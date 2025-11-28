Piastri por delante de Norris y Verstappen - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Qatar
La única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar ha sido el abrebocas del intenso y vibrante fin de semana que nos espera. Por tan solo 0.058s, Oscar Piastri fue más veloz que Lando Norris. Entretanto Max Verstappen estuvo un poco relegado.
Al comienzo la pista tenía mucha suciedad, debido a que se encuentra en medio del desierto. Los tiempos fueron altos de entrada, pero progresivamente fueron mejorando. Sin embargo las constantes fueron los despistes y las salidas de pista, aunque sin ninguna complicación.
Ante la restricción de vueltas por juego de neumáticos para este fin de semana
, los equipos salieron a pista con el compuesto duro C1 para obtener la mayor cantidad de datos en tandas largas y luego pasaron al compuesto blando para simular la clasificación. De esta sesión difícil sacar conclusiones debido a que cada equipo y piloto tiene un programa diferente.
Con un registro de 1:20.924, Oscar Piastri
superó en su última vuelta a su compañero de equipo en McLaren
, Lando Norris
, quien no inició la sesión de la mejor forma al tener algunos despistes, pero posteriormente fue mejorando.
Los españoles Fernando Alonso
y Carlos Sainz
lograron el tercer y cuarto tiempo, seguidos por Isack Hadjar
.
El neerlandés Max Verstappen
, también contendiente por el título, se ubicó sexto y se estuvo quejando por los saltos que está dando el auto en el instante de desacelerar.
El top 10 lo completaron Alex Albon
, Charles Leclerc
, Lance Stroll
y Andrea Kimi Antonelli
.
Los pilotos latinoamericanos Gabriel Bortoleto
y Franco Colapinto
terminaron en el decimosexto y vigésimo lugar.
A las 20:30 hs de Lusail comenzará la SPRINT QUALIFYING del Gran Premio de Qatar con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Aquí los horarios en todos los países.
Estos fueron los tiempos:
|
|Piloto
|Equipo
|Nac.
|Tiempo
|Gap
|Vueltas
|1
|O. Piastri
|McLaren
|AUS
|1:20.924
|-.---
|
28
|2
|L. Norris
|McLaren
|GBR
|1:20.982
|+0.058
|
28
|3
|F. Alonso
|Aston Martin
|ESP
|1:21.310
|+0.386
|
26
|4
|C. Sainz
|Williams
|ESP
|1:21.404
|+0.480
|
20
|5
|I. Hadjar
|RB
|FRA
|1:21.503
|+0.579
|
30
|6
|M. Verstappen
|Red Bull
|NLD
|1:21.504
|+0.580
|
27
|7
|A. Albon
|Williams
|TAI
|1:21.609
|+0.685
|
29
|8
|C. Leclerc
|Ferrari
|MON
|1:21.668
|+0.744
|
31
|9
|L. Stroll
|Aston Martin
|CAN
|1:21.669
|+0.745
|
26
|10
|K. Antonelli
|Mercedes
|ITA
|1:21.698
|+0.774
|
32
|11
|N. Hülkenberg
|Sauber
|ALE
|1:21.783
|+0.859
|
23
|12
|L. Hamilton
|Ferrari
|GBR
|1:21.794
|+0.870
|
28
|13
|Y. Tsunoda
|Red Bull
|JAP
|1:21.796
|+0.872
|
28
|14
|G. Russell
|Mercedes
|GBR
|1:21.824
|+0.900
|
33
|15
|O. Bearman
|Haas
|GBR
|1:21.926
|+1.002
|
26
|16
|G. Bortoleto
|Sauber
|BRA
|1:21.926
|+1.002
|
29
|17
|E. Ocon
|Haas
|FRA
|1:22.096
|+1.172
|
30
|18
|P. Gasly
|Alpine
|FRA
|1:22.424
|+1.500
|
25
|19
|L. Lawson
|RB
|NZL
|1:22.562
|+1.638
|
30
|20
|F. Colapinto
|Alpine
|ARG
|1:23.529
|+2.605
|
26