 Charles Leclerc inicia fuerte en el Hard Rock Stadium - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Miami - F1LATAM.COM
  Repetición - CLASIFICACIÓN - GP MIAMI F1
                          
Charles Leclerc inicia fuerte en el Hard Rock Stadium - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Miami
Charles Leclerc inicia fuerte en el Hard Rock Stadium - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Miami
   may 1 /26 18:45 GMT
 Miami, Estados Unidos
 Ferrari S.p.A.

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
En el entrenamiento previo a la clasificación Sprint del Gran Premio de Miami, Charles Leclerc estableció el mejor registro de la jornada con un tiempo de 1:29.310, en una sesión marcada por el calor extremo y algunos incidentes de pista.

El monegasco, al volante del Ferrari, superó por 0.297 segundos a Max Verstappen (Red Bull) y por 0.448 a Oscar Piastri (McLaren), completando un top cinco que incluyó a Lewis Hamilton (Ferrari) y Kimi Antonelli (Mercedes).

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La temperatura del asfalto alcanzó los 55 °C, condición que afectó la evolución de los neumáticos y provocó bloqueos frecuentes, así como varias salidas de pista en los compases finales.

Leclerc aprovechó la fase de simulación de clasificación a diez minutos del final para registrar su mejor vuelta, tras haber dominado también con neumáticos blandos en el tramo medio de la sesión.

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Por su parte, Lando Norris (McLaren) terminó séptimo, después de perder su vuelta rápida por tráfico en el último sector. El británico no logró superar a Antonelli, quien sorprendió con registros competitivos en un Mercedes que mostró consistencia en tandas largas.

Entre los pilotos latinoamericanos, Franco Colapinto (Alpine) se ubicó en la undécima posición, a 1.705 segundos del líder, Gabriel Bortoleto (Audi) fue decimocuarto, mientras que Sergio Pérez (Cadillac) fue decimoctavo, con apenas 25 vueltas completadas y largos periodos en el garaje.

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La sesión, única previa al sprint del fin de semana, no refleja claramente una tendencia dominante de algún equipo.

A las 16:30 hs hora local comenzará la Sprint Qualifying del Gran Premio de Miami con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Aquí los horarios en todos los países.

Estos fueron los tiempos:

P Piloto País Equipo Tiempo Gap Vueltas
1C. LeclercMONFerrari1:29.31041
2M. VerstappenNEDRed Bull1:29.607+0.29741
3O. PiastriAUSMcLaren1:29.758+0.44835
4L. HamiltonGBRFerrari1:29.777+0.46735
5A. AntonelliITAMercedes1:30.079+0.76924
6G. RussellGBRMercedes1:30.100+0.79034
7L. NorrisGBRMcLaren1:30.208+0.89835
8P. GaslyFRAAlpine1:30.587+1.27734
9I. HadjarFRARed Bull1:30.873+1.56340
10C. SainzESPWilliams1:30.930+1.62037
11F. ColapintoARGAlpine1:31.015+1.70533
12A. AlbonTAIWilliams1:31.024+1.71439
13O. BearmanGBRHaas1:31.091+1.78135
14G. BortoletoBRAAudi1:31.111+1.80128
15N. HülkenbergALEAudi1:31.595+2.28533
16E. OconFRAHaas1:31.635+2.32536
17L. LawsonNZLRB1:31.648+2.33841
18S. PérezMEXCadillac1:32.047+2.73725
19F. AlonsoESPAston Martin1:32.593+3.28329
20V. BottasFINCadillac1:32.762+3.45233
21A. LindbladGBRRB1:32.862+3.55241
22L. StrollCANAston Martin1:32.959+3.64928

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