El piloto paraguayo Joshua Dürksen se une a la Escudería Telmex Telcel
El piloto paraguayo Joshua Dürksen se une a la Escudería Telmex Telcel
   dic 1 /2025 22:35 GMT
 Ciudad de México, México
 Joshua Duerksen

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La escudería Telmex Telcel tiene en sus filas a los mejores pilotos de Latinoamérica. Gracias a su talento, disciplina y excelentes resultados, un nuevo integrante se suma al programa. Se trata del paraguayo Joshua Dürksen, piloto de la FIA Fórmula 2, y correrá bajo la marca Claro.

Dürksen debutó en la Fórmula 2 en 2024 con el equipo AIX Racing. Hizo historia al convertirse en el primer paraguayo en lograr podio (Imola, Italia) y victorias en esta categoría (carrera sprint en Bakú y carrera principal en Abu Dhabi).


En la temporada 2025, ganó en Australia e hizo varios podios, como en Austria, dos consecutivos en Monza y el pasado fin de semana uno en Qatar. También una remontada espectacular de 15 puestos en Bakú.

Asimismo, recientemente se anunció que Dürksen se unirá a Invicta Racing para la temporada 2026, equipo campeón vigente de la Fórmula 2, lo que representa un paso importante en su carrera hacia la Fórmula 1.

" Estoy muy contento de formar parte de Claro y la Escudería Telmex Telcel. Es un privilegio sumarme a los grandes pilotos latinoamericanos que pasaron por estas filas. Sin duda es un gran paso y estoy seguro que conjuntamente conseguiremos grandes logros en el automovilismo internacional", indicó Dürksen.


Antes de la Fórmula 2, Joshua compitió y ganó carreras en múltiples categorías de monoplazas, incluyendo la Fórmula 4 de los Emiratos Árabes Unidos y los Campeonatos de Fórmula 4 de Italia y ADAC.

Dürksen es considerado una de las promesas del automovilismo latinoamericano y ha despertado la atención de equipos de Fórmula 1, con la esperanza de ser el primer paraguayo en la máxima categoría del automovilismo mundial.

"Agradezco mucho en todo lo que vale este importante hecho a Carlos Slim y a todo su equipo por la oportunidad de trabajar en conjunto. ¡Vamos con todo!", indicó el piloto guaraní.

Este fin de semana Joshua Dürksen afrontará la última de la temporada 2025 de FIA Fórmula 2 con el equipo AIX.

