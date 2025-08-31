Piastri gana, Norris sufre un durísimo revés y Hadjar logra su primer podio - Reporte Carrera - GP de Países Bajos

El piloto australiano Oscar Piastri se llevó la victoria en el GP de Países Bajos y ratificó su condición de líder del campeonato. Su compañero y rival por el título, Lando Norris, tuvo que retirarse de la carrera por problemas mecánicos. El podio lo completó el joven francés Isack Hadjar.
El fin de semana había iniciado bastante bien para Lando Norris , dominando todas las sesiones de entrenamientos, pero ayer, en la clasificación, las cosas comenzaron a cambiar luego que su compañero Oscar Piastri se llevara la pole por tan solo 0.012s.
Teniendo una pista tan estrecha para adelantar y quedando por el lado sucio en la partida, además de tener a Max Verstappen justo a su lado, representaba una presión adicional para Lando Norris.
En efecto Max Verstappen lo superó y cayó al tercer lugar, pero luego recuperó la posición y quedó nuevamente atrás de Oscar Piastri.
Sin embargo una falla mecánica en la vuelta 65, a siete del final, Lando Norris quedó fuera de carrera, siendo un golpe moral muy fuerte para el británico ya que ahora son 34 los puntos que lo separan del australiano por el campeonato.
El retiro de Lando Norris de McLaren propició el ascenso de Max Verstappen al segundo lugar. El neerlandés inició la carrera con blandos, luego pasó a medios y volvió a terminar con blandos. Carrera complicada pero con el mejor resultado posible para el piloto de Red Bull.
Gran resultado para el francés Isack Hadjar consolidando el cuarto lugar en la clasificación de ayer y piloteando hoy de manera brillante. Este podio destaca su potencial y se perfila para que en 2026 pueda ascender a Red Bull.
El cuarto lugar quedó en manos de George Russell, quien tuvo un incidente con Charles Leclerc cuando el monegasco lo adelantó de forma agresiva en la curva 12.
Sin embargo quedó fuera de carrera más adelante cuando Kimi Antonelli lo impactó en la curva 3, la peraltada y lo dejó fuera de carrera. Para colmo de males para Ferrari, el heptacampeón Lewis Hamilton impactó el muro en esa misma curva y quedó fuera. Ferrari se fue en blanco de Zandvoort.
Gran recuperación de Alex Albon iniciando decimoquinto y terminando diez posiciones más adelante. Su compañero en Williams, el español Carlos Sainz, no tuvo la misma suerte luego de una colisión con Liam Lawson y terminó decimotercero.
Gracias al ingreso del último Safety Car por el incidente de Norris, los Haas de Oliver Bearman y Esteban Ocon terminaron en los puntos, más exactamente en el sexto y décimo lugar. Ambos realizaron solo una detención.
El piloto argentino Franco Colapinto estuvo cerca de sumar sus primeros puntos, pero no tuvo la ayuda de Pierre Gasly a pesar de tener el latinoamericano mejores neumáticos y poder atacar a su rival más cercano, Esteban Ocon. Franco llevaba blandos nuevos mientras que Gasly tenía duros de 49 vueltas. No hubo trabajo en equipo en Alpine.
Los Sauber de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto tuvieron una carrera desapercibida. Al inicio el brasilero tuvo una colisión con Lance Stroll que lo afectó. Terminaron decimocuarto y decimoquinto respectivamente.
Con los resultados finales de este GP de Países Bajos en el campeonato de pilotos Oscar Piastri sigue líder con 309 puntos, segundo Lando Norris (275), tercero Max Verstappen (205), cuarto George Russell (184), quinto Charles Leclerc (151), sexto Lewis Hamilton (109), séptimo Kimi Antonelli (64), octavo Alex Albon (64), noveno Nico Hülkenberg (37) y décimo Isack Hadjar (37).
En el campeonato de equipos, McLaren lidera con 584 puntos, segundo Ferrari (260), tercero Mercedes (248), cuarto Red Bull (214), quinto Williams (80), sexto Aston Martin (62), séptimo Racing Bulls (60), octavo Sauber (51), noveno Haas (44) y último Alpine (20).
La decimosexta válida del campeonato mundial de F1 2025 se realizará la próxima semana del 5 al 7 de septiembre con motivo del GP de Italia en el Autodromo Nazionale Monza.