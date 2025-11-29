Norris pierde su vuelta clave y Piastri aprovecha para llevarse la pole - Reporte Clasificación - GP de Qatar
La clasificación del Gran Premio de Qatar dejó una postal que alimenta la tensión del campeonato: Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen coparon el top 3 en una sesión cargada de interrupciones, investigaciones y récords rotos casi por minuto. Finalmente Oscar Piastri fue quien se llevó la pole, motivado por la victoria en la Sprint y los errores de su compañero de equipo.
Con un registro de 1:19.387, que no solo doblegó a su compañero, sino que se convirtió en el nuevo tiempo de referencia del Circuito Internacional de Lusail, Oscar Piastri llega con la moral en alto para la carrera de mañana.
La Q3 arrancó con los tres aspirantes al título empujando al límite. Norris abrió el fuego con una vuelta que parecía definitiva, pero un pequeño error abriendo la vuelta lo obligó a levantar. Minutos después, y con la pista evolucionando por segundos, Piastri respondió con una vuelta perfecta que lo dejó en lo más alto.
Verstappen, que venía en púrpura en el primer sector, no logró cerrar su vuelta con la misma contundencia y debió conformarse con el tercer lugar a 0.264s.
El neerlandés, pese a su regularidad, no pudo igualar la velocidad del McLaren en las curvas medias, donde los de Woking sacaron ventaja durante toda la jornada, además de un rebote molesto para su estilo de manejo.
Una pieza plástica desprendida del auto de Carlos Sainz obligó a detener la sesión cuando restaban poco más de cinco minutos. Esto desembocó en investigación para Carlos Sainz será por liberación insegura, mientras que Albon también quedó bajo lupa por un incidente con Ocon en el pit lane.
George Russell volvió a ser la punta de lanza de Mercedes. El británico firmó un competitivo cuarto tiempo, apenas 0.275s por detrás de Piastri, mostrando un ritmo estable en las tres fases de clasificación. Kimi Antonelli completó el buen día para Brackley al quedarse con un meritorio quinto puesto.
En Ferrari, en cambio, el panorama fue sombrío: Lewis Hamilton cayó eliminado en Q1 y Leclerc salvó por poco el paso a Q2 antes de cerrar décimo en la definitiva. La falta de tracción y la inestabilidad del SF-25 desentonaron con sus rivales.
Isack Hadjar volvió a entregar señales claras del potencial del RB con un sólido sexto puesto, superando incluso a Carlos Sainz, quien se ubicó séptimo. Fernando Alonso, pese a un auto que no termina de estabilizarse en curva rápida, cerró octavo y se mantiene expectante para la carrera.
Mención de honor para Pierre Gasly quien con un limitado Alpine pudo avanzar a Q3 y terminar en el noveno lugar. Entretanto los pilotos latinoamericanos Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto clasificaron decimocuarto y vigésimo.
Mañana a las 19:00 hs de Lusail iniciará la carrera del Gran Premio de Qatar con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
Horarios en todos los países.
Estos fueron los resultados de la sesión:
|
|Piloto
|Equipo
|Nac.
|Tiempo
|Gap
|Sesión
|1
|O. Piastri
|McLaren
|AUS
|1:19.387
|-.---
|
Q3
|2
|L. Norris
|McLaren
|GBR
|1:19.495
|+0.108
|
Q3
|3
|M. Verstappen
|Red Bull
|NLD
|1:19.651
|+0.264
|
Q3
|4
|G. Russell
|Mercedes
|GBR
|1:19.662
|+0.275
|
Q3
|5
|K. Antonelli
|Mercedes
|ITA
|1:19.846
|+0.459
|
Q3
|6
|I. Hadjar
|RB
|FRA
|1:20.114
|+0.727
|
Q3
|7
|C. Sainz
|Williams
|ESP
|1:20.287
|+0.900
|
Q3
|8
|F. Alonso
|Aston Martin
|ESP
|1:20.418
|+1.031
|
Q3
|9
|P. Gasly
|Alpine
|FRA
|1:20.477
|+1.090
|
Q3
|10
|C. Leclerc
|Ferrari
|MON
|1:20.561
|+1.174
|
Q3
|11
|N. Hülkenberg
|Sauber
|ALE
|1:20.353
|+0.966
|
Q2
|12
|L. Lawson
|RB
|NZL
|1:20.433
|+1.046
|
Q2
|13
|O. Bearman
|Haas
|GBR
|1:20.438
|+1.051
|
Q2
|14
|G. Bortoleto
|Sauber
|BRA
|1:20.534
|+1.147
|
Q2
|15
|A. Albon
|Williams
|TAI
|1:20.629
|+1.242
|
Q2
|16
|Y. Tsunoda
|Red Bull
|JAP
|1:20.761
|+1.374
|
Q1
|17
|E. Ocon
|Haas
|FRA
|1:20.864
|+1.477
|
Q1
|18
|L. Hamilton
|Ferrari
|GBR
|1:20.907
|+1.520
|
Q1
|19
|L. Stroll
|Aston Martin
|CAN
|1:21.058
|+1.671
|
Q1
|20
|F. Colapinto
|Alpine
|ARG
|1:21.137
|+1.750
|
Q1