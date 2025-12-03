 Racing Bulls anuncia a Lawson y Lindblad como sus pilotos para la temporada 2026 - F1LATAM.COM
Racing Bulls anuncia a Lawson y Lindblad como sus pilotos para la temporada 2026
Racing Bulls anuncia a Lawson y Lindblad como sus pilotos para la temporada 2026
   dic 3 /2025 11:47 GMT
 Faenza, Italia
 Red Bull Content Pool

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La escudería Visa Cash App Racing Bulls presentó su alineación de pilotos para la temporada 2026. Al neozelandés Liam Lawson se unirá y el británico Arvid Lindblad.

La apuesta de la escudería es audaz: Lindblad, con solo 18 años, se convierte en el vigésimo graduado del Red Bull Junior Team en alcanzar la F1. Su ascenso meteórico desde los kartings a la Fórmula 2 en un abrir y cerrar de ojos.

El anuncio de VCARB es la pieza final de un movimiento estratégico dentro de Red Bull. La promoción de Isack Hadjar a Red Bull Racing, tras un año positivo en Racing Bulls, dejó un asiento libre.

En lugar de buscar un reemplazo externo, la estructura ha permitido que su semillero demuestre su eficacia: Hadjar sube, Lawson se consolida y Lindblad debuta.

"Es un sueño de toda la vida hecho realidad. Agradezco a cada persona que ha sido parte de este camino desde que tenía cinco años. Sé que 2026 será un desafío monumental, pero estoy preparado para aprender y contribuir desde el primer día", declaró Lindblad.

Por su parte, Lawson, mostró entusiasmo por la estabilidad: "Agradezco la confianza del equipo. Entrar a una era nueva de reglamentos con un proyecto a largo plazo es algo especial. Ya estamos inmersos en el trabajo de preparación y ansío por poner en pista todo lo aprendido".

Entretanto Alan Permane, director del equipo, comentó: "Esta alienación representa a la perfección el espíritu ambicioso y joven de Racing Bulls. Tenemos la combinación ideal: continuidad con Liam y el talento crudo y fresco de Arvid. Juntos, no solo buscan resultados, sino moldear el futuro del equipo en esta nueva era".

