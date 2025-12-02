 Yuki Tsunoda pierde el asiento: Red Bull elige a Hadjar como compañero de Verstappen - F1LATAM.COM
Yuki Tsunoda pierde el asiento: Red Bull elige a Hadjar como compañero de Verstappen
Yuki Tsunoda pierde el asiento: Red Bull elige a Hadjar como compañero de Verstappen
   dic 2 /2025 16:42 GMT
 Salzburgo, Austria
 Red Bull Content Pool

Red Bull Racing formalizó hoy su alineación de pilotos para la temporada 2026, marcando el inicio de una nueva etapa en la categoría. El equipo competirá con Max Verstappen e Isack Hadjar como titulares.

La decisión se enmarca en el mayor cambio reglamentario técnico de las últimas décadas, que incluirá para el equipo austriaco la implementación de los motores Red Bull Ford Powertrains. La escudería apuesta por una combinación de experiencia consolidada y un talento joven que ha demostrado adaptación rápida durante su primera temporada en Fórmula 1 con Visa Cash App RB.


Esta promoción implica que Yuki Tsunoda finalizará su etapa como piloto titular del equipo al término de 2025. Tsunoda, quien ingresó al programa de jóvenes talentos de Red Bull en 2019, ha completado más de cien carreras en la F1. A partir de 2026, asumirá las funciones de piloto oficial de pruebas y reserva, manteniéndose dentro de la estructura del equipo.

Laurent Mekies, Director Ejecutivo y Principal del Equipo, indicó: "Yuki ha sido un profesional valioso durante siete años en Red Bull y se ha desarrollado como un piloto completo. Agradecemos su contribución y confiamos en que su nuevo rol será clave para nuestros proyectos en 2026. Respecto a Isack, en su temporada de rookie ha mostrado la velocidad y madurez necesarias. Creemos que puede desarrollarse junto a Max en este nuevo desafío técnico".

Entretanto Isack Hadjar, nuevo piloto de Red Bull Racing, comentó: "Agradezco a Red Bull Racing por la oportunidad. El trabajo en el equipo junior y la experiencia de este año me han preparado para este paso. Es un privilegio unirme al equipo y poder trabajar junto a Max", dijo el piloto francés.

