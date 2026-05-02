Norris domina y logra el doblete con Norris y Piastri - Reporte Sprint - GP de Miami

may 2 /26 20:24 GMT Miami, Estados Unidos McLaren



Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM





A su espalda, y sin opciones reales de ataque, finalizó su compañero de equipo Oscar Piastri, confirmando el poderío de McLaren en el corto formato de competencia, un tercio de la carrera de mañana.



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Charles Leclerc, tercero, fue el único piloto capaz de acercarse al ritmo de los de Woking, aunque sin inquietarles en ningún momento.





La prueba, disputada a 19 vueltas en el Autódromo Internacional de Miami, evidenció desde el arranque la superioridad de Norris, quien ejecutó una salida limpia desde la pole, mientras que Andrea Kimi Antonelli, segundo en la parrilla, sufrió un arranque deficiente que lo relegó al cuarto puesto, superado por Piastri y Leclerc.



Más atrás, George Russell aprovechó la lentitud inicial de Max Verstappen para colocarse por delante del neerlandés. El de Red Bull, además de sufrir con la adherencia, quedó atrapado entre Lewis Hamilton (Ferrari) y Pierre Gasly (Alpine). Tras un leve contacto de neumáticos con el británico para intentar retener la posición, Verstappen terminó cediendo y cayendo al sexto lugar.



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Antonelli intentó recuperar terreno con ataques sobre Leclerc en las curvas 8 y 11, pero la defensa del monegasco fue infranqueable. El líder del campeonato comenzó entonces a sentir la presión de su propio compañero, Russell, con quien intercambió posiciones en dos ocasiones: primero en la curva 17 (vuelta 8) y luego en la curva 11 (vuelta 9), recuperando el italiano la cuarta posición.



La batalla más polémica llegó de la mano de Verstappen, quien adelantó a Hamilton por fuera de los límites de la pista en la curva 17 durante la vuelta 9. Instruido por su equipo para devolver la posición, el neerlandés no tardó en replicar: una vuelta más tarde ejecutó un sobrepaso limpio para quedarse con el sexto lugar.



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Mientras tanto, el grupo de cabeza se desgranaba sin sobresaltos. Norris aventajaba a Piastri por 2.7 segundos, y el australiano hacía lo propio con Leclerc (1.3 s).



El de Ferrari intentó un acercamiento en el tramo final, pero un error de trayectoria en la curva 11 en la penúltima vuelta sepultó cualquier aspiración de podio mayor.



A las 16:00 hs de hora local comenzará la clasificación del Gran Premio de Miami con



Vuelta a vuelta de la Sprint del GP de Miami:

Vuelta de cortesía: Todos los pilotos inician sin inconvenientes.



Vuelta 1: Norris mantiene el P1, sin problema. Antonelli cae al P6 y Verstappen al P7. Fuerte inicio pero sin incidentes.



Vuelta 2: Antonelli se acerca a Leclerc por el P3. Se defiende el monegasco. Russell pendiente a este duelo.



Vuelta 3: Pérez pasa Lawson y Albon, subiendo al P15. Checo ahora a 1s de Sainz.



Vuelta 4: Norris se aleja a 1.4s de Piastri. McLaren con un fuerte ritmo. Leclerc en P3 a 1.6s de Oscar.



Vuelta 5: Leclerc hace un esfuerzo para no alejarse de Piastri, mientras lo presionan Antonelli y Russell.



Vuelta 6: Norris no cede y se aleja de Piastri. Ahora la diferencia es de 2s.



Vuelta 7: Russell pasa Antonelli por el P4. Buen duelo entre los Mercedes.



Vuelta 8: Verstappen pasa a Hamilton y tomar el P6. Antonelli recupera el P4 sobre Russell.



Vuelta 9: Hamilton aprovecha que Verstappen se va largo y recupera el P6.



Vuelta 10: V10/19: De nuevo Verstappen sobre Hamilton. Norris a 2.4s de Piastri.



Vuelta 11: Algo se desprende del Haas de Esteban Ocon. Leclerc con buen ritmo está a 3.2s de Antonelli por el P3.



Vuelta 12: Albon se acerca a Sainz por el P14.



Vuelta 13: Los Aston Martin de Stroll y Alonso presionan a Pérez por el P16.



Vuelta 14: En pits Alex Albon. Una detención bastante larga. Pérez con duros sigue soportando la presión de los Aston Martin quienes llevan blandos.



Vuelta 15: Colapinto en el P9 resistiendo la presión de Hadjar. Entretanto el compañero del argentino, Pierre Gasly, en el P8, el último lugar que otorga puntos.



Vuelta 16: Leclerc con un buen ritmo se acerca a Piastri por el P2. Gap de 1.2s. Ocon contiene a Bearman y Sainz por el P12.



Vuelta 17: Hadjar pasa por el exterior a Colapinto y le quita el P9. Norris sigue fuerte adelante con un gap de 4.2s.



Vuelta 18: Verstappen a 1s de Russell por el P5. Entretanto se aleja a 6s de Hamilton quien se encuentra P7.



Vuelta 19: ¡Última vuelta de la Sprint en Miami! Ocon pasa a su compañero Bearman y se lleva el P12. Penalización para Kimi Antonelli por superar límites de pista. Son cinco segundos. Pasa del P4 al P6.



Lando Norris (McLaren) logró el triunfo en la Sprint del GP de Miami. 2º Oscar Piastri (McLaren), 3º Charles Leclerc (Ferrari), 4º George Russell (McLaren), 5º Max Verstappen (Red Bull), 6º Kimi Antonelli (Mercedes), 7º Lewis Hamilton (Ferrari), 8º Pierre Gasly (Alpine). Estos son los pilotos que suman en esta competencia.



Con los resultados finales de esta Sprint del GP de Miami, Kimi Antonelli es líder con 75 puntos, segundo George Russell (68), tercero Charles Leclerc (55), cuarto Lewis Hamilton (43), quinto Lando Norris (33), sexto Oscar Piastri (28), séptimo Oliver Bearman (17), octavo Pierre Gasly (16), noveno Max Verstappen (16) y décimo Liam Lawson (10).



En el de segundo Ferrari (98), tercero McLaren (61), cuarto Red Bull (20), quinto Haas (18), sexto Alpine (17), séptimo Racing Bulls (14), octavo Audi (2), noveno Williams (2), décimo Cadillac (0) y último Aston Martin (0).



Posiciones Sprint del GP de Miami 2026:

El vigente campeón del mundo Lando Norris no dejó espacio para la sorpresa al imponerse con autoridad en la carrera Sprint del GP de Miami.A su espalda, y sin opciones reales de ataque, finalizó su compañero de equipo Oscar Piastri, confirmando el poderío de McLaren en el corto formato de competencia, un tercio de la carrera de mañana.Charles Leclerc, tercero, fue el único piloto capaz de acercarse al ritmo de los de Woking, aunque sin inquietarles en ningún momento.La prueba, disputada a 19 vueltas en el Autódromo Internacional de Miami, evidenció desde el arranque la superioridad de Norris, quien ejecutó una salida limpia desde la pole, mientras que Andrea Kimi Antonelli, segundo en la parrilla, sufrió un arranque deficiente que lo relegó al cuarto puesto, superado por Piastri y Leclerc.Más atrás, George Russell aprovechó la lentitud inicial de Max Verstappen para colocarse por delante del neerlandés. El de Red Bull, además de sufrir con la adherencia, quedó atrapado entre Lewis Hamilton (Ferrari) y Pierre Gasly (Alpine). Tras un leve contacto de neumáticos con el británico para intentar retener la posición, Verstappen terminó cediendo y cayendo al sexto lugar.Antonelli intentó recuperar terreno con ataques sobre Leclerc en las curvas 8 y 11, pero la defensa del monegasco fue infranqueable. El líder del campeonato comenzó entonces a sentir la presión de su propio compañero, Russell, con quien intercambió posiciones en dos ocasiones: primero en la curva 17 (vuelta 8) y luego en la curva 11 (vuelta 9), recuperando el italiano la cuarta posición.La batalla más polémica llegó de la mano de Verstappen, quien adelantó a Hamilton por fuera de los límites de la pista en la curva 17 durante la vuelta 9. Instruido por su equipo para devolver la posición, el neerlandés no tardó en replicar: una vuelta más tarde ejecutó un sobrepaso limpio para quedarse con el sexto lugar.Mientras tanto, el grupo de cabeza se desgranaba sin sobresaltos. Norris aventajaba a Piastri por 2.7 segundos, y el australiano hacía lo propio con Leclerc (1.3 s).El de Ferrari intentó un acercamiento en el tramo final, pero un error de trayectoria en la curva 11 en la penúltima vuelta sepultó cualquier aspiración de podio mayor.A las 16:00 hs de hora local comenzará la clasificación del Gran Premio de Miami con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Norris mantiene el P1, sin problema. Antonelli cae al P6 y Verstappen al P7. Fuerte inicio pero sin incidentes.Antonelli se acerca a Leclerc por el P3. Se defiende el monegasco. Russell pendiente a este duelo.Pérez pasa Lawson y Albon, subiendo al P15. Checo ahora a 1s de Sainz.Norris se aleja a 1.4s de Piastri. McLaren con un fuerte ritmo. Leclerc en P3 a 1.6s de Oscar.Leclerc hace un esfuerzo para no alejarse de Piastri, mientras lo presionan Antonelli y Russell.Norris no cede y se aleja de Piastri. Ahora la diferencia es de 2s.Russell pasa Antonelli por el P4. Buen duelo entre los Mercedes.Verstappen pasa a Hamilton y tomar el P6. Antonelli recupera el P4 sobre Russell.Hamilton aprovecha que Verstappen se va largo y recupera el P6.V10/19: De nuevo Verstappen sobre Hamilton. Norris a 2.4s de Piastri.Algo se desprende del Haas de Esteban Ocon. Leclerc con buen ritmo está a 3.2s de Antonelli por el P3.Albon se acerca a Sainz por el P14.Los Aston Martin de Stroll y Alonso presionan a Pérez por el P16.En pits Alex Albon. Una detención bastante larga. Pérez con duros sigue soportando la presión de los Aston Martin quienes llevan blandos.Colapinto en el P9 resistiendo la presión de Hadjar. Entretanto el compañero del argentino, Pierre Gasly, en el P8, el último lugar que otorga puntos.Leclerc con un buen ritmo se acerca a Piastri por el P2. Gap de 1.2s. Ocon contiene a Bearman y Sainz por el P12.Hadjar pasa por el exterior a Colapinto y le quita el P9. Norris sigue fuerte adelante con un gap de 4.2s.Verstappen a 1s de Russell por el P5. Entretanto se aleja a 6s de Hamilton quien se encuentra P7.¡Última vuelta de la Sprint en Miami! Ocon pasa a su compañero Bearman y se lleva el P12. Penalización para Kimi Antonelli por superar límites de pista. Son cinco segundos. Pasa del P4 al P6.Lando Norris (McLaren) logró el triunfo en la Sprint del GP de Miami. 2º Oscar Piastri (McLaren), 3º Charles Leclerc (Ferrari), 4º George Russell (McLaren), 5º Max Verstappen (Red Bull), 6º Kimi Antonelli (Mercedes), 7º Lewis Hamilton (Ferrari), 8º Pierre Gasly (Alpine). Estos son los pilotos que suman en esta competencia.Con los resultados finales de esta Sprint del GP de Miami, Kimi Antonelli es líder con 75 puntos,George Russell (68),Charles Leclerc (55),Lewis Hamilton (43),Lando Norris (33),Oscar Piastri (28),Oliver Bearman (17),Pierre Gasly (16),Liam Lawson (10).En el de equipos , Mercedes es líder con 143 puntos,Ferrari (98),McLaren (61),Red Bull (20),Haas (18),Alpine (17),Racing Bulls (14), octavo Audi (2),Williams (2), décimo Cadillac (0) yAston Martin (0).

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