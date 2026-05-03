Se adelanta la carrera del GP de Miami de F1 por riesgo de tormenta severa

La Fórmula 1 ha reconfigurado la programación del domingo en el Autódromo Internacional de Miami tras una evaluación conjunta entre la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Fórmula One Management (FOM) y los organizadores locales.La salida del Gran Premio se adelantará a las 13:00 (hora local), según confirmaron las partes en un comunicado oficial difundido este sábado.El ajuste responde a los pronósticos meteorológicos que anticipan la llegada de precipitaciones intensas durante la franja horaria originalmente prevista para la carrera, en el cierre de la tarde.La previsión indica que los sistemas de tormentas podrían avanzar sobre el sur de Florida con mayor severidad hacia las horas en que originalmente comenzaría la carrera (16:00 hs).Desde la organización se argumenta que la modificación busca minimizar interrupciones en el desarrollo del evento, ampliar la ventana operativa para disputar el máximo número de vueltas en condiciones óptimas y, ante todo, priorizar la seguridad de pilotos, espectadores, personal de equipos y trabajadores del circuito.No se informaron cambios adicionales en la programación de las categorías de soporte. Se espera que los equipos ajusten sus procedimientos de preparación en parque cerrado para adaptarse al nuevo cronograma.