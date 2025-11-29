Piastri domina en Lusail y retoma confianza en un momento clave - Reporte Sprint - GP de Qatar
Oscar Piastri volvió a demostrar solidez al adjudicarse con autoridad la Sprint del Gran Premio de Qatar. El australiano, quien partió desde la pole con su McLaren, mantuvo el control de la prueba incluso en los momentos de mayor presión y se lleva a casa ocho puntos clave que lo acercan a Lando Norris en la lucha por el título.
La carrera corta en Lusail, sexta y última de la temporada, ofreció un ritmo frenético desde el apagado de los semáforos. Piastri conservó el liderato sin titubeos mientras George Russell y Norris intentaban mantener el ritmo con estrategias divididas: medios para el McLaren líder y el Mercedes, duros para el resto del grupo perseguidor. Esa elección condicionó la primera parte del evento.
Max Verstappen, que arrancó desde la sexta posición, realizó una salida quirúrgica para ubicarse en P4 antes de completar la primera vuelta. Sin embargo, el neerlandés no logró encontrar la consistencia necesaria para acercarse a los tres de adelante, afectado por rebotes en el auto y por un ritmo irregular frente a un Norris que supo defender cada centímetro.
Al mismo tiempo, la pelea del segundo pelotón entregó varios momentos críticos. Yuki Tsunoda fue protagonista por partida doble: primero por su férrea defensa ante Kimi Antonelli y Fernando Alonso, y luego por las penalizaciones que recibió al exceder repetidas veces los límites de pista. El japonés perdió la ventaja necesaria para proteger su quinto lugar, dejando abierta la contienda en las vueltas finales.
Sin embargo Kimi Antonelli también fue penalizado con 5 segundos por salidas de pista, así que no cambió la posición con Yuki Tsunoda.
La tensión aumentó cuando Piastri reportó vibraciones en su monoplaza a tres giros del cierre. Pese a ello, nunca vio comprometida su ventaja sobre Russell. Detrás, Norris se mantuvo expectante pero sin el ritmo suficiente para pelear más arriba, aunque sí logró distanciarse de un Verstappen que nunca encontró respuesta a los McLaren.
También hubo acción desde atrás: Lance Stroll, Lewis Hamilton, Pierre Gasly y Franco Colapinto, que partieron desde el pitlane, intentaron maximizar una estrategia agresiva con neumáticos blandos en los últimos giros, aunque sin impacto en las posiciones de puntos.
En los minutos decisivos, Piastri estabilizó su ritmo, Russell cerró un sólido P2 y Norris completó el podio de la Sprint. Más atrás, la batalla dentro del top 10 se volvió un rompecabezas de adelantamientos, sanciones y errores mínimos que alteraban el orden vuelta tras vuelta. Alonso, Antonelli, Sainz y Hadjar protagonizaron una secuencia intensa en la lucha por el sexto puesto, mientras Albon y Leclerc intentaban asomarse sin éxito al grupo de puntos.
Con esta victoria, Piastri llega con impulso renovado a la carrera dominical y, sobre todo, devuelve emoción al campeonato en su tramo final. Ahora, la diferencia entre Norris y Piastri se reduce a 22 unidades, reavivando un campeonato que parecía inclinarse hacia un solo lado.
A las 21:00 hs de Lusail, comenzará la clasificación del Gran Premio de Qatar con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
Vuelta a vuelta de la Sprint del GP de Qatar:
Vuelta de cortesía:
Todos los pilotos inician sin inconvenientes.
Vuelta 1:
Piastri mantiene el P1, al igual que Russell y Norris el P2 y P3. Verstappen sube del P6 al P4 tras superar a Tsunoda y Alonso. Piastri le saca una ventaja de 1.3s para evitar DRS.
Vuelta 2:
Verstappen presiona a Norris por el P3. Es un momento clave para el campeonato. Cualquier error puede salir caro. Dirección de carrera activa DRS. Russell se acerca a 1.1s a Piastri.
Vuelta 3:
Verstappen intenta el adelantamiento en la curva 1 sobre Norris. Es una carrera mental. Piastri se aleja a 1.3s de Russell. Alonso y Antonelli presionan a Tsunoda por el P5.
Vuelta 4:
Piastri y Russell y Sainz con medios. Norris, Verstappen, Tsunoda, Alonso y Antonelli con duros. Este el top 8. Verstappen se queja del rebote del auto. Piastri a 1.5s de Russell.
Vuelta 5:
Norris se acerca a Russell por el P2. Gap de 1.1s. Piastri a 1.2s de Russell. Alonso en el P6 ahora contiene a Antonelli, Sainz y Hadjar.
Vuelta 6:
Verstappen sale un poco ancho y se aleja a 1s de Norris. Los 4 primeros en 3.8s. Muy parejos.
Vuelta 7:
Piastri se aleja a 1.7s de Russell. Antonelli se conecta al DRS de Alonso. Comienzan a abrirse las diferencias.
Vuelta 8:
Algo se desprende del auto de Sainz. Piastri a 1.6s de Russell. Norris se aleja a 2.1s de Verstappen.
Vuelta 9:
Colapinto en el P20 a 1.9s de Gasly. El francés presiona a Hamilton por el P18. Piastri a 1.7s de Russell.
Vuelta 10:
Leclerc presiona a Bearman por el P12. Intentó el adelantamiento en la curva 1. Alonso sigue conteniendo a Antonelli por el P6. Albon se acerca a Hadjar por el P9.
Vuelta 11:
Norris está a 3s de Verstappen. Tsunoda recibe bandera negra y blanca por salirse tres veces de pista. Una más y será penalizado.
Vuelta 12:
Lawson le devuelve la posición a Leclerc luego que lo pasara fuera de pista. Piastri a 2s de Russell,
Vuelta 13:
Alonso sale mal de la última curva y Antonelli aprovecha para tomar el P6. Penalización de 5s para Tsunoda por cuatro salidas de pista.
Vuelta 14:
Stroll en pits. Cae al último lugar. Albon conectado al DRS de Hadjar por el P9. Piastri a 2.2s de Russell y Norris a 1.4s de George.
Vuelta 15:
Tsunoda necesita abrir la ventaja que tiene con Antonelli para no perder el P5. Son 5s de penalización y está a 4.5s.
Vuelta 16:
Piastri reporta vibraciones en su auto. Lleva el compuesto medio. Está a 1.9s de Russell.
Vuelta 17:
Advertencia para Antonelli por límites de pista. Tsunoda se aleja de él a 5.1s y el japonés no perdería la posición.
Vuelta 18:
Bearman sale ancho de la curva 5. Esto permite que Leclerc se acerque a 0.6s por el P12. Piastri a 3s de Russell. Alpine en pits. Salen Gasly y Colapinto con blandos.
Vuelta 19:
¡Última vuelta en Lusail! Fuerte colisión de Gabriel Bortoleto. Sale ileso.
Oscar Piastri logró el triunfo en la Sprint del GP de Qatar. 2º George Russell (Mercedes), 3º Lando Norris (McLaren) , 4º Max Verstappen (Red Bull), 5º Yuki Tsunoda (Red Bull), 6º Kimi Antonelli (Mercedes), 7º Fernando Alonso (Aston Martin), 8º Carlos Sainz (Williams). Estos son los pilotos que suman en esta competencia.
Con los resultados finales de esta Sprint del GP de Qatar, Lando Norris es líder con 396 puntos, segundo
Oscar Piastri (374), tercero
Max Verstappen (371), cuarto
George Russell (301), quinto
Charles Leclerc (226), sexto
Lewis Hamilton (152), séptimo
Kimi Antonelli (140), octavo
Alex Albon (73), noveno Isack Hadjar (51)
y décimo
Nico Hülkenberg (49).
En el de equipos
, McLaren es campeón con 770 puntos, segundo
Mercedes (441), tercero
Red Bull (400), cuarto
Ferrari (378), quinto
Williams (122), sexto
Racing Bulls (90), séptimo
Aston Martin (74), octavo Haas (73), noveno
Sauber (68) y último
Alpine (22).
Posiciones Sprint del GP de Qatar 2025: