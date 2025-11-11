 Listado de vueltas rápidas del Gran Premio de Brasil 2025 - F1LATAM.COM
Listado de vueltas rápidas del Gran Premio de Brasil 2025
   nov 11 /2025 18:16 GMT
 São Paulo, Brasil
 Williams Racing

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El piloto tailandés Alex Albon de Williams logró la vuelta más rápida del Gran Premio de Brasil 2025 en el Autódromo de Interlagos.

A continuación el listado completo con la mejor vuelta de cada piloto:

# Piloto Equipo Tiempo Vuelta Gap Km/h Hora
1Alexander AlbonWilliams1:12.40059214.25915:21:20
2Max VerstappenRed Bull1:12.447560.047214.12015:17:07
3Oscar PiastriMcLaren1:12.742540.342213.25215:14:43
4Yuki TsunodaRacing Bulls1:12.774490.374213.15815:09:19
5Franco ColapintoAlpine1:12.816450.416213.03515:04:05
6Lando NorrisMcLaren1:13.040660.640212.38215:29:08
7Lance StrollAston Martin1:13.094560.694212.22515:17:46
8George RussellMercedes1:13.097520.697212.21615:12:08
9Kimi AntonelliMercedes1:13.123520.723212.14115:12:06
10Fernando AlonsoAston Martin1:13.312480.912211.59415:07:45
11Nico HulkenbergSauber1:13.474391.074211.12714:56:08
12Esteban OconHaas1:13.481101.081211.10714:19:38
13Oliver BearmanHaas1:13.483181.083211.10115:07:20
14Carlos SainzWilliams1:13.683191.283210.52814:30:58
15Isack HadjarRacing Bulls1:13.694401.294210.49714:57:30
16Pierre GaslyAlpine1:13.736421.336210.37715:09:01
17Lewis HamiltonFerrari1:13.844351.444210.06914:51:37
18Liam LawsonRacing Bulls1:14.029211.629209.54414:33:26
19Charles LeclercFerrari1:43.560231.160149.79114:06:17

