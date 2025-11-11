Listado de vueltas rápidas del Gran Premio de Brasil 2025

|#
|Piloto
|Equipo
|Tiempo
|Vuelta
|Gap
|Km/h
|Hora
|1
|Alexander Albon
|Williams
|1:12.400
|59
|–
|214.259
|15:21:20
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:12.447
|56
|0.047
|214.120
|15:17:07
|3
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:12.742
|54
|0.342
|213.252
|15:14:43
|4
|Yuki Tsunoda
|Racing Bulls
|1:12.774
|49
|0.374
|213.158
|15:09:19
|5
|Franco Colapinto
|Alpine
|1:12.816
|45
|0.416
|213.035
|15:04:05
|6
|Lando Norris
|McLaren
|1:13.040
|66
|0.640
|212.382
|15:29:08
|7
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:13.094
|56
|0.694
|212.225
|15:17:46
|8
|George Russell
|Mercedes
|1:13.097
|52
|0.697
|212.216
|15:12:08
|9
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:13.123
|52
|0.723
|212.141
|15:12:06
|10
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:13.312
|48
|0.912
|211.594
|15:07:45
|11
|Nico Hulkenberg
|Sauber
|1:13.474
|39
|1.074
|211.127
|14:56:08
|12
|Esteban Ocon
|Haas
|1:13.481
|10
|1.081
|211.107
|14:19:38
|13
|Oliver Bearman
|Haas
|1:13.483
|18
|1.083
|211.101
|15:07:20
|14
|Carlos Sainz
|Williams
|1:13.683
|19
|1.283
|210.528
|14:30:58
|15
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|1:13.694
|40
|1.294
|210.497
|14:57:30
|16
|Pierre Gasly
|Alpine
|1:13.736
|42
|1.336
|210.377
|15:09:01
|17
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:13.844
|35
|1.444
|210.069
|14:51:37
|18
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|1:14.029
|21
|1.629
|209.544
|14:33:26
|19
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:43.560
|2
|31.160
|149.791
|14:06:17
