Piastri por delante de Norris y Verstappen - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Qatar
   nov 28 /2025 15:34 GMT
 Lusail, Qatar
 McLaren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar ha sido el abrebocas del intenso y vibrante fin de semana que nos espera. Por tan solo 0.058s, Oscar Piastri fue más veloz que Lando Norris. Entretanto Max Verstappen estuvo un poco relegado.

Al comienzo la pista tenía mucha suciedad, debido a que se encuentra en medio del desierto. Los tiempos fueron altos de entrada, pero progresivamente fueron mejorando. Sin embargo las constantes fueron los despistes y las salidas de pista, aunque sin ninguna complicación.

Ante la restricción de vueltas por juego de neumáticos para este fin de semana, los equipos salieron a pista con el compuesto duro C1 para obtener la mayor cantidad de datos en tandas largas y luego pasaron al compuesto blando para simular la clasificación. De esta sesión difícil sacar conclusiones debido a que cada equipo y piloto tiene un programa diferente.

Con un registro de 1:20.924, Oscar Piastri superó en su última vuelta a su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris , quien no inició la sesión de la mejor forma al tener algunos despistes, pero posteriormente fue mejorando.

Los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz lograron el tercer y cuarto tiempo, seguidos por Isack Hadjar.

El neerlandés Max Verstappen, también contendiente por el título, se ubicó sexto y se estuvo quejando por los saltos que está dando el auto en el instante de desacelerar.

El top 10 lo completaron Alex Albon, Charles Leclerc , Lance Stroll y Andrea Kimi Antonelli.

Los pilotos latinoamericanos Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto terminaron en el decimosexto y vigésimo lugar.

A las 20:30 hs de Lusail comenzará la SPRINT QUALIFYING del Gran Premio de Qatar con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Aquí los horarios en todos los países.

Estos fueron los tiempos:

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Vueltas
1 O. Piastri McLaren AUS 1:20.924 -.--- 28
2 L. Norris McLaren GBR 1:20.982 +0.058 28
3 F. Alonso Aston Martin ESP 1:21.310 +0.386 26
4 C. Sainz Williams ESP 1:21.404 +0.480 20
5 I. Hadjar RB FRA 1:21.503 +0.579 30
6 M. Verstappen Red Bull NLD 1:21.504 +0.580 27
7 A. Albon Williams TAI 1:21.609 +0.685 29
8 C. Leclerc Ferrari MON 1:21.668 +0.744 31
9 L. Stroll Aston Martin CAN 1:21.669 +0.745 26
10 K. Antonelli Mercedes ITA 1:21.698 +0.774 32
11 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:21.783 +0.859 23
12 L. Hamilton Ferrari GBR 1:21.794 +0.870 28
13 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:21.796 +0.872 28
14 G. Russell Mercedes GBR 1:21.824 +0.900 33
15 O. Bearman Haas GBR 1:21.926 +1.002 26
16 G. Bortoleto Sauber BRA 1:21.926 +1.002 29
17 E. Ocon Haas FRA 1:22.096 +1.172 30
18 P. Gasly Alpine FRA 1:22.424 +1.500 25
19 L. Lawson RB NZL 1:22.562 +1.638 30
20 F. Colapinto Alpine ARG 1:23.529 +2.605 26

