Penalización para Leclerc aumenta puntos de Hamilton y Colapinto en Miami. Verstappen también fue sancionado

|Antonelli se lleva el triunfo y asegura su liderato en el campeonato - Reporte Carrera - GP de Miami
|P.
|Piloto
|Equipo
|Nac.
|Gap
|Puntos
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:33:19.273
|25
|2
|Lando Norris
|McLaren
|3.2
|18
|3
|Oscar Piastri
|McLaren
|27.9
|15
|4
|George Russell
|Mercedes
|43.0
|12
|5
|Max Verstappen *
|Red Bull
|48.9
|10
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|53.7
|8
|7
|Franco Colapinto
|Alpine
|61.8
|6
|8
|Charles Leclerc **
|Ferrari
|64.2
|4
|9
|Carlos Sainz
|Williams
|82.0
|2
|10
|Alexander Albon
|Williams
|90.9
|1
|Pilotos sin puntos
|11
|Oliver Bearman
|Haas
|1 vuelta
|12
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1 vuelta
|13
|Esteban Ocon
|Haas
|1 vuelta
|14
|Arvid Lindblad
|RB
|1 vuelta
|15
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1 vuelta
|16
|Sergio Pérez
|Cadillac
|1 vuelta
|17
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1 vuelta
|18
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|2 vueltas
|No terminaron
|Nico Hülkenberg
|Audi
|-
|Liam Lawson
|RB
|-
|Pierre Gasly
|Alpine
|-
|Isack Hadjar
|Red Bull
|-
|Vuelta rápida
|Lando Norris - 1:31.869 - Vuelta 35
|Observación:
|*. Penalizado con 5s por pisar línea del pit lane
|**. Penalizado con 10s por exceder límites de pista
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