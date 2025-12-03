Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1

El Super Bowl es uno de los pocos momentos de la cultura estadounidense en los que se unen el deporte, el entretenimiento y la narración de historias, y nos da la oportunidad de presentar al equipo Cadillac Formula 1 en un escenario que refleja quiénes somos.



Estamos orgullosos de nuestra herencia estadounidense y queremos mostrarnos de una manera audaz, innovadora y claramente nuestra. Esto es solo el comienzo, pero es un momento del que me siento increíblemente orgulloso

Cada vez más se acerca el debut de Cadillac en Fórmula 1. El equipo estadounidense dio a conocer la fecha en la que presentará el livery que tendrán los autos de Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas en 2026.Esto sucederá el, a través de un anuncio televisivo durante el Super Bowl 2026, lo que marca una nueva y audaz forma de conectar con nuevas audiencias dentro y fuera de Estados Unidos.Según Nielsen, la edición de 2025 de la Super Bowl entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs atrajo a 127,7 millones de espectadores, la mayor audiencia en la historia de la televisión estadounidense para una retransmisión en una sola cadena.La actuación de Kendrick Lamar fue la más vista en la historia de la Super Bowl, con una media de 133,5 millones de espectadores.Más allá de los récords, la Super Bowl impulsa el diálogo cultural y es uno de los pocos eventos deportivos que realmente se sitúa entre el deporte, la cultura y el entretenimiento, en consonancia con la misión del equipo Cadillac Formula 1.Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac Formula 1 Team Holdings, señaló: "", dijo Towriss.