Sebastián Montoya sigue soñando con la F1 y asegura su continuidad en la F2 en 2026

Estamos encantados de volver a contar con Sebastián en 2026

Confiamos en su potencial y, con el ritmo que ha demostrado hasta ahora este año, estamos deseando verlo competir con más experiencia. Este año ha demostrado su capacidad para aprender y progresar incluso en un entorno tan exigente como la Fórmula 2 de la FIA, y ha sido un gran compañero de equipo en todos los aspectos

Estoy muy contento de volver a formar parte del equipo en 2026. Creo que el trabajo que hemos realizado este año ha sido increíble. Hemos tenido altibajos, pero lo más importante ha sido el proceso de aprendizaje y cómo nos hemos fusionado.



El trabajo se combina muy bien y, al final, todos tenemos un objetivo común. Creo que la mentalidad para el año que viene es simplemente mantener la cabeza baja, seguir esforzándonos y ver qué nos depara el futuro

La carrera de Sebastián Montoya hacia la Fórmula 1 mantiene su rumbo y su vínculo estratégico. El piloto de 20 años ha asegurado su participación en la Fórmula 2 para 2026, nuevamente con PREMA Racing.La decisión cierra la especulación sobre su futuro inmediato y establece una continuidad muy importante en un nivel donde la experiencia es el activo más valioso. Montoya llega a este acuerdo tras una temporada 2025 que puede calificarse como de adaptación, donde logró subir al podio en tres ocasiones y está ubicado de momento entre los diez primeros del campeonato.Para PREMA, la renovación es una apuesta por la consolidación de un talento que han moldeado durante varios años.La relación comenzó en la Fórmula 4 italiana, pasó por las categorías regionales y la F3, antes del salto a la F2. Este historial compartido es considerado por el equipo como una ventaja operativa para la próxima campaña.El programa 2026 comenzará con los tests en Yas Marina tras este fin de semana.", declaró Rene Rosin, director del equipo. "".Entretanto el piloto colombo-estadounidense indicó: "", dijo Montoya.