Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Brasil

La vigésimaprimera válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la temporada 2025 se realizará este fin de semana en el Autódromo de Interlagos, sede del Gran Premio de Brasil. Aquí todos los detalles del tiempo.
Según Weather Channel
el viernes
en la sesión de entrenamientos libres y la Sprint Qualifying, la temperatura ambiente máxima será de 28 ºC y 6%
de probabilidad de precipitación.
Para el sábado
en la competencia Sprint y clasificación, se registrará una temperatura ambiente máxima de 26 ºC y 52%
de probabilidad de precipitación.
El domingo
día de la carrera, la temperatura ambiente máxima será de 20 ºC y 24%
de posibilidad de lluvia.
Los mantendremos actualizados sobre estos pronósticos durante el fin de semana.
Te podría interesar