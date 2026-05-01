Lando Norris deja a McLaren adelante - Reporte Sprint Qualifying - GP de Miami
   may 1 /26 19:38 GMT
 Miami, Estados Unidos
Por: Gonzalo Mejía
Redactor F1LATAM.COM
El piloto británico Lando Norris marcó el ritmo en la Sprint Qualifying del Gran Premio de Miami al registrar un tiempo de 1:27.869, superando por 0.222s a Kimi Antonelli (Mercedes) y por 0.239s a su propio compañero Oscar Piastri (McLaren).

La SQ3 se resolvió en un único intento con neumático blando. Norris aprovechó la primera salida a pista junto a Lewis Hamilton y Pierre Gasly para fijar una referencia que ningún otro piloto pudo batir.

Antonelli logró colocarse segundo, mientras que Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto, a 0.370 del poleman, seguido de Max Verstappen (Red Bull) y George Russell (Mercedes).

La gran sorpresa del día llegó de la mano de Franco Colapinto. El argentino de Alpine no solo avanzó a la SQ3, sino que terminó octavo, por delante de su compañero Gasly (décimo).

En el extremo opuesto, Aston Martin vivió una sesión para el olvido. Fernando Alonso registró 1:41.311 en la SQ1, a más de 13 segundos del tiempo de referencia, mientras que Lance Stroll no pudo marcar vuelta alguna. Ambos ocuparon las dos últimas posiciones de la tabla, eliminados en el primer corte.

La SQ2 dejó fuera a los dos pilotos de Audi (Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg), así como a Oliver Bearman (Haas), Alexander Albon (Williams), Carlos Sainz (Williams) y Arvid Lindblad (RB).

La alta temperatura en pista con 31 ºC en el ambiente y 52 ºC en el asfalto, fueron un reto para los autos y neumáticos. Por esa razón, los pilotos de SQ3 se la jugaron a una sola vuelta.

Mañana a las 12:00 hora local se realizará la Sprint del Gran Premio de Miami y posteriormente a las 15:00 hs la clasificación con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Estos fueron los resultados de la sesión:

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Sesión
1 L. Norris McLaren GBR 1:27.869 -.--- SQ3
2 K. Antonelli Mercedes ITA 1:28.091 +0.222 SQ3
3 O. Piastri McLaren AUS 1:28.108 +0.239 SQ3
4 C. Leclerc Ferrari MON 1:28.239 +0.370 SQ3
5 M. Verstappen Red Bull NLD 1:28.461 +0.592 SQ3
6 G. Russell Mercedes GBR 1:28.493 +0.624 SQ3
7 L. Hamilton Ferrari GBR 1:28.618 +0.749 SQ3
8 F. Colapinto Alpine ARG 1:29.320 +1.451 SQ3
9 I. Hadjar Red Bull FRA 1:29.422 +1.553 SQ3
10 P. Gasly Alpine FRA 1:29.474 +1.605 SQ3
11 G. Bortoleto Audi BRA 1:29.994 +2.125 SQ2
12 N. Hülkenberg Audi ALE 1:30.019 +2.150 SQ2
13 O. Bearman Haas GBR 1:30.116 +2.247 SQ2
14 A. Albon Williams TAI 1:30.216 +2.347 SQ2
15 C. Sainz Williams ESP 1:30.224 +2.355 SQ2
16 A. Lindblad RB GBR 1:30.573 +2.704 SQ2
17 L. Lawson RB NZL 1:31.043 +3.174 SQ1
18 E. Ocon Haas FRA 1:31.245 +3.376 SQ1
19 S. Pérez Cadillac MEX 1:31.255 +3.386 SQ1
20 V. Bottas Cadillac FIN 1:31.826 +3.957 SQ1
21 F. Alonso Aston Martin ESP 1:41.311 +13.442 SQ1
- L. Stroll Aston Martin CAN -:--.--- -:--.--- SQ1

