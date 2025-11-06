 Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Brasil - F1LATAM.COM
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Brasil
   nov 6 /2025 23:10 GMT
 São Paulo, Brasil
 Pirelli

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La vigésimaprimera válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la temporada 2025 se realizará este fin de semana en el Autódromo de Interlagos, sede del Gran Premio de Brasil. Aquí todos los detalles del tiempo.

Según Weather Channel el viernes en la sesión de entrenamientos libres y la Sprint Qualifying, la temperatura ambiente máxima será de 28 ºC y 6% de probabilidad de precipitación.

Para el sábado en la competencia Sprint y clasificación, se registrará una temperatura ambiente máxima de 26 ºC y 52% de probabilidad de precipitación.


El domingo día de la carrera, la temperatura ambiente máxima será de 20 ºC y 24% de posibilidad de lluvia.

Los mantendremos actualizados sobre estos pronósticos durante el fin de semana.

Listado de vueltas rápidas del Gran Premio de Brasil 2025
Verstappen protagonizó una remontada épica en Interlagos y elogió a Kimi Antonelli
McLaren ficha a la joven promesa italiana Matteo De Palo para su programa de pilotos
Norris gana con autoridad y se ratifica como líder del campeonato - GP de Brasil
Carrera del Gran Premio de Brasil - ¡EN VIVO!
Gabriel Bortoleto: ''Tuve suerte y fui bendecido por salir ileso de mi accidente''
Parrilla de salida del Gran Premio de Brasil 2025
Pole para Norris, Piastri cuarto y sorpresiva eliminación de Verstappen - Reporte Clasificación - GP de Brasil
Clasificación del Gran Premio de Brasil - ¡EN VIVO!
Norris gana mientras que Piastri choca y se aleja del campeonato - Reporte Sprint - GP de Brasil
Sprint del Gran Premio de Brasil - ¡EN VIVO!
Grilla de partida de la Sprint del GP de Brasil 2025
