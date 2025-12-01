Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''

Max Verstappen elevó su cuenta de victorias en la temporada 2025 tras un importante triunfo en el Gran Premio de Qatar, un éxito que atribuyó enteramente a una estrategia de boxes ejecutada a la perfección durante un Safety Car. Ahora tan solo 12 puntos lo separan de Lando Norris por el campeonato a una válida del final.Tras subir a lo más alto del podio en Lusail, el neerlandés no ocultó su satisfacción, pero fue categórico al reconocer que su RB20 no era el auto más rápido en pista.", comenzó Verstappen. "".El momento clave llegó con el despliegue del Safety Car, que revolvió el orden y otorgó a Red Bull la ventana de oportunidad que necesitaban. "", explicó el piloto.Con esta victoria, Verstappen mantiene, contra todo pronóstico matemático, un hilo de esperanza en la lucha por el campeonato de pilotos. Sus palabras miran ya al desenlace en Yas Marina.", afirmó con determinación. "Por supuesto, dependemos de que haya otra carrera loca como esta, pero vamos a ir allí con energía positiva. Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos. Mantendremos la concentración, intentaremos pasarlo bien y esperaremos empezar el fin de semana con buen pie".La declaración deja claro que Red Bull y Verstappen, aun siendo conscientes de la necesidad de circunstancias excepcionales, no bajarán los brazos.El Gran Premio de Abu Dhabi se presenta como un emocionante epílogo de la temporada 2025, teniendo al Yas Marina Circuit como escenario de una final que podría ser épica como en 2021.