McLaren ficha a la joven promesa italiana Matteo De Palo para su programa de pilotos
   nov 11 /2025 16:20 GMT
 Woking, Gran Bretaña
 McLaren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
En un movimiento que refuerza su apuesta por el semillero de jóvenes promesas, McLaren Racing ha vinculado a una de las joyas más brillantes del karting europeo: el italiano Matteo De Palo, de 18 años, se incorpora de inmediato a su prestigioso Programa de Desarrollo de Pilotos.

La trayectoria de De Palo deslumbra por su progresión meteórica. Tras una formidable base en el karting, donde cosechó triunfos en categorías como 60 Mini y OK-Junior, su transición a los monoplazas no se hizo esperar. Su año de debut en el Campeonato de España de F4 en 2023 con Campos Racing fue llamativo: una victoria y tres podios adicionales que le valieron un meritorio quinto puesto en la clasificación general.


El salto a la Fórmula Regional Europea (FRECA) en 2024 fue destacado con una victoria y un segundo puesto. Este año en la misma categoría, al volante de un Trident Motorsport, el piloto romano se llevó cuatro victorias y siete podios, asegurando el subcampeonato.

La hoja de ruta para De Palo es clara, ambiciosa y viene con fechas clave. El icónico Gran Premio de Macao de 2025 será su bautismo de fuego con los colores papaya, un escenario legendario para estrenar conexión. En 2026 dará el asalto al campeonato de la FIA Fórmula 3.


Alessandro Alunni Bravi, Director de Asuntos Comerciales de McLaren Racing y arquitecto del programa, no esconde su entusiasmo: "Matteo es un talento joven y emocionante que ha demostrado una progresión espectacular. Su adaptabilidad y crecimiento constante son exactamente el perfil que buscamos. Nuestra misión ahora es pulir su talento natural, no solo en el ámbito puramente deportivo, sino en todas las facetas que conforman a un piloto profesional de élite", señaló el directivo transalpino.

Entretanto, la emoción de De Palo es palpable: "Incorporarme al programa de McLaren es un honor inmenso. Su historial habla por sí solo. Estoy ansioso por absorber todo lo que pueda y crecer en cada aspecto. Mi más sincero agradecimiento a Zak Brown, a Alessandro y a todo el equipo. ¡Tengo unas ganas enormes de salir a la pista con el color papaya!", dijo el italiano.

La escudería de Woking también confirma la salida de tres de sus prospectos: Ugo Ugochukwu, Martinius Stenshorne y Brando Badoer dejarán el programa al cerrarse el calendario, tras unas trayectorias llenas de victorias y podios que McLaren agradece.

