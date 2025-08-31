 Piastri gana, Norris sufre un durísimo revés y Hadjar logra su primer podio - Reporte Carrera - GP de Países Bajos - F1LATAM.COM
   ago 31 /2025 16:29 GMT
 Zandvoort, Países Bajos
 McLaren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El piloto australiano Oscar Piastri se llevó la victoria en el GP de Países Bajos y ratificó su condición de líder del campeonato. Su compañero y rival por el título, Lando Norris, tuvo que retirarse de la carrera por problemas mecánicos. El podio lo completó el joven francés Isack Hadjar.


El fin de semana había iniciado bastante bien para Lando Norris , dominando todas las sesiones de entrenamientos, pero ayer, en la clasificación, las cosas comenzaron a cambiar luego que su compañero Oscar Piastri se llevara la pole por tan solo 0.012s.

Teniendo una pista tan estrecha para adelantar y quedando por el lado sucio en la partida, además de tener a Max Verstappen justo a su lado, representaba una presión adicional para Lando Norris.

En efecto Max Verstappen lo superó y cayó al tercer lugar, pero luego recuperó la posición y quedó nuevamente atrás de Oscar Piastri.

Sin embargo una falla mecánica en la vuelta 65, a siete del final, Lando Norris quedó fuera de carrera, siendo un golpe moral muy fuerte para el británico ya que ahora son 34 los puntos que lo separan del australiano por el campeonato.

El retiro de Lando Norris de McLaren propició el ascenso de Max Verstappen al segundo lugar. El neerlandés inició la carrera con blandos, luego pasó a medios y volvió a terminar con blandos. Carrera complicada pero con el mejor resultado posible para el piloto de Red Bull.

Gran resultado para el francés Isack Hadjar consolidando el cuarto lugar en la clasificación de ayer y piloteando hoy de manera brillante. Este podio destaca su potencial y se perfila para que en 2026 pueda ascender a Red Bull.

El cuarto lugar quedó en manos de George Russell, quien tuvo un incidente con Charles Leclerc cuando el monegasco lo adelantó de forma agresiva en la curva 12.

Sin embargo quedó fuera de carrera más adelante cuando Kimi Antonelli lo impactó en la curva 3, la peraltada y lo dejó fuera de carrera. Para colmo de males para Ferrari, el heptacampeón Lewis Hamilton impactó el muro en esa misma curva y quedó fuera. Ferrari se fue en blanco de Zandvoort.

Gran recuperación de Alex Albon iniciando decimoquinto y terminando diez posiciones más adelante. Su compañero en Williams, el español Carlos Sainz, no tuvo la misma suerte luego de una colisión con Liam Lawson y terminó decimotercero.

Gracias al ingreso del último Safety Car por el incidente de Norris, los Haas de Oliver Bearman y Esteban Ocon terminaron en los puntos, más exactamente en el sexto y décimo lugar. Ambos realizaron solo una detención.

Los Aston Martin de Lance Stroll y Fernando Alonso se llevaron una buena recompensa de Zandvoort al terminar en el séptimo y octavo puesto. Tras ellos finalizó Yuki Tsunoda de Red Bull.

El piloto argentino Franco Colapinto estuvo cerca de sumar sus primeros puntos, pero no tuvo la ayuda de Pierre Gasly a pesar de tener el latinoamericano mejores neumáticos y poder atacar a su rival más cercano, Esteban Ocon. Franco llevaba blandos nuevos mientras que Gasly tenía duros de 49 vueltas. No hubo trabajo en equipo en Alpine.

Los Sauber de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto tuvieron una carrera desapercibida. Al inicio el brasilero tuvo una colisión con Lance Stroll que lo afectó. Terminaron decimocuarto y decimoquinto respectivamente.

Con los resultados finales de este GP de Países Bajos en el campeonato de pilotos Oscar Piastri sigue líder con 309 puntos, segundo Lando Norris (275), tercero Max Verstappen (205), cuarto George Russell (184), quinto Charles Leclerc (151), sexto Lewis Hamilton (109), séptimo Kimi Antonelli (64), octavo Alex Albon (64), noveno Nico Hülkenberg (37) y décimo Isack Hadjar (37).

En el campeonato de equipos, McLaren lidera con 584 puntos, segundo Ferrari (260), tercero Mercedes (248), cuarto Red Bull (214), quinto Williams (80), sexto Aston Martin (62), séptimo Racing Bulls (60), octavo Sauber (51), noveno Haas (44) y último Alpine (20).

La decimosexta válida del campeonato mundial de F1 2025 se realizará la próxima semana del 5 al 7 de septiembre con motivo del GP de Italia en el Autodromo Nazionale Monza.

Vuelta a vuelta del GP de Países Bajos 2025:


Vuelta de cortesía: Todos los pilotos inician sin inconvenientes.

Vuelta 1: ¡Inicia la carrera! Piastri mantiene el P1, Verstappen pasa a Norris y va por Oscar. Al llegar al salir de la curva 2, casi pierde el control del auto

Vuelta 2: Verstappen a 1.2s de Piastri. Mismo gap de Norris con Max. No pueden activar DRS. El resto del grupo está conectado. Albon ganó 5 posiciones, Alonso perdió 3 y Bortoleto 5.

Vuelta 3: Piastri se aleja a 1.6s de Verstappen. Oscar con medios y Max con blandos. Norris lo logra darle caza a Verstappen. Nubes cada vez más negras.

Vuelta 4: Hadjar se mantiene en el P4 con un buen ritmo. Piastri marca la vuelta rápida y está a 1.9s de Verstappen.

Vuelta 5: Colapinto en el P15 atrás de Gasly. Hace instantes Franco lo había pasado en la recta. Piastri a 2s de Verstappen.

Vuelta 6: Llueve en algunos sectores de la pista. Norris no logra acercarse a Verstappen. Gap de 1.6s. Bortoleto lleva su alerón delantero roto .

Vuelta 7: Piastri se sigue alejando. 2.4s sobre Verstappen y 4.1s sobre Norris. Leclerc se acerca a Hadjar por el P4.

Vuelta 8: Norris aprieta y se acerca a Verstappen. Hadjar contiene el grupo. Se acercan Leclerc, Russell, Hamilton y Lawson.

Vuelta 9: Verstappen ahora a 2.8s de Norris. Los blandos comienzan a desgastarse. La lluvia es leve de momento.

Vuelta 10: Verstappen ahora a 2.8s de Norris. Los blandos comienzan a desgastarse. La lluvia es leve de momento

Vuelta 11: Colapinto por delante de Gasly. El argentino presiona a Alonso por el P13

Vuelta 12: Leclerc sigue presionando a Hadjar, pero no le alcanza la recta con DRS.

Vuelta 13: Stroll pasa sobre el endplate de Bortoleto saliendo de la curva 12. Precisamente con él fue el toque hace instantes.

Vuelta 14: Gotas en los visores de los pilotos. Gap de Piastri sobre Norris de 3.1s. Presiona Lando.

Vuelta 15: Verstappen a 8.9s de Piastri. Hadjar está en el P4 protegiendo a Max. Gap de 2s.

Vuelta 16: Con blandos están Verstappen, Tsunoda, Colapinto y Hülkenberg. Aguantan un poco para que llegue la lluvia. Gasly pasó a Colapinto y es P14.

Vuelta 17: Piastri a 3.2s de Norris. Antonelli presionando a Tsunoda por el P11.

Vuelta 18: Hamilton quiere el P6 de Russell. Activa DRS.

Vuelta 19: Alonso en pits. Sale con duros el español.

Vuelta 20: Tsunoda, Colapinto y Hülkenberg en pits. Sacan los blandos y colocan duros. Max sigue aguantando con este compuesto. Norris reporta algo de desgaste con los neumáticos traseros.

Vuelta 21: Sigue la amenaza de lluvia, pero nada serio aún.

Vuelta 22: Piastri a 3.2s de Norris. Se mantiene el gap entre los McLaren.

Vuelta 23: Leclerc en pits. Safety Car por colisión de Hamilton a la salida de la curva 3.

Vuelta 24: Todos ingresan a pits iniciando con los McLaren de Piastri y Norris. Los únicos que no entran son los Haas de Ocon y Bearman. Todos colocaron duros excepto Verstappen que salió con medios.

Vuelta 25: El Safety Car agrupa los autos. Posiciones provisionales: 1PIA 2NOR 3VER 4HAD 5RUS 6LEC 7LAW 8SAI 9OCO 10ALB 11ANT 12STR 13BEA 14ALO 15TSU 16GAS 17COL 18BOT 19HUL.

Vuelta 26: Se alista el Safety Car para dejar la pista.

Vuelta 27: Se reanuda la carrera. Lawson y Sainz caen al fondo del grupo. Comienza a llover con mayor intensidad.

Vuelta 28: Lawson y Sainz en pits. En la vuelta anterior se engancharon en la curva 1. Fue pinchazo en el delantero derecho para el español. Estaban en el P6 y P7.

Vuelta 29: Piastri a 2s de Norris. Verstappen se acerca a Lando. Gap de 1.4s..

Vuelta 30: Sainz pasa a Lawson y es P18. Verstappen tiene cerca a Hadjar, Russell y Leclerc.

Vuelta 31: Russell se queja de Hadjar por moverse bajo frenada. Es la lucha por el P4.

Vuelta 32: Virtual Safety Car por un elemento del auto de Sainz que está en medio de la recta principal. Leclerc pasa a Russell en la chicana de forma agresiva. Toma el P5.

Vuelta 33: Penalización de 10 a Sainz por colisión con Lawson. Russell reclama que Leclerc lo sacó de la pista y Charles dice que George no le dejó espacio suficiente y que no se puede quejar.

Vuelta 34: Leclerc se acerca a Hadjar por el P4. Norris se acerca a Piastri a 1.4s.

Vuelta 35: Bajo investigación la maniobra entre Leclerc y Russell.

Vuelta 36: Los auxiliares de pista sacando algunos elementos que quedaron de los autos de Leclerc y Russell. Hadjar se acerca a Verstappen. Gap de 0.9s.

Vuelta 37: Piastri aumenta el ritmo y se aleja a 1.9s. Alonso presiona a Tsunoda por el P12. Gasly y Colapinto se acercan al español.

Vuelta 38: Alonso pide un undercut. Está en el P13 mientras que su compañero Stroll, quien inició P19 está en el P9. Muy molesto Fernando.

Vuelta 39: Verstappen se aleja de Hadjar a 1.3s. Antonelli a 1.2s de su compañero Russell por el P6.

Vuelta 40: Piastri a 1.3s de Norris. Lando presionando para intentar activar DRS.

Vuelta 41: Por orden de equipo, Antonelli pasa a Russell y es P6. El auto de George tiene algunos daños tras el contacto con Leclerc.

Vuelta 42: Norris con la vuelta rápida. Se acerca a 1.1s de Piastri. Verstappen a 5.8s de Lando.

Vuelta 43: Alonso en pits hace instante y marca la vuelta rápida. Sale con duros. Ocon tiene contenidos a Bearman, Tsunoda, Gasly, Colapinto y Bortoleto.

Vuelta 44: La maniobra entre Leclerc y Russell se investigará tras la carrera. Gap de Piastri y Norris es de 1.3s.

Vuelta 45: Piastri y Norris a 1.2s. El australiano no le permite al británico activar DRS. Antonelli a 2.8s de Leclerc por el P5.

Vuelta 46: Ocon sigue aguantando en el P10 la presión de Bearman, Tsunoda y Gasly. Se desconecta un poco Colapinto de su compañero en el P14.

Vuelta 47: Piastri amplía el gap con Norris a 1.6s. Antonelli ahora a 2.5s de Leclerc. Alonso se estanca con Hülkenberg en el P16. El español lleva un compuesto 21 vueltas más joven.

Vuelta 48: Alonso intenta por todos lados pasar a Hülkenberg pero no lo consigue. .

Vuelta 49: Piastri a 1.2s de Norris.

Vuelta 50: Ocon sigue defendiéndose de Bearman en el P10.

Vuelta 51: Alonso pasa a Hülkenberg y Bortoleto y es P15.

Vuelta 52: Antonelli en pits. Sale en el P8.

Vuelta 53: Leclerc en pits. Sale con blandos. Antonelli toca a Charles en la peraltada e impacta el muro. Safety Car

Vuelta 54: Todos en pits excepto Gasly, Bortoleto, Bearman y Ocon. El auto de Antonelli también con problemas. Pinchazo en la delantera derecha.

Vuelta 55: Sigue el Safety Car en la pista. Penalización de 10 segundos para Antonelli. Está en el P7 el piloto italiano de Mercedes.

Vuelta 56: Dirección de carrera permite que Lawson y Sainz recuperen la vuelta perdida.

Vuelta 57: El Safety Car se alista para dejar la pista.

Vuelta 58: Se reanuda la carrera. Verstappen cerca de Norris por el P2. Alonso en duelo con Gasly por el P8.

Vuelta 59: Tsunoda pasa a Bortoleto y es P12. Sainz presiona a Lawson por el P17. Giran solos al fondo. Norris se acerca a Piastri con gap de 0.9s.

Vuelta 60: Piastri presiona y se aleja a 1.3s de Norris. Verstappen a 2.4s de Lando. Albon con todo sobre Russell por el P5.

Vuelta 61: Bortoleto en pits. Colapinto intentó pasar a Ocon por el P13 pero no lo logró. Ahora 5 segundos adicionales de penalización para Antonelli por exceso de velocidad en el pit lane.

Vuelta 62: Piastri a 1.6s de Norris. Hadjar se acerca a Verstappen por el P3. Gap de 1.3s. ¿Será el primer podio del francés en F1?

Vuelta 63: Gasly en el P9 tiene la presión de Stroll, Alonso y Tsunoda.

Vuelta 64: Stroll pasa a Gasly y sube al P9. Ahora Alonso tiene al francés como su objetivo para entrar en los puntos.

Vuelta 65: Norris con problemas en su unidad de potencia. Queda fuera del carrera. Verstappen asciende al P2. Safety Car.

Vuelta 66: Norris a un costado de la pista, desconsolado. Una pena porque está luchando el campeonato. Caras largas en McLaren. Verstappen sube al P2 y Hadjar P3.

Vuelta 67: Posiciones provisionales: 1PIA 2VER 3HAD 4RUS 5ALB 6ANT 7BEA 8STR 9ALO 10GAS 11TSU 12OCO 13HUL 14COL 15LAW 16BOR 17SAI.

Vuelta 68: Se alista el Safety Car para dejar la lista. Caen algunas gotas de lluvia sobre la pista.

Vuelta 69: Verstappen hace todo lo posible para conectarse a Piastri. Max con blandos y Oscar con duros. Gap de 0.9s.

Vuelta 70: Piastri presiona al máximo. Se aleja a 1.5s de Verstappen. Gasly con problemas. Colapinto sube al P12 .

Vuelta 71: Russell en el P4 es presionado por Albon y Antonelli.

Vuelta 72: ¡Última vuelta en Zandvoort! Victoria para Oscar Piastri en el GP de Países Bajos. Max Verstappen e Isack Hadjar completan el podio en Zandvoort

Oscar Piastri registró la vuelta más rápida con 1:12.271 en el giro 60. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.

Posiciones finales del Gran Premio de Países Bajos 2025

P. Piloto Equipo Nac. Gap Puntos
1 Oscar Piastri McLaren Australia 1:38:29.849 25
2 Max Verstappen Red Bull Países Bajos 1.2 18
3 Isack Hadjar RB Francia 3.2 15
4 George Russell Mercedes Gran Bretaña 5.6 12
5 Alexander Albon Williams Tailandia 6.3 10
6 Oliver Bearman Haas Gran Bretaña 9.0 8
7 Lance Stroll Aston Martin Canadá 9.4 6
8 Fernando Alonso Aston Martin España 11.7 4
9 Yuki Tsunoda Red Bull Japón 13.5 2
10 Esteban Ocon Haas Francia 14.0 1
Pilotos sin puntos
11 Franco Colapinto Alpine Argentina 14.5
12 Liam Lawson RB Nueva Zelanda 17.0
13 Carlos Sainz Williams España 17.3
14 Nico Hülkenberg Sauber Alemania 19.7
15 Gabriel Bortoleto Sauber Brasil 21.5
16 Kimi Antonelli* Mercedes Italia 22.0
17 Pierre Gasly Alpine Francia 23.6
18 Lando Norris McLaren Gran Bretaña -

No terminaron
  Charles Leclerc Ferrari Mónaco  
  Lewis Hamilton Ferrari Gran Bretaña  
Vuelta rápida
Oscar Piastri - 1:12.271 - Vuelta 60
Observación:
*. Penalizado con 15s por causar colisión y exceso de velocidad en el pit lane

