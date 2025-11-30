Listado de vueltas rápidas del Gran Premio de Qatar 2025

|#
|Piloto
|Equipo
|Tiempo
|Vuelta
|Gap
|Km/h
|Hora
|1
|Piastri
|McLaren
|1:22.996
|44
|—
|235.052
|20:10:07
|2
|Norris
|McLaren
|1:23.197
|47
|0.201
|234.484
|20:14:29
|3
|Russell
|Mercedes
|1:23.198
|56
|0.202
|234.481
|20:27:30
|4
|Stroll
|Aston Martin
|1:23.484
|51
|0.488
|233.678
|20:21:12
|5
|Verstappen
|Red Bull
|1:23.498
|50
|0.502
|233.639
|20:18:14
|6
|Sainz
|Williams
|1:23.859
|48
|0.863
|232.633
|20:15:49
|7
|Alonso
|Aston Martin
|1:23.940
|57
|0.944
|232.408
|20:28:59
|8
|Antonelli
|Mercedes
|1:23.955
|55
|0.959
|232.367
|20:25:40
|9
|Lawson
|Racing Bulls
|1:23.971
|54
|0.975
|232.323
|20:24:52
|10
|Tsunoda
|Red Bull
|1:24.139
|57
|1.143
|231.859
|20:29:07
|11
|Albon
|Williams
|1:24.261
|57
|1.265
|231.523
|20:29:12
|12
|Hadjar
|Racing Bulls
|1:24.317
|52
|1.321
|231.369
|20:21:51
|13
|Leclerc
|Ferrari
|1:24.432
|56
|1.436
|231.054
|20:27:37
|14
|Hamilton
|Ferrari
|1:24.848
|52
|1.852
|229.921
|20:22:13
|15
|Bearman
|Haas
|1:24.930
|34
|1.934
|229.699
|19:56:42
|16
|Ocon
|Haas
|1:25.056
|36
|2.060
|229.359
|19:59:32
|17
|Bortoletto
|Sauber
|1:25.233
|54
|2.237
|228.883
|20:25:12
|18
|Gasly
|Alpine
|1:25.376
|54
|2.380
|228.499
|20:25:18
|19
|Colapinto
|Alpine
|1:25.644
|52
|2.648
|227.784
|20:22:23
|20
|Hulkenberg
|Sauber
|1:28.139
|5
|5.143
|221.336
|19:10:55
