Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Qatar

La vigésima tercera válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la temporada 2025 se realizará este fin de semana en el Circuito de Lusail, sede del Gran Premio de Qatar. Aquí todos los detalles del tiempo.
Según Weather Channel
el viernes
en la sesión de entrenamientos libres y la Sprint Qualifying, la temperatura ambiente en la noche será de 19 ºC y 6%
de probabilidad de precipitación.
Para el sábado
en la competencia Sprint y clasificación, se registrará una temperatura ambiente nocturna de 18 ºC y 4%
de probabilidad de precipitación.
El domingo
día de la carrera, la temperatura ambiente en la noche será de 18 ºC y 5%
de posibilidad de lluvia.
Los mantendremos actualizados sobre estos pronósticos durante el fin de semana.
