 Penalización para Leclerc aumenta puntos de Hamilton y Colapinto en Miami. Verstappen también fue sancionado - F1LATAM.COM
  Repetición - CARRERA - GP MIAMI F1
                          
Penalización para Leclerc aumenta puntos de Hamilton y Colapinto en Miami. Verstappen también fue sancionado
Penalización para Leclerc aumenta puntos de Hamilton y Colapinto en Miami. Verstappen también fue sancionado
   may 3 /26 22:10 GMT
 Miami, Estados Unidos
 Ferrari S.p.A.

Por: Gonzalo Mejía
Redactor F1LATAM.COM
Los comisarios de la carrera impusieron este domingo una penalización Charles Leclerc, luego de cometer una infracción en la parte final de la carrera. Entretanto Max Verstappen también fue sancionado, pero no incide en los resultados.

La decisión, basada en el análisis de datos del sistema de posicionamiento, grabaciones de video, comunicaciones por radio y telemetría del auto, confirma que Leclerc impactó contra el muro en la curva 3 de la última vuelta. Aunque el auto continuó rodando, el piloto informó a los comisarios que el auto no podía tomar correctamente las curvas de derecha, lo que lo obligó a cortar las chicanas restantes hasta llegar a la bandera a cuadros.

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En su veredicto, los comisarios reconocieron la existencia de un problema mecánico, pero subrayaron que dicha circunstancia no constituye una justificación válida para abandonar la pista y obtener una ventaja.

Como resultado, se impuso una penalización de “drive-through” al auto de Leclerc equivalente a 20 segundos, considerando la cantidad de veces que abandonó la pista y el beneficio competitivo resultante.

Entretanto a Max Verstappen le aplicaron cinco segundo de penalización, por pasar su auto sobre la del pit lane a la salida. Los comisarios se tomaron su tiempo para ver múltiples cámaras y verificar la infracción.

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Sin embargo esta posición no afecta su quinto lugar, ya que el sexto era Charles Leclerc, quien también fue penalizado como lo describimos anteriormente.

Esta decisión puede ser apelada el equipo Ferrari dentro de los términos que establece el Código Deportivo Internacional de FIA.

Posiciones finales actualizadas del GP de Miami 2026


P. Piloto Equipo Nac. Gap Puntos
1 Kimi Antonelli Mercedes Italia 1:33:19.273 25
2 Lando Norris McLaren Gran Bretaña 3.2 18
3 Oscar Piastri McLaren Australia 27.9 15
4 George Russell Mercedes Gran Bretaña 43.0 12
5 Max Verstappen * Red Bull Países Bajos 48.9 10
6 Lewis Hamilton Ferrari Gran Bretaña 53.7 8
7 Franco Colapinto Alpine Argentina 61.8 6
8 Charles Leclerc ** Ferrari Mónaco 64.2 4
9 Carlos Sainz Williams España 82.0 2
10 Alexander Albon Williams Tailandia 90.9 1
Pilotos sin puntos
11 Oliver Bearman Haas Gran Bretaña 1 vuelta
12 Gabriel Bortoleto Audi Brasil 1 vuelta
13 Esteban Ocon Haas Francia 1 vuelta
14 Arvid Lindblad RB Gran Bretaña 1 vuelta
15 Fernando Alonso Aston Martin España 1 vuelta
16 Sergio Pérez Cadillac México 1 vuelta
17 Lance Stroll Aston Martin Canadá 1 vuelta
18 Valtteri Bottas Cadillac Finlandia 2 vueltas
No terminaron
  Nico Hülkenberg Audi Alemania -
  Liam Lawson RB Nueva Zelanda -
  Pierre Gasly Alpine Francia -
  Isack Hadjar Red Bull Francia -
Vuelta rápida
Lando Norris - 1:31.869 - Vuelta 35
Observación:
*. Penalizado con 5s por pisar línea del pit lane
**. Penalizado con 10s por exceder límites de pista

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