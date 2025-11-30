 Listado de vueltas rápidas del Gran Premio de Qatar 2025 - F1LATAM.COM
  Repetición - CARRERA - GP QATAR F1

                          

Listado de vueltas rápidas del Gran Premio de Qatar 2025
Listado de vueltas rápidas del Gran Premio de Qatar 2025
   nov 30 /2025 22:17 GMT
 Lusail, Qatar
 McLaren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El piloto australiano Oscar Piastri de McLaren logró la vuelta más rápida del Gran Premio de Qatar 2025 en el Circuito Internacional de Lusail.

A continuación el listado completo con la mejor vuelta de cada piloto:

# Piloto Equipo Tiempo Vuelta Gap Km/h Hora
1PiastriMcLaren1:22.99644235.05220:10:07
2NorrisMcLaren1:23.197470.201234.48420:14:29
3RussellMercedes1:23.198560.202234.48120:27:30
4StrollAston Martin1:23.484510.488233.67820:21:12
5VerstappenRed Bull1:23.498500.502233.63920:18:14
6SainzWilliams1:23.859480.863232.63320:15:49
7AlonsoAston Martin1:23.940570.944232.40820:28:59
8AntonelliMercedes1:23.955550.959232.36720:25:40
9LawsonRacing Bulls1:23.971540.975232.32320:24:52
10TsunodaRed Bull1:24.139571.143231.85920:29:07
11AlbonWilliams1:24.261571.265231.52320:29:12
12HadjarRacing Bulls1:24.317521.321231.36920:21:51
13LeclercFerrari1:24.432561.436231.05420:27:37
14HamiltonFerrari1:24.848521.852229.92120:22:13
15BearmanHaas1:24.930341.934229.69919:56:42
16OconHaas1:25.056362.060229.35919:59:32
17BortolettoSauber1:25.233542.237228.88320:25:12
18GaslyAlpine1:25.376542.380228.49920:25:18
19ColapintoAlpine1:25.644522.648227.78420:22:23
20HulkenbergSauber1:28.13955.143221.33619:10:55

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Listado de vueltas rápidas del Gran Premio de Qatar 2025

Fórmula 1

Listado de vueltas rápidas del Gran Premio de Qatar 2025
Verstappen gana en Lusail y obliga a un cierre dramático del campeonato en Abu Dhabi - GP de Qatar

Fórmula 1

Verstappen gana en Lusail y obliga a un cierre dramático del campeonato en Abu Dhabi - GP de Qatar
Carrera del Gran Premio de Qatar F1 - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Carrera del Gran Premio de Qatar F1 - ¡EN VIVO!
Parrilla de salida del GP de Qatar tras penalización para Bortoleto

Fórmula 1

Parrilla de salida del GP de Qatar tras penalización para Bortoleto
Norris pierde su vuelta clave y Piastri aprovecha para llevarse la pole - Reporte Clasificación - GP de Qatar

Fórmula 1

Norris pierde su vuelta clave y Piastri aprovecha para llevarse la pole - Reporte Clasificación - GP de Qatar
Clasificación F1 del Gran Premio de Qatar - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Clasificación F1 del Gran Premio de Qatar - ¡EN VIVO!
Piastri domina en Lusail y retoma confianza en un momento clave - Reporte Sprint - GP de Qatar

Fórmula 1

Piastri domina en Lusail y retoma confianza en un momento clave - Reporte Sprint - GP de Qatar
Sprint F1 del Gran Premio de Qatar - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Sprint F1 del Gran Premio de Qatar - ¡EN VIVO!
Oscar Piastri toma la ventaja en Lusail - Reporte Sprint Qualifying - GP de Qatar

Fórmula 1

Oscar Piastri toma la ventaja en Lusail - Reporte Sprint Qualifying - GP de Qatar
Sprint Qualifying del Gran Premio de Qatar - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Sprint Qualifying del Gran Premio de Qatar - ¡EN VIVO!
Piastri por delante de Norris y Verstappen - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Qatar

Fórmula 1

Piastri por delante de Norris y Verstappen - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Qatar
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Qatar - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Qatar - ¡EN VIVO!
+ Ver más noticias +

Contenidos destacados

GP de Qatar 2025GP de Qatar 2025
EN VIVO - GP Qatar F1 2025EN VIVO - GP Qatar F1 2025
Campeonato Pilotos y EquiposCampeonato Pilotos y Equipos
Calendario F1 2025Calendario F1 2025

Noticias de AUTOS F1LATAM

nov 29 - 00:08
BMW Z4 Edición Final: un adiós con estilo al emblemático roadster BMW Z4 Edición Final: un adiós con estilo al emblemático roadster
nov 28 - 23:35
Kia EV5 Weekender: características, diseño y novedades del SUV eléctrico off road Kia EV5 Weekender: características, diseño y novedades del SUV eléctrico off road
nov 28 - 22:17
Bridgestone cierra el año regalando doble protección para tus llantas Bridgestone cierra el año regalando doble protección para tus llantas
nov 28 - 13:10
Latin NCAP reveló sus últimos resultados: Renault Kardian y Volkswagen Taos Latin NCAP reveló sus últimos resultados: Renault Kardian y Volkswagen Taos
nov 28 - 00:33
JAC JS6: la SUV híbrida enchufable de 310 caballos de potencia llega al país JAC JS6: la SUV híbrida enchufable de 310 caballos de potencia llega al país
nov 27 - 15:29
Geely Riddara RD6: La revolución eléctrica en forma de pick-up Geely Riddara RD6: La revolución eléctrica en forma de pick-up
nov 27 - 12:14
Xpeng debuta en Colombia y presenta un portafolio eléctrico de alto nivel Xpeng debuta en Colombia y presenta un portafolio eléctrico de alto nivel
nov 26 - 13:28
Toyota Yaris: el compacto se fortalece con seguridad e hibridación en Colombia Toyota Yaris: el compacto se fortalece con seguridad e hibridación en Colombia
nov 26 - 04:22
Salón del Automóvil de Bogotá 2025 cierra con proyección de 14.000 ventas y el boom de la electromovilidad Salón del Automóvil de Bogotá 2025 cierra con proyección de 14.000 ventas y el boom de la electromovilidad
nov 25 - 14:48
Tesla ajustó el precio del Model 3 en Colombia, así quedó la gama con la actualización Tesla ajustó el precio del Model 3 en Colombia, así quedó la gama con la actualización
nov 25 - 11:18
Toyota bZ4X anticipa la nueva era eléctrica del fabricante en Colombia Toyota bZ4X anticipa la nueva era eléctrica del fabricante en Colombia
nov 25 - 10:12
Honda WR-V: así llega la nueva generación del SUV compacto Honda WR-V: así llega la nueva generación del SUV compacto
+ Ver más noticias +