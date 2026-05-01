Charles Leclerc inicia fuerte en el Hard Rock Stadium - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Miami

|P
|Piloto
|País
|Equipo
|Tiempo
|Gap
|Vueltas
|1
|C. Leclerc
|MON
|Ferrari
|1:29.310
|—
|41
|2
|M. Verstappen
|NED
|Red Bull
|1:29.607
|+0.297
|41
|3
|O. Piastri
|AUS
|McLaren
|1:29.758
|+0.448
|35
|4
|L. Hamilton
|GBR
|Ferrari
|1:29.777
|+0.467
|35
|5
|A. Antonelli
|ITA
|Mercedes
|1:30.079
|+0.769
|24
|6
|G. Russell
|GBR
|Mercedes
|1:30.100
|+0.790
|34
|7
|L. Norris
|GBR
|McLaren
|1:30.208
|+0.898
|35
|8
|P. Gasly
|FRA
|Alpine
|1:30.587
|+1.277
|34
|9
|I. Hadjar
|FRA
|Red Bull
|1:30.873
|+1.563
|40
|10
|C. Sainz
|ESP
|Williams
|1:30.930
|+1.620
|37
|11
|F. Colapinto
|ARG
|Alpine
|1:31.015
|+1.705
|33
|12
|A. Albon
|TAI
|Williams
|1:31.024
|+1.714
|39
|13
|O. Bearman
|GBR
|Haas
|1:31.091
|+1.781
|35
|14
|G. Bortoleto
|BRA
|Audi
|1:31.111
|+1.801
|28
|15
|N. Hülkenberg
|ALE
|Audi
|1:31.595
|+2.285
|33
|16
|E. Ocon
|FRA
|Haas
|1:31.635
|+2.325
|36
|17
|L. Lawson
|NZL
|RB
|1:31.648
|+2.338
|41
|18
|S. Pérez
|MEX
|Cadillac
|1:32.047
|+2.737
|25
|19
|F. Alonso
|ESP
|Aston Martin
|1:32.593
|+3.283
|29
|20
|V. Bottas
|FIN
|Cadillac
|1:32.762
|+3.452
|33
|21
|A. Lindblad
|GBR
|RB
|1:32.862
|+3.552
|41
|22
|L. Stroll
|CAN
|Aston Martin
|1:32.959
|+3.649
|28
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1Charles Leclerc inicia fuerte en el Hard Rock Stadium - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Miami
Fórmula 1Cadillac F1 tendrá un livery especial para el GP de Miami con un marcado simbolismo patrio
Fórmula 1Turquía llega a un acuerdo con F1 y el Istanbul Park regresa al calendario desde la temporada 2027
Fórmula 1Cambios en el horario del GP de Miami de F1 2026 tras extensión de la única sesión de entrenamientos