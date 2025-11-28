Carmen Jordá asume un doble rol clave en la nueva era de la alianza Alpine y Qatar Airways

El equipo Alpine F1 Team y Qatar Airways no se han limitado a renovar un patrocinio. Han presentado una hoja de ruta estratégica que redefine los alcances de una colaboración en el automovilismo, colocando el desarrollo del talento femenino en su núcleo. La figura clave de este nuevo capítulo es Carmen Jordá, nombrada en una doble función que la sitúa como directora de Alpine F1 Academy y embajadora de la aerolínea.Esta alianza ampliada trasciende el branding en el auto y los uniformes. Su componente más significativo es la integración formal del equipo en la F1 Academy, la categoría destinada a promover a pilotos mujeres, un ámbito que Jordá dirigirá.Su misión no se circunscribe únicamente a la pista; junto a Qatar Airways, impulsará programas de mentoría, experiencias para aficionados y acciones comunitarias que reflejen una agenda compartida de diversidad y excelencia.", explicó Guy Martin, Director Global de Marketing de Alpine F1 Team. "".Por su parte, Luke Drake, SVP de Patrocinios de Qatar Airways, destacó el valor simbólico de la figura de Jordá: "".Para Carmen Jordá, este rol representa una suerte de regreso a los orígenes con una perspectiva renovada. "", comentó la expiloto. "", señaló Carmen.