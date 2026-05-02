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  Repetición - CLASIFICACIÓN - GP MIAMI F1
                          
Grilla de partida de la Sprint del GP de Miami 2026
Grilla de partida de la Sprint del GP de Miami 2026
   may 2 /26 13:05 GMT
 Miami, Estados Unidos
 Pirelli

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Los comisarios del Gran Premio de Miami 2026 han publicado la parrilla de salida provisional de la carrera Sprint se realizará en el Autódromo Internacional de Miami.

De momento los resultados de la Sprint Qualifying no tienen cambios.

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A continuación la grilla de partida provisional de la Sprint del GP de Miami:

1. Lando Norris (McLaren)
2. Kimi Antonelli (Mercedes)
3. Oscar Piastri (McLaren)
4. Charles Leclerc (Ferrari)
5. Max Verstappen (Red Bull)
6. George Russell (Mercedes)
7. Lewis Hamilton (Ferrari)
8. Franco Colapinto (Alpine)
9. Isack Hadjar (Red Bull)
10. Pierre Gasly (Alpine)
11. Gabriel Bortoleto (Audi)
12. Nico Hülkenberg (Audi)
13. Oliver Bearman (Haas)
14. Carlos Sainz (Williams)
15. Arvid Lindblad (RB)
16. Liam Lawson (RB)
17. Esteban Ocon (Haas)
18. Sergio Pérez (Cadillac)
19. Alex Albon (Williams)
20. Valtteri Bottas (Cadillac)
21. Fernando Alonso (Aston Martin)
22. Lance Stroll (Aston Martin)

A las 11:00 hora local comenzará la Sprint del Gran Premio de Miami, con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM

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