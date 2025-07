Verstappen se impone y resiste la presión de Piastri - Reporte Sprint - GP de Bélgica

Vuelta a vuelta de la Sprint del GP de Bélgica:

Posiciones Sprint del GP de Bélgica 2025:

Max Verstappen dio la sorpresa en la Sprint del GP de Bélgica, al superar a Oscar Piastri en la primera vuelta y mantenerse en las 15 vueltas a pesar de la presión que realizó el piloto de McLaren.El tetracampeón ratifica su superioridad en este formato, logrando su victoria número 12 en 21 competencias. Adicionalmente es su top 3 número 18.En esta ocasión fueron pocos los cambios de posición respecto a los resultados de la sesión de clasificación. Antes de la competencia, Pierre Gasly tuvo problemas con la refrigeración de su auto y no pudo participar. Mala suerte para él ya que había clasificado octavo.Piastri salía desde la pole position y tan solo pudo estar allí un instante. Verstappen aprovechó la succión en la recta Kemmel y lo pasó. Desde entonces Max no cometió un solo error, impidiendo que Norris pudiera atacarlo.También el Red Bull RB21 contaba con una muy buena velocidad final en recta, dificultando el acercamiento de Piastri a pesar de tener DRS.Lando Norris terminó tercero. Logró recuperar la posición original de partida, luego que Charles Leclerc lo pasara. A pesar que se acercó a su compañero Oscar Piastri, no logró aproximarse. Esto generó perder un punto más en la lucha por el campeonato.Charles Leclerc finalizó cuarto, seguido por Esteban Ocon, Carlos Sainz, Oliver Bearman e Isack Hadjar en el octavo, sumando todos ellos puntos.Lewis Hamilton y Kimi Antonelli recuperaron algunas posiciones, tres y dos respectivamente, sin embargo quedaron lejos de su rendimiento habitual al finalizar decimoquinto y decimoséptimo respectivamente.Franco Colapinto tuvo que iniciar desde el pit lane luego que el equipo tuviera que realizar cambios en su auto en el Parc Fermé. Rodó con blandos y desde la primera vuelta se desconectó del grupo.Ahora todos los pilotos tendrán una nueva oportunidad en la clasificación y será interesante ver qué puesta a punto van a utilizar, teniendo en cuenta que mañana puede llover.A las 16:00 hs de Spa, comenzará la clasificación del Gran Premio de Bélgica con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Piastri mantiene la pole en la partida pero luego en la succión llegando a Le Combes, Verstappen lo pasa y toma el liderato. Leclerc supera a Norris y es P3.Piastri conectado a Verstappen pero Max mantiene el P1. Leclerc no logra estar cerca de Verstappen para activar DRS. Colapinto se acerca a Antonelli por el P18.Piastri marca la vuelta más rápida pero no alcanza a estar cerca de Verstappen. Sainz tiene contenidos a Berman. Hadjar, Bortoleto y Lawson en el P6.Norris pasa a Leclerc con DRS y es P3.Antonelli toma el P18 de Hülkenberg. Colapinto sigue en el P19 y está a 1.4s de Nico. Verstappen sigue en el P1 a 0.5s de Piastri.Piastri se acerca con DRS pero no lo suficiente a Verstappen en Les Combes. Max puede tener un poco más de ala trasera descargada para tener una buena velocidad en recta.Norris en el P3 a 1.6s de Piastri. No le alcanza para entrar en rango DRS. Hamilton en el P16 detrás de Albon. Colapinto P19 con blandos y alejándose.Verstappen realiza un manejo sin errores. No permite que Piastri se acerque. Entretanto Norris sí lo hace y está cerca de entrar en DRS con su compañero de McLaren.Sainz cerca de Ocon por el P5. Entra en DRS.Norris cerca de Piastri. Momento complicado para el australiano porque no logra aproximarse a Verstappen.Piastri se acercó a Verstappen en la recta Kemmel y el neerlandés comienza a defenderse. Bearman presionado por Hadjar buscando su P7.Verstappen mantiene el ritmo y no permite que Piastri se acerque. Lo mantiene a 0.7s. Alonso son la presión de Albon por el P15.Norris cerca de Piastri con DRS. Verstappen haciendo una carrera impecable. Ocon firme en el P5 no le da opción a Sainz.Colapinto afectado por el desgaste el compuesto blando está P19 a 6s de Hülkenberg. Hadjar cerca de Bearman por el P7.Última vuelta de la Sprint en Spa.Max Verstappen (Red Bull) logró el triunfo en la Sprint del GP de Bélgica. 2º Oscar Piastri (McLaren), 3º Lando Norris (McLaren), 4º Charles Leclerc (Ferrari), 5º Esteban Ocon (Haas), 6º Carlos Sainz (Williams) , 7º Oliver Bearman (Haas), 8º Isack Hadjar (RB). Estos son los pilotos que suman en esta competencia.Con los resultados finales de esta Sprint del GP de Bélgica, Oscar Piastri sigue líder con 241 puntos,Lando Norris (232),Max Verstappen (173),George Russell (147),Charles Leclerc (124),Lewis Hamilton (103),Kimi Antonelli (63),Alex Albon (46),Esteban Ocon (27).En el campeonato de equipos , McLaren lidera con 473 puntos,Ferrari (227),Mercedes (210),Red Bull (180),Williams (62),Sauber (41),Racing Bulls (37), octavo Aston Martin (36),Haas (35) yAlpine (19).