, logró recortar una desventaja abismal para acabar la carrera a apenas diez segundos del líder, un dato que calificó de "".El piloto de Red Bull dedicó palabras de elogio y apoyo a su compañero de podio, el novato Kimi Antonelli, con quien compartió un momento especial durante la celebración. Verstappen se ha convertido en un referente para los jóvenes talentos, y hoy quiso transmitir un mensaje claro al prometedor piloto.", aconsejó el múltiple campeón. "".Verstappen alabó la evolución y la velocidad de Kimi, destacando que "", afirmó.Cerrando con una reflexión sobre el trabajo en equipo, Verstappen concluyó: "", concluyó el cuatro veces campeón de la F1.