Antonelli se lleva el triunfo y asegura su liderato en el campeonato - Reporte Carrera - GP de Miami

may 3 /26 21:53 GMT Miami, Estados Unidos McLaren

Por: Henry Bonilla / Gonzalo Mejía

Director General / Redactor







Kimi comandó la carrera desde la vuelta 29 hasta la bandera a cuadros, escoltado en el podio por los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, quienes completaron un destacado desempeño para la escudería británica.





La competencia, adelantada tres horas respecto a su horario original por amenazas de tormenta eléctrica, transcurrió sin precipitaciones significativas aunque con constantes alertas meteorológicas que condicionaron las estrategias de varios equipos.



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Horarios F1 en todos los países

Charles Leclerc (Ferrari) tomó el liderato en la primera vuelta aprovechando un trompo de Max Verstappen (Red Bull), quien cayó al décimo puesto. El monegasco mantuvo la delantera durante los primeros compases, aunque bajo presión constante de Antonelli y Norris.



El momento decisivo ocurrió en la vuelta 29, cuando Antonelli superó a Verstappen —quien había tomado la punta transitoriamente tras una serie de detenciones en boxes— para nunca más soltar la primera posición. A partir de ese instante, el líder del campeonato administró su ventaja con precisión, llegando a distanciarse hasta 2.3 segundos de Norris en la vuelta 53.



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Calendario Temporada F1 2026

La parte final de la carrera estuvo marcada por el declive de Leclerc. El piloto de Ferrari, que rodaba tercero en las vueltas finales, protagonizó un trompo en el último giro que lo relegó al sexto lugar, superado por Piastri, George Russell (Mercedes) y el propio Verstappen.



En el séptimo puesto terminó Lewis Hamilton y octavo Franco Colapinto, cada uno en una isla prácticamente sin tener rivales inmediatos cerca. Ambos tuvieron un toque en la primera vuelta. Muy buena carrera del piloto argentino, logrando su mejor resultado con Alpine. El top 10 lo completaron Carlos Sainz y Alex Albon.



La carrera no estuvo exenta de incidentes. Dos colisiones en la vuelta 6, separados el uno del otro, fueron protagonizados por Isack Hadjar (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine). En el caso del primero por errar en la chicana y terminó contra la barrera de contención y el segundo por engancharse con Liam Lawson.



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Pilotos y Equipos F1 2026

La dirección de carrera anunció tras la bandera a cuadros que investigará presuntas infracciones cometidas por Charles Leclerc, Max Verstappen, Fernando Alonso y Alex Albon, sin especificar la naturaleza de las mismas. Los resultados oficiales podrían sufrir modificaciones en los próximos días.



Franco Colapinto (Alpine) finalizó en la octava posición, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) cruzó la meta en el puesto 15 tras una remontada desde la decimoséptima posición de salida.



Carrera destacada nuevamente para Cadillac con sus dos pilotos, Sergio Pérez y Valtteri Bottas terminando en los puntos. Muy buenos duelos protagonizaron 'Checo' y Fernando Alonso, de forma limpia e intensa. Al final el mexico terminó decimosexto mientras que Valtteri Bottas fue decimoctavo.



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Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2026 F1

La quinta válida del campeonato será dentro de dos semanas, del 22 al 24 de mayo, en el Gran Premio de Canadá a disputarse en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal.



Con los resultados finales de este GP de Miami el segundo George Russell (80), tercero Charles Leclerc (63), cuarto Lando Norris (51), quinto Lewis Hamilton (49), sexto Oscar Piastri (43), séptimo Max Verstappen (26), octavo Oliver Bearman (17), noveno Pierre Gasly (16) y décimo Liam Lawson (10).



En segundo Ferrari (112), tercero McLaren (94), cuarto Red Bull (30), quinto Alpine (21), sexto Haas (18), séptimo Racing Bulls (14), octavo Williams (5), noveno Audi (2), décimo Cadillac (0) y último Aston Martin (0).



La cuarta válida del campeonato mundial de F1 2026 será hasta el mes de mayo, del 1 al 3, con motivo del GP de Miami en el Hard Rock Stadium. Esto se debe a la cancelación de los GP's de Bahrein y Arabia Saudita por el conflicto bélico en el Medio Oriente.



Vuelta a vuelta del GP de Miami 2026:

Vuelta de cortesía: Todos los pilotos inician sin inconvenientes.



Vuelta 1: Leclerc toma el liderato. Trompo de Verstappen quien cae al P10. Colapinto se toca con Hamilton. Max se deshace de los Williams y sube al P9.



Vuelta 2: Hülkenberg en pits. Hamilton pasa a Colapinto y comienza a alejarse. Leclerc a 1.1s de Antonelli. Norris y Piastri cerca de Kimi. Se compacta el grupo.



Vuelta 3: Russell pasa a Piastri y es P4. Entretanto Norris en el P3 está a 1.8s de su compatriota George. Antonelli aprieta y se acerca a 0.9s de Leclerc.



Vuelta 4: Antonelli atacando a Leclerc. Lo pasa en la recta. El líder del campeonato toma el P1.



Vuelta 5: Ahora Leclerc pasa a Antonelli al llegar a la curva 11. Norris esperando. Todo es por cuenta de la gestión de energía y el modo recta.



Vuelta 6: Norris pasa a Antonelli. Safety Car. Colisión de Isack Hadjar. Muy molesto el piloto francés de Red Bull. También queda fuera su compatriota Pierre Gasly de Alpine.



Vuelta 7: Verstappen y Bottas en pits. En la vuelta anterior, Hadjar toma el bordillo de la chicana y se va solo contra la barrera. En cuanto a Gasly, se enreda con Lawson y su auto de una vuelta campana. Todo OK con los pilotos.



Vuelta 8: Siguen las labores de remoción de los autos y limpieza de la pista.



Vuelta 9: Comisarios investigarán tras la carrera el incidente entre Lawson y Gasly. Comienzan a despejarse las nubes y el sol aparece sobre el Circuito Internacional de Miami.



Vuelta 10: Sigue el Safety Car en pista. Los equipos le informan a los pilotos que puede llover en los próximos 20 minutos. La temperatura en pista aumentó a 34.9 ºC. Son 2.2 ºC en los últimos minutos.



Vuelta 11: En Miami por el diseño del trazado, las maniobras de remoción de los autos demoran un poco. No hay escapatorias. Recordemos que es el parqueadero del Hard Rock Stadium. El Safety Car se alista para dejar la pista



Vuelta 12: Se reanuda la carrera. Leclerc mantiene el P1 con Norris a 0.8s. Duelo Russell Piastri sigue a favor del piloto de McLaren. Colapinto sigue en el P7, conectado a Hamilton



Vuelta 13: Norris sorprende a Leclerc y toma el P1. Antonelli también y Charles cae al P3.



Vuelta 14: Leclerc recupera la posición en la curva 1, pero luego Antonelli en la 11 lo pasa. Charles intenta conectarse pero no es fácil.



Vuelta 15: Hamilton en el P6 se aleja a 2.2s de Colapinto. Entretanto el argentino se distancia a 2.3s de Carlos Sainz.



Vuelta 16: Norris a 2.2s de Antonelli. No tiene cómo responder de momento el joven italiano de Mercedes.



Vuelta 17: Verstappen pasa a Albon y es P9. Entretanto Leclerc en duelo con Piastri por el P3. Bajo presión el piloto de Ferrari..



Vuelta 18: Max Verstappen ahora en el P8 tras superar al otro Williams, el de Sainz. Le informan a Checo Pérez que puede llover en 2 ó 3 vueltas.



Vuelta 19: Piastri sigue cerca de Leclerc por el P3. Entretanto Norris tranquilo adelante a 3.2 s de Antonelli. Dirección de carrera investigará tras la carrera una supuesta infracción de Verstappen con la línea de salida del pit lane.



Vuelta 20: Russell en pits. Verstappen ahora sobre Colapinto y toma el P6.



Vuelta 21: Cadillac y Aston Martin compitiendo fuerte con Pérez P15, Alonso P16, Bottas P17 y Stroll P8.



Vuelta 22: Russell por delante de Leclerc en el P10. El monegasco hace todo lo posible por acercase tras la detención. Cae la temperatura de la pista a 37 ºC.



Vuelta 23: Russell acercándose a Albon por el P8. Norris a 2.3s de Antonelli perdiendo ventaja.



Vuelta 24: Leclerc pasa a Albon y es P9. Verstappen se acerca a Hamilton por el P4.



Vuelta 25: Incertidumbre por la lluvia. Varios pilotos y equipos esperando.



Vuelta 26: Antonelli en pits. Verstappen toma el P3 de Hamilton.



Vuelta 27: Colapinto en el P5 estirando su detención con medios..



Vuelta 28: Norris y Hamilton en pits..



Vuelta 29: Piastri y Sainz en boxes. Verstappen nuevo líder. Antonelli lo supera y el joven italiano toma el P1. Norris pasa a Verstappen y sube al P2.



Vuelta 30: Leclerc presionando a Russell por el P5. Piastri marca la vuelta más rápida. El australiano de McLaren se acerca a Russell.



Vuelta 31: Antonelli a 1.3s de Norris. Se aleja el piloto de Mercedes.



Vuelta 32: Colapinto y Ocon en pits. Franco sale en el P8 por delante de Bortoleto. Hamilton está en el P6 a 11.2s.



Vuelta 33: Bortoleto en pits. Piastri con fuerte presión sobre Russell por el P5.



Vuelta 34: Antonelli se aleja un poco, a 1.5s de Norris.



Vuelta 35: Piastri pasa a Russell y toma el P5, sin embargo en la curva 11 recupera la posición



Vuelta 36: Norris se acerca a Antonelli a 0.8s.



Vuelta 37: Bearman tiene en la mira el P10 de Albon. Gap de tan solo 0.9s.



Vuelta 38: En el duelo Aston Martin - Cadillac, Alonso está en el P15, Pérez P16, Stroll P17 y Bottas P18.



Vuelta 39: Antonelli mantiene a raya a Norris por 0.9s. Es la lucha por el liderato.



Vuelta 40: Albon defiende con todo el P10 ante la presión de Bearman.



Vuelta 41: Verstappen en el P3. Buena recuperación tras el trompo del inicio de carrera. Está ahora en su misma posición de partida.



Vuelta 42: Antonelli aprieta y se aleja a 1.3s. Bortoleto va por el P12 de Ocon. Gap de 0.4s.



Vuelta 43: Alonso en pits. Pérez sube al P15. El gap entre ambos es de 6.1s en favor del mexicano de Cadillac.



Vuelta 44: Leclerc acercándose a Verstappen por el último lugar del podio. Atentos.



Vuelta 45: Antonelli a 2s de Norris. Leclerc ya tiene en la mira a Verstappen.



Vuelta 46: Alonso con un buen ritmo ya está sobre Pérez. El Aston Martin AMR26 se ve más competitivo y parece que ya no tiene vibraciones.



Vuelta 47: Leclerc sube al P3 tras pasar a Verstappen en la curva 11. Le dicen a Antonelli que tenga precaución con los límites de pista.



Vuelta 48: Ahora Piastri está sobre Verstappen. Lo pasa en la recta posterior y es P4. Duelo Alonso-Pérez por el P15. El mexicano defendiendo con todo.



Vuelta 49: Antonelli a 1.6s de Norris. Los Williams seguros de momento en el top 10 con Sainz y Albon cerrando el grupo.



Vuelta 50: Piastri apretando lo que más puede para acercarse al P3 de Leclerc.



Vuelta 51: Verstappen pierde algo de tiempo y permite que Russell se acerque. Gap de 2.9s.



Vuelta 52: Russell a 1.5s de Verstappen. Alonso pasa a Pérez y es P15. Gap de 1.1s.



Vuelta 53: Antonelli sigue alejándose de Norris. Ya son 2.3s. El líder del campeonato sigue firme.



Vuelta 54: Russell conectado a Verstappen. No le va a hacer la vida para nada fácil.



Vuelta 55: Russell con todo sobre Verstappen. El tetracampeón dice que el británico tocó su neumático. Entretanto Piastri conectado a Leclerc por el P4.



Vuelta 56: Piastri pasa a Leclerc y es P3. Momento clave. Es la lucha por el podio.



Vuelta 57: ¡Última vuelta en el Autódromo Internacional de Miami! Trompo de Charles Leclerc. Se aleja a 10s de Piastri. Ahora Russell y Verstappen se conectan. George y Max lo pasan y cae al P6 el piloto de Ferrari. Una pesadilla para el monegasco las dos últimas vueltas.



Lando Norris registró la vuelta más rápida con 1:31.869 en el giro 35. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.



Posiciones Finales del Gran Premio de Miami 2026

P. Piloto Equipo Nac. Gap Puntos 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:33:19.273 25 2 Lando Norris McLaren 3.2 18 3 Oscar Piastri McLaren 27.9 15 4 George Russell Mercedes 43.0 12 5 Max Verstappen Red Bull 43.9 10 6 Charles Leclerc Ferrari 44.2 8 7 Lewis Hamilton Ferrari 53.7 6 8 Franco Colapinto Alpine 61.8 4 9 Carlos Sainz Williams 82.0 2 10 Alexander Albon Williams 90.9 1 Pilotos sin puntos 11 Oliver Bearman Haas 1 vuelta 12 Gabriel Bortoleto Audi 1 vuelta 13 Esteban Ocon Haas 1 vuelta 14 Arvid Lindblad RB 1 vuelta 15 Fernando Alonso Aston Martin 1 vuelta 16 Sergio Pérez Cadillac 1 vuelta 17 Lance Stroll Aston Martin 1 vuelta 18 Valtteri Bottas Cadillac 2 vueltas No terminaron Nico Hülkenberg Audi - Liam Lawson RB - Pierre Gasly Alpine - Isack Hadjar Red Bull - Vuelta rápida Lando Norris - 1:31.869 - Vuelta 35 El piloto italiano Kimi Antonelli reafirmó su condición de líder del campeonato mundial de Fórmula 1 al imponerse este domingo en el GP de Miami, cuarta fecha de la temporada 2026. Adicionalmente igualó un récord que tienen Ayrton Senna y Michael Schumacher: ganar tres carreras consecutivas desde la pole position.Kimi comandó la carrera desde la vuelta 29 hasta la bandera a cuadros, escoltado en el podio por los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, quienes completaron un destacado desempeño para la escudería británica.La competencia, adelantada tres horas respecto a su horario original por amenazas de tormenta eléctrica, transcurrió sin precipitaciones significativas aunque con constantes alertas meteorológicas que condicionaron las estrategias de varios equipos.Charles Leclerc (Ferrari) tomó el liderato en la primera vuelta aprovechando un trompo de Max Verstappen (Red Bull), quien cayó al décimo puesto. El monegasco mantuvo la delantera durante los primeros compases, aunque bajo presión constante de Antonelli y Norris.El momento decisivo ocurrió en la vuelta 29, cuando Antonelli superó a Verstappen —quien había tomado la punta transitoriamente tras una serie de detenciones en boxes— para nunca más soltar la primera posición. A partir de ese instante, el líder del campeonato administró su ventaja con precisión, llegando a distanciarse hasta 2.3 segundos de Norris en la vuelta 53.La parte final de la carrera estuvo marcada por el declive de Leclerc. El piloto de Ferrari, que rodaba tercero en las vueltas finales, protagonizó un trompo en el último giro que lo relegó al sexto lugar, superado por Piastri, George Russell (Mercedes) y el propio Verstappen.En el séptimo puesto terminó Lewis Hamilton y octavo Franco Colapinto, cada uno en una isla prácticamente sin tener rivales inmediatos cerca. Ambos tuvieron un toque en la primera vuelta. Muy buena carrera del piloto argentino, logrando su mejor resultado con Alpine. El top 10 lo completaron Carlos Sainz y Alex Albon.La carrera no estuvo exenta de incidentes. Dos colisiones en la vuelta 6, separados el uno del otro, fueron protagonizados por Isack Hadjar (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine). En el caso del primero por errar en la chicana y terminó contra la barrera de contención y el segundo por engancharse con Liam Lawson.La dirección de carrera anunció tras la bandera a cuadros que investigará presuntas infracciones cometidas por Charles Leclerc, Max Verstappen, Fernando Alonso y Alex Albon, sin especificar la naturaleza de las mismas. Los resultados oficiales podrían sufrir modificaciones en los próximos días.Franco Colapinto (Alpine) finalizó en la octava posición, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) cruzó la meta en el puesto 15 tras una remontada desde la decimoséptima posición de salida.Carrera destacada nuevamente para Cadillac con sus dos pilotos, Sergio Pérez y Valtteri Bottas terminando en los puntos. Muy buenos duelos protagonizaron 'Checo' y Fernando Alonso, de forma limpia e intensa. Al final el mexico terminó decimosexto mientras que Valtteri Bottas fue decimoctavo.La quinta válida del campeonato será dentro de dos semanas, del 22 al 24 de mayo, en el Gran Premio de Canadá a disputarse en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal.Con los resultados finales de este GP de Miami el campeonato de pilotos está al comando de Kimi Antonelli con 100 puntos,George Russell (80),Charles Leclerc (63),Lando Norris (51),Lewis Hamilton (49),Oscar Piastri (43),Max Verstappen (26),Oliver Bearman (17),Liam Lawson (10).En equipos , Mercedes es líder con 180 puntos,Ferrari (112),McLaren (94),Red Bull (30),Alpine (21),Haas (18),Racing Bulls (14), octavo Williams (5),Audi (2), décimo Cadillac (0) yAston Martin (0).La cuarta válida del campeonato mundial de F1 2026 será hasta el mes de mayo, del 1 al 3, con motivo del GP de Miami en el Hard Rock Stadium. Esto se debe a la cancelación de los GP's de Bahrein y Arabia Saudita por el conflicto bélico en el Medio Oriente.Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Leclerc toma el liderato. Trompo de Verstappen quien cae al P10. Colapinto se toca con Hamilton. Max se deshace de los Williams y sube al P9.Hülkenberg en pits. Hamilton pasa a Colapinto y comienza a alejarse. Leclerc a 1.1s de Antonelli. Norris y Piastri cerca de Kimi. Se compacta el grupo.Russell pasa a Piastri y es P4. Entretanto Norris en el P3 está a 1.8s de su compatriota George. Antonelli aprieta y se acerca a 0.9s de Leclerc.Antonelli atacando a Leclerc. Lo pasa en la recta. El líder del campeonato toma el P1.Ahora Leclerc pasa a Antonelli al llegar a la curva 11. Norris esperando. Todo es por cuenta de la gestión de energía y el modo recta.Norris pasa a Antonelli. Safety Car. Colisión de Isack Hadjar. Muy molesto el piloto francés de Red Bull. También queda fuera su compatriota Pierre Gasly de Alpine.Verstappen y Bottas en pits. En la vuelta anterior, Hadjar toma el bordillo de la chicana y se va solo contra la barrera. En cuanto a Gasly, se enreda con Lawson y su auto de una vuelta campana. Todo OK con los pilotos.Siguen las labores de remoción de los autos y limpieza de la pista.Comisarios investigarán tras la carrera el incidente entre Lawson y Gasly. Comienzan a despejarse las nubes y el sol aparece sobre el Circuito Internacional de Miami.Sigue el Safety Car en pista. Los equipos le informan a los pilotos que puede llover en los próximos 20 minutos. La temperatura en pista aumentó a 34.9 ºC. Son 2.2 ºC en los últimos minutos.En Miami por el diseño del trazado, las maniobras de remoción de los autos demoran un poco. No hay escapatorias. Recordemos que es el parqueadero del Hard Rock Stadium. El Safety Car se alista para dejar la pistaSe reanuda la carrera. Leclerc mantiene el P1 con Norris a 0.8s. Duelo Russell Piastri sigue a favor del piloto de McLaren. Colapinto sigue en el P7, conectado a HamiltonNorris sorprende a Leclerc y toma el P1. Antonelli también y Charles cae al P3.Leclerc recupera la posición en la curva 1, pero luego Antonelli en la 11 lo pasa. Charles intenta conectarse pero no es fácil.Hamilton en el P6 se aleja a 2.2s de Colapinto. Entretanto el argentino se distancia a 2.3s de Carlos Sainz.Norris a 2.2s de Antonelli. No tiene cómo responder de momento el joven italiano de Mercedes.Verstappen pasa a Albon y es P9. Entretanto Leclerc en duelo con Piastri por el P3. Bajo presión el piloto de Ferrari..Max Verstappen ahora en el P8 tras superar al otro Williams, el de Sainz. Le informan a Checo Pérez que puede llover en 2 ó 3 vueltas.Piastri sigue cerca de Leclerc por el P3. Entretanto Norris tranquilo adelante a 3.2 s de Antonelli. Dirección de carrera investigará tras la carrera una supuesta infracción de Verstappen con la línea de salida del pit lane.Russell en pits. Verstappen ahora sobre Colapinto y toma el P6.Cadillac y Aston Martin compitiendo fuerte con Pérez P15, Alonso P16, Bottas P17 y Stroll P8.Russell por delante de Leclerc en el P10. El monegasco hace todo lo posible por acercase tras la detención. Cae la temperatura de la pista a 37 ºC.Russell acercándose a Albon por el P8. Norris a 2.3s de Antonelli perdiendo ventaja.Leclerc pasa a Albon y es P9. Verstappen se acerca a Hamilton por el P4.Incertidumbre por la lluvia. Varios pilotos y equipos esperando.Antonelli en pits. Verstappen toma el P3 de Hamilton.Colapinto en el P5 estirando su detención con medios..Norris y Hamilton en pits..Piastri y Sainz en boxes. Verstappen nuevo líder. Antonelli lo supera y el joven italiano toma el P1. Norris pasa a Verstappen y sube al P2.Leclerc presionando a Russell por el P5. Piastri marca la vuelta más rápida. El australiano de McLaren se acerca a Russell.Antonelli a 1.3s de Norris. Se aleja el piloto de Mercedes.Colapinto y Ocon en pits. Franco sale en el P8 por delante de Bortoleto. Hamilton está en el P6 a 11.2s.Bortoleto en pits. Piastri con fuerte presión sobre Russell por el P5.Antonelli se aleja un poco, a 1.5s de Norris.Piastri pasa a Russell y toma el P5, sin embargo en la curva 11 recupera la posiciónNorris se acerca a Antonelli a 0.8s.Bearman tiene en la mira el P10 de Albon. Gap de tan solo 0.9s.En el duelo Aston Martin - Cadillac, Alonso está en el P15, Pérez P16, Stroll P17 y Bottas P18.Antonelli mantiene a raya a Norris por 0.9s. Es la lucha por el liderato.Albon defiende con todo el P10 ante la presión de Bearman.Verstappen en el P3. Buena recuperación tras el trompo del inicio de carrera. Está ahora en su misma posición de partida.Antonelli aprieta y se aleja a 1.3s. Bortoleto va por el P12 de Ocon. Gap de 0.4s.Alonso en pits. Pérez sube al P15. El gap entre ambos es de 6.1s en favor del mexicano de Cadillac.Leclerc acercándose a Verstappen por el último lugar del podio. Atentos.Antonelli a 2s de Norris. Leclerc ya tiene en la mira a Verstappen.Alonso con un buen ritmo ya está sobre Pérez. El Aston Martin AMR26 se ve más competitivo y parece que ya no tiene vibraciones.Leclerc sube al P3 tras pasar a Verstappen en la curva 11. Le dicen a Antonelli que tenga precaución con los límites de pista.Ahora Piastri está sobre Verstappen. Lo pasa en la recta posterior y es P4. Duelo Alonso-Pérez por el P15. El mexicano defendiendo con todo.Antonelli a 1.6s de Norris. Los Williams seguros de momento en el top 10 con Sainz y Albon cerrando el grupo.Piastri apretando lo que más puede para acercarse al P3 de Leclerc.Verstappen pierde algo de tiempo y permite que Russell se acerque. Gap de 2.9s.Russell a 1.5s de Verstappen. Alonso pasa a Pérez y es P15. Gap de 1.1s.Antonelli sigue alejándose de Norris. Ya son 2.3s. El líder del campeonato sigue firme.Russell conectado a Verstappen. No le va a hacer la vida para nada fácil.Russell con todo sobre Verstappen. El tetracampeón dice que el británico tocó su neumático. Entretanto Piastri conectado a Leclerc por el P4.Piastri pasa a Leclerc y es P3. Momento clave. Es la lucha por el podio.¡Última vuelta en el Autódromo Internacional de Miami! Trompo de Charles Leclerc. Se aleja a 10s de Piastri. Ahora Russell y Verstappen se conectan. George y Max lo pasan y cae al P6 el piloto de Ferrari. Una pesadilla para el monegasco las dos últimas vueltas.Lando Norris registró la vuelta más rápida con 1:31.869 en el giro 35. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.

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