Racing Bulls anuncia a Lawson y Lindblad como sus pilotos para la temporada 2026

La escudería Visa Cash App Racing Bulls presentó su alineación de pilotos para la temporada 2026. Al neozelandés Liam Lawson se unirá y el británico Arvid Lindblad.La apuesta de la escudería es audaz: Lindblad, con solo 18 años, se convierte en el vigésimo graduado del Red Bull Junior Team en alcanzar la F1. Su ascenso meteórico desde los kartings a la Fórmula 2 en un abrir y cerrar de ojos.El anuncio de VCARB es la pieza final de un movimiento estratégico dentro de Red Bull. La promoción de Isack Hadjar a Red Bull Racing, tras un año positivo en Racing Bulls, dejó un asiento libre.En lugar de buscar un reemplazo externo, la estructura ha permitido que su semillero demuestre su eficacia: Hadjar sube, Lawson se consolida y Lindblad debuta.", declaró Lindblad.Por su parte, Lawson, mostró entusiasmo por la estabilidad: "".Entretanto Alan Permane, director del equipo, comentó: "".