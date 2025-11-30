 Parrilla de salida del GP de Qatar tras penalización para Bortoleto - F1LATAM.COM
Parrilla de salida del GP de Qatar tras penalización para Bortoleto
   nov 30 /2025 00:10 GMT
 Lusail, Qatar
 Sauber

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Los comisarios del Gran Premio de Qatar 2025 han publicado la parrilla de salida provisional de la vigésima tercera carrera de la temporada, la cual se realizará en el Circuito Internacional de Lusail.

Los resultados de la clasificación presentan una modificación debido a que un piloto fue penalizado. Se trata de Gabriel Bortoleto quien en el pasado GP de Las Vegas tuvo una colisión con Lance Stroll. Esto le genera una penalización de cinco lugares.

El piloto brasilero de Stake Kick Sauber había clasificado decimocuarto.

A continuación la grilla de partida:

1. Oscar Piastri (McLaren)
2. Lando Norris (McLaren)
3. Max Verstappen (Red Bull)
4. George Russell (Mercedes)
5. Kimi Antonelli (Mercedes)
6. Isack Hadjar (RB)
7. Carlos Sainz (Williams)
8. Fernando Alonso (Aston Martin)
9. Pierre Gasly (Alpine)
10. Charles Leclerc (Ferrari)
11. Nico Hülkenberg (Sauber)
12. Liam Lawson (RB)
13. Oliver Bearman (Haas)
14. Alex Albon (Williams)
15. Yuki Tsunoda (Red Bull)
16. Esteban Ocon (Haas)
17. Lewis Hamilton (Ferrari)
18. Lance Stroll (Aston Martin)
19. Gabriel Bortoleto (Sauber)
20. Franco Colapinto (Alpine)

A las 19:00 hs de Lusail comenzará la carrera del Gran Premio de Qatar con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

