Verstappen gana en Lusail y obliga a un cierre dramático del campeonato en Abu Dhabi - GP de Qatar
Max Verstappen conquistó con autoridad el Gran Premio de Qatar y redujo la diferencia que lo separa de Lando Norris por el título. El británico terminó cuarto y aún mantiene vivas sus opciones al título. La victoria del neerlandés, acompañado en el podio por Oscar Piastri y Carlos Sainz.
Con el límite reglamentario de no superar 25 vueltas por juego de neumáticos
, las detenciones múltiples crearon ventanas impredecibles y movimientos tácticos que definieron la carrera.
Piastri, autor de la pole
, contuvo inicialmente a Verstappen y a Norris, pero las paradas escalonadas, el ritmo creciente del Red Bull y la férrea defensa de varios pilotos en la zona media terminaron inclinando la balanza a favor del neerlandés, especialmente favorecido por el no ingreso de los McLaren cuando ingresó el Safety Car en la curva 7 tras una colisión entre Nico Hülkenberg y Pierre Gasly.
Te podría interesar:
Esto le permitió a Verstappen tomar el liderato y aprovechar cada stint al máximo, aprovechando la ventaja correcta estratégica que su equipo. Al final fueron 7.9s los que lo separaron de Piastri.
Entretanto Norris pasó buena parte de la segunda mitad del GP atrapado detrás de Kimi Antonelli, una situación que lo hizo perder tiempo crucial para defender mejor su liderato en el campeonato. Al final lo pudo pasar para rescatar otros dos puntos y quedó muy cerca de Carlos Sainz.
En paralelo, Carlos Sainz protagonizó una de sus actuaciones más sólidas del año. Con un Williams bien equilibrado, resistió la presión de Antonelli y Norris, defendiendo un podio que le aseguró con este resultado el quinto lugar a Williams en el campeonato de equipos.
Los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell finalizaron en el quinto y sexto lugar, en una carrera complicada. Tras ellos terminaron Fernando Alonso de Aston Martin, Charles Leclerc de Ferrari, Liam Lawson de RB y Yuki Tsunoda de Red Bull, cerrando el top 10 y los puntos.
Te podría interesar:
Lewis Hamilton concluyó en el decimosegundo lugar uno de sus fines de semana más complicados en la F1, sin puntos ni en la carrera ni en la Sprint. Hoy partió desde el decimoctavo puesto.
Los pilotos latinoamericanos Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto finalizaron en el decimotercero y decimocuarto lugar.
A dos vueltas del final un pinchazo privó a Isack Hadjar de un gran resultado cuando rodaba en el sexto lugar. También quedaron fuera de carrera Lance Stroll, Oliver Bearman y Nico Hülkenberg.
El próximo fin de semana el Yas Marina Circuit recibirá la definición del campeonato con una narrativa electrizante: Norris buscando su primera corona y Verstappen dispuesto a impedirlo con el impulso emocional de su victoria. Apenas 12 puntos separan a ambos, mientras Piastri —a 16 de su compañero— aún sueña con un milagro en la última cita.
Te podría interesar:
Vuelta a vuelta del GP de Qatar 2025:
Vuelta de cortesía:
Todos los pilotos inician sin inconvenientes.
Vuelta 1:
Piastri mantiene la pole. Verstappen pasa a Norris quien fue conservador por obvias razones. Russell cae al P7 tras ser superado por Antonelli, Sainz y Alonso.
Vuelta 2:
Se habilita el DRS. Piastri se aleja a 1.5s de Verstappen. Norris a 1.3s de Max. Todo el grupo conectado a Lando
Vuelta 3:
Ahora Piastri a 1.8s de Verstappen. Recordemos que esta carrera está abierta por las dos detenciones obligatorias. Son estrategias diferentes. El top 9 con medios.
Vuelta 4:
Antonelli cerca de Norris con DRS. Gap de 0.9s. Entretanto Verstappen se aleja de Lando a 1.7s.
Vuelta 5:
Gasly tiene algunos daños en el piso del auto por pasar fuerte sobre un bordillo. Verstappen vuelta rápida pero está a 2.2s de Piastri. .
Vuelta 6:
Advertencia para Gasly por regresar a la pista de forma insegura. Piastri a 2.4s de Verstappen. Hülkenberg pasa a Leclerc y es P10. Ahora va por Gasly el alemán de Sauber.
Vuelta 7:
Hülkenberg fuera de pista saliendo de la curva 1. Contacto con Pierre Gasly. Safety Car.
Vuelta 8:
Todos ingresan a pits excepto los McLaren y Ocon de Hass. Aquí puede cambiar radicalmente la carrera. Atención. Salen todos con medios nuevos. Gasly con duros.
Vuelta 9:
Penalización de 5s para Ocon por partida en falso. Se adelantó.
Vuelta 10:
Se alista el Safety Car para abandonar la pista en este giro.
Vuelta 11:
Se reanuda la carrera. Norris a 1s de Piastri. Los McLaren necesitan presionar a fondo, vueltas de clasificación, para tener una ventaja que les permita recuperar no ingresar en pits hace instantes.
Vuelta 12:
Verstappen a 3s de Norris y a 4.7s de Piastri. Antonelli se acerca a Sainz por el P4.
Vuelta 13:
McLaren no esconde nada. Muestra su ritmo real, bastante fuerte. Piastri a 2s de Norris y Lando a 3.9s de Verstappen.
Vuelta 14:
Alonso contiene a Hadjar, Russell, Leclerc, Bearman, Lawson, Tsunoda, Albon, Hamilton, Bortoleto y Stroll. El español defendiendo su P6.
Vuelta 15:
Piastri a 2.6s de Norris y Lando a 4.5s de Verstappen. Colapinto en el P17 intentando acercarse a Stroll para activar DRS. Gap de 1.1s.
Vuelta 16:
Hay siete vueltas más entre los neumáticos de los McLaren respecto a sus rivales. El delta de rendimiento comienza a caer progresivamente. Siguen siendo más rápidos pero cada vez disminuye la brecha.
Vuelta 17:
Verstappen ahora marca su vuelta más rápida. Comienza a invertirse levemente la tendencia. Verstappen a 4.5s.
Vuelta 18:
Alonso sigue aguantando la presión por el P6. Es complicado adelantar en este trazado.
Vuelta 19:
Piastri a 3.4s de Norris. Verstappen iguala los tiempos de los McLaren. Los tres en 1:25.7.
Vuelta 20:
Ocon presiona a Colapinto por el P17. Gap de 0.7s. Piastri a 3.6s de Norris. Verstappen ahora a 4.2s de Lando.
Vuelta 21:
Albon recibe advertencia por tres salidas de pista. A la próxima, penalización. Piastri a 3.5s de Norris.
Vuelta 22:
Buen ritmo de Carlos Sainz en el P4. Hace todo lo posible para que Antonelli no se acerque. Gap de 1.7s.
Vuelta 23:
Más constante en tiempos Piastri que Norris. Gap de 4s.
Vuelta 24:
Norris con gap de 3.8s sobre Verstappen. Se alistan en McLaren para la detención.
Vuelta 25:
Piastri en pits. Cambia medio por medio. Norris nuevo líder.
Vuelta 26:
Norris en boxes. Nuevo líder Verstappen. Lando sale justo por delante de Alonso en el P5. Piastri P4.
Vuelta 27:
De inmediato Verstappen marca su mejor vuelta y Piastri responde con el giro más veloz. El gap es de 18s entre ambos. P1 para Max y P4 para Oscar.
Vuelta 28:
Piastri se acerca a Antonelli. Gap de 1.5s. Kimi hace lo propio con Sainz a 1.7s.
Vuelta 29:
Piastri se conecta a Antonelli. Gap de 0.7s. Tiene Oscar que pasarlo rápido para tener opción con Verstappen.
Vuelta 30:
Piastri se zambulle en la curva y pasa a Antonelli. Lo resolvió rápido y ahora es P3. El gap con Verstappen es de 18.2s por el P1.
Vuelta 31:
Norris a 0.6s de Antonelli por el P4. Se alistan en la próxima vuelta para el cambio masivo de neumáticos.
Vuelta 32:
Antonelli complica a Norris. Pierde tiempo importante Lando. Gap de 0.7s.
Vuelta 33:
Ingresan todos los pilotos a pits excepto los McLaren. Piastri recupera el P1. El gap con Norris es de 4.3s.
Vuelta 34:
Piastri marca la vuelta más rápida. El compuesto duro de Verstappen responde bien y es tan solo 0.4s más lento que el medio de Piastri. Gap de 8s.
Vuelta 35:
Bajo investigación Bearman por ser liberado de forma insegura. Cae al P18. Colapinto en el P16.
Vuelta 36:
Piastri a 6.1s de Norris. Lando pide que le verifiquen el auto porque se salió de pista. Verstappen está a 2.2s del británico.
Vuelta 37:
Momento de intensa presión para Norris. Verstappen a 1.9s. En la vuelta anterior casi pierde el auto. Russell a 0.7s de Hadjar por el P7.
Vuelta 38:
Piastri a 7s de Norris. Lando a 2.1s de Verstappen. Solo un Safety Car salva a los McLaren de Max.
Vuelta 39:
El compuesto duro de Verstappen entra en un rango ideal de operación y el de Norris comienza a caer. Gap de 1.6s. .
Vuelta 40:
Stop and go de 10 segundos para Bearman por ser liberado de su pit de forma insegura..
Vuelta 41:
Verstappen a 1.1s de Norris. ¡Qué presión tiene el líder del campeonato!.
Vuelta 42:
Verstappen a 0.8s de Norris con DRS..
Vuelta 43:
Piastri en pits. Norris asume el liderato. Tiene la responsabilidad de contener lo que más pueda a Verstappen pensando en sus intereses y en los de McLaren.
Vuelta 44:
Piastri volando. Está a 16.4s de Verstappen. Marca la vuelta rápida. Son vueltas de clasificación para Oscar.
Vuelta 45:
Norris en pits. Verstappen líder. Piastri con la vuelta rápida y está ahora a 15.5s. Lando sale en el P5 atrás de Sainz y Antonelli. Trompo de Alonso. Cae al P8 con Hadjar y Russell.
Vuelta 46:
Norris a 3.4s de Antonelli. Qué complicado lo tiene el líder del campeonato. Casi pierde el auto en la curva 7. Presión absoluta.
Vuelta 47:
Piastri a 14.2s de Verstappen. Le descuenta 0.4s por vuelta. No es suficiente. Sainz en el P3 a 7.8s de Oscar.
Vuelta 48:
Norris a fondo a 1.3s de Antonelli. Russell presiona a Hadjar por el P6. Buena carrera del piloto francés de RB.
Vuelta 49:
Norris activa DRS con Antonelli pero no le alcanza la pista en la recta principal. Leclerc presiona a Alonso por el P8.
Vuelta 50:
Con todo Carlos Sainz para proteger el podio que tiene de momento. Está a 2.8s de Antonelli, quien contiene a Norris.
Vuelta 51:
Sainz reporta que tiene subviraje en las curvas a derecha. Gap de 2.3s con Antonelli.
Vuelta 52:
Verstappen a 12.2s de Piastri. Norris no puede pasar a Antonelli con DRS.
Vuelta 53:
Sainz sufriendo con el subviraje. Está a 1.8s de Antonelli, quien a su vez está siendo presionado por Norris. .
Vuelta 54:
Antonelli se acerca a 1.4s de Sainz. El DRS de Carlos será clave también para Norris..
Vuelta 55:
Verstappen a 10.5 de Piastri. Norris sigue conectado a Antonelli pero no logra pasarlo en la recta. Problemas para Hadjar, pinchazo. Estaba en P6 el francés, una pena.
Vuelta 56:
Norris pasa a Antonelli y es P4. Lando tiene a 1.4s a Sainz por el P3.
Vuelta 57:
¡Última vuelta en el Circuito Internacional de Lusail! Norris continúa bajando el ritmo.
Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:33.365 en el giro final. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.
Con los resultados finales de este GP de Qatar en el campeonato de pilotos
Lando Norris es el líder con 408 puntos, segundo
Max Verstappen (396), tercero
Oscar Piastri (392), cuarto
George Russell (309), quinto
Charles Leclerc (230), sexto
Lewis Hamilton (152), séptimo
Kimi Antonelli (150), octavo
Alex Albon (73), noveno
Carlos Sainz (64) y décimo
Isack Hadjar (51).
En el campeonato de equipos
, McLaren es campeón con 800 puntos, segundo
Mercedes (459), tercero
Red Bull (426), cuarto
Ferrari (382), quinto
Williams (137), sexto
Racing Bulls (92), séptimo
Aston Martin (80), octavo Haas (73), noveno
Sauber (68) y último
Alpine (22).
La última válida del campeonato mundial de F1 2025 se realizará la próxima semana, del 5 al 7 de diciembre con motivo del GP de Abu Dhabi en el Yas Marina Circuit.
Posiciones Finales del Gran Premio de Qatar 2025