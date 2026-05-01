Lando Norris deja a McLaren adelante - Reporte Sprint Qualifying - GP de Miami

|Piloto
|Equipo
|Nac.
|Tiempo
|Gap
|Sesión
|1
|L. Norris
|McLaren
|GBR
|1:27.869
|-.---
|SQ3
|2
|K. Antonelli
|Mercedes
|ITA
|1:28.091
|+0.222
|SQ3
|3
|O. Piastri
|McLaren
|AUS
|1:28.108
|+0.239
|SQ3
|4
|C. Leclerc
|Ferrari
|MON
|1:28.239
|+0.370
|SQ3
|5
|M. Verstappen
|Red Bull
|NLD
|1:28.461
|+0.592
|SQ3
|6
|G. Russell
|Mercedes
|GBR
|1:28.493
|+0.624
|SQ3
|7
|L. Hamilton
|Ferrari
|GBR
|1:28.618
|+0.749
|SQ3
|8
|F. Colapinto
|Alpine
|ARG
|1:29.320
|+1.451
|SQ3
|9
|I. Hadjar
|Red Bull
|FRA
|1:29.422
|+1.553
|SQ3
|10
|P. Gasly
|Alpine
|FRA
|1:29.474
|+1.605
|SQ3
|11
|G. Bortoleto
|Audi
|BRA
|1:29.994
|+2.125
|SQ2
|12
|N. Hülkenberg
|Audi
|ALE
|1:30.019
|+2.150
|SQ2
|13
|O. Bearman
|Haas
|GBR
|1:30.116
|+2.247
|SQ2
|14
|A. Albon
|Williams
|TAI
|1:30.216
|+2.347
|SQ2
|15
|C. Sainz
|Williams
|ESP
|1:30.224
|+2.355
|SQ2
|16
|A. Lindblad
|RB
|GBR
|1:30.573
|+2.704
|SQ2
|17
|L. Lawson
|RB
|NZL
|1:31.043
|+3.174
|SQ1
|18
|E. Ocon
|Haas
|FRA
|1:31.245
|+3.376
|SQ1
|19
|S. Pérez
|Cadillac
|MEX
|1:31.255
|+3.386
|SQ1
|20
|V. Bottas
|Cadillac
|FIN
|1:31.826
|+3.957
|SQ1
|21
|F. Alonso
|Aston Martin
|ESP
|1:41.311
|+13.442
|SQ1
|-
|L. Stroll
|Aston Martin
|CAN
|-:--.---
|-:--.---
|SQ1
