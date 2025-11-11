Listado de vueltas rápidas del Gran Premio de Brasil 2025

# Piloto Equipo Tiempo Vuelta Gap Km/h Hora 1 Alexander Albon Williams 1:12.400 59 – 214.259 15:21:20 2 Max Verstappen Red Bull 1:12.447 56 0.047 214.120 15:17:07 3 Oscar Piastri McLaren 1:12.742 54 0.342 213.252 15:14:43 4 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1:12.774 49 0.374 213.158 15:09:19 5 Franco Colapinto Alpine 1:12.816 45 0.416 213.035 15:04:05 6 Lando Norris McLaren 1:13.040 66 0.640 212.382 15:29:08 7 Lance Stroll Aston Martin 1:13.094 56 0.694 212.225 15:17:46 8 George Russell Mercedes 1:13.097 52 0.697 212.216 15:12:08 9 Kimi Antonelli Mercedes 1:13.123 52 0.723 212.141 15:12:06 10 Fernando Alonso Aston Martin 1:13.312 48 0.912 211.594 15:07:45 11 Nico Hulkenberg Sauber 1:13.474 39 1.074 211.127 14:56:08 12 Esteban Ocon Haas 1:13.481 10 1.081 211.107 14:19:38 13 Oliver Bearman Haas 1:13.483 18 1.083 211.101 15:07:20 14 Carlos Sainz Williams 1:13.683 19 1.283 210.528 14:30:58 15 Isack Hadjar Racing Bulls 1:13.694 40 1.294 210.497 14:57:30 16 Pierre Gasly Alpine 1:13.736 42 1.336 210.377 15:09:01 17 Lewis Hamilton Ferrari 1:13.844 35 1.444 210.069 14:51:37 18 Liam Lawson Racing Bulls 1:14.029 21 1.629 209.544 14:33:26 19 Charles Leclerc Ferrari 1:43.560 2 31.160 149.791 14:06:17

El piloto tailandés Alex Albon de Williams logró la vuelta más rápida del Gran Premio de Brasil 2025 en el Autódromo de Interlagos.A continuación el listado completo con la mejor vuelta de cada piloto: