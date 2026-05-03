Penalización para Leclerc aumenta puntos de Hamilton y Colapinto en Miami. Verstappen también fue sancionado

Posiciones finales actualizadas del GP de Miami 2026

Los comisarios de la carrera impusieron este domingo una penalización Charles Leclerc, luego de cometer una infracción en la parte final de la carrera. Entretanto Max Verstappen también fue sancionado, pero no incide en los resultados.La decisión, basada en el análisis de datos del sistema de posicionamiento, grabaciones de video, comunicaciones por radio y telemetría del auto, confirma que Leclerc impactó contra el muro en la curva 3 de la última vuelta. Aunque el auto continuó rodando, el piloto informó a los comisarios que el auto no podía tomar correctamente las curvas de derecha, lo que lo obligó a cortar las chicanas restantes hasta llegar a la bandera a cuadros.En su veredicto, los comisarios reconocieron la existencia de un problema mecánico, pero subrayaron que dicha circunstancia no constituye una justificación válida para abandonar la pista y obtener una ventaja.Como resultado, se impuso una penalización de “drive-through” al auto de Leclerc equivalente a 20 segundos, considerando la cantidad de veces que abandonó la pista y el beneficio competitivo resultante.Entretanto a Max Verstappen le aplicaron cinco segundo de penalización, por pasar su auto sobre la del pit lane a la salida. Los comisarios se tomaron su tiempo para ver múltiples cámaras y verificar la infracción.Sin embargo esta posición no afecta su quinto lugar, ya que el sexto era Charles Leclerc, quien también fue penalizado como lo describimos anteriormente.Esta decisión puede ser apelada el equipo Ferrari dentro de los términos que establece el Código Deportivo Internacional de FIA.