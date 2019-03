Home >> Noticias

Desde esta temporada realizaremos un análisis detallado de todos los Grandes Premios de Fórmula 1 y lo haremos en video, texto e imágenes. Iniciamos con el de Australia, el cual generó una gran expectativa como es habitual con la primera carrera del año.El finlandés, que la temporada pasada asumió su rol como jugador de equipo y trabajó en varias carreras para los intereses de Lewis Hamilton, este año va por lo suyo. Valtteri llegó a Australia dispuesto a plantarle cara al actual campeón y así lo demostró desde la Qualy donde lo puso bajo presión por momentos. En carrera hizo una largada perfecta, se acomodó en la punta y con un ritmo demoledor anuló cualquier posibilidad de sus rivales. Además marcó la vuelta rápida y se quedó con el punto adicional. Bottas podría estar ante una de esas oportunidades (de ser campeón mundial) que llegan una sola vez en la vida y va a salir con el cuchillo entre los dientes para aprovecharla. Lo cierto es que el espectáculo lo agradecerá porque Hamilton tendrá que elevar su juego si quiere seguir siendo el rey.Vapuleado por momentos merced de sus pobres resultados en su regreso a la Fórmula 1 con McLaren, el motorista japonés mostró potencial en 2018 y este año van a ratificarlo. Australia significó la vuelta al podio para un auto con motor Honda en más de 10 años, así que la asociación con Red Bull entregó éxitos inmediatos. Los motores Honda fueron además de fiables, veloces (lideraron la tabla de velocidad máxima en todos los sectores de la pista) y van por más.Lo amas o lo odias, pero no se puede negar que cuando se trata de dar espectáculo el holandés dice presente. La maniobra sobre Sebastian Vettel por el último lugar del podio fue la mejor de la carrera (Vuelta 31) y mostró a un Max agresivo y efectivo. Si Honda confirma su ritmo, el mejor Verstappen ganará más de una carrera este año.Ferrari salió de los test de pretemporada como el equipo a vencer; en el Albert Park la realidad fue otra. Los de Maranello no le encontraron la vuelta a la puesta a punto de sus autos durante el fin de semana, en carrera no pudieron aprovechar la ventana de rendimiento de los neumáticos y para rematar, con órdenes de equipo tuvieron que contener el ataque del recién llegado a su piloto número 1. ¿Dudas? Muchas, y como no reaccionen a tiempo se les va otra temporada.No hay una cosa puntual para hablar sobre el histórico equipo de Frank Williams. Es toda su situación actual. Los de Grove se perdieron los dos primeros días de pretemporada con todo lo que eso implica para el desarrollo del auto y la adaptación de sus pilotos (uno novato y otro que regresó a la categoría después de muchos años) que llegaron a Australia con más dudas que certezas. En clasificación fueron últimos y en carrera terminaron Russell a 2 vueltas y Kubica a 3. ¿Lo positivo? Más al fondo no pueden caer.Al australiano la ilusión del debut con la marca del rombo ante su gente no le duró una vuelta. Obligado a atacar desde el primer momento (no pasó a la Q3) Ricciardo se fue más allá de los límites de la pista en la largada y al pasar por un bache dañó su alerón delantero y debió ir a pits. Alejado de cualquier posibilidad, corrió en solitario hasta la vuelta 31 cuando su equipo lo llamó a boxes para abandonar.Romain Grosjean abandonó el Gran Premio de Australia en 2018 debido a una tuerca mal apretada en su detención. En Haas trabajaron toda la temporada para que no se repitiera el error, pero la suerte tampoco acompañó al francés este año. En la vuelta 16 entró a pits, fue una parada lenta, pero aparentemente todo quedó bien apretado, 15 giros más tarde el neumático se soltó y volvió la pesadilla para Grosjean.Más que una polémica esta es una controversia. La protagoniza Ferrari de nuevo con las poco apreciadas órdenes de equipo. En un momento de la carrera Sebastian Vettel perdió rendimiento con los neumáticos medios y Leclerc rodaba mucho más rápido con los duros, por lo que desde boxes tuvieron que contener el ataque del joven piloto monegasco. Que por radio se zanje lo que debe resolverse en la pista, pone más presión a un Vettel que ahora debe también cuidarse de un rival con todos los galones para plantarle cara en su propia casa.