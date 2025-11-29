 Norris pierde su vuelta clave y Piastri aprovecha para llevarse la pole - Reporte Clasificación - GP de Qatar - F1LATAM.COM
  Repetición - CLASIFICACIÓN - GP QATAR F1

                          

Norris pierde su vuelta clave y Piastri aprovecha para llevarse la pole - Reporte Clasificación - GP de Qatar
Norris pierde su vuelta clave y Piastri aprovecha para llevarse la pole - Reporte Clasificación - GP de Qatar
   nov 29 /2025 19:35 GMT
 Lusail, Qatar
 McLaren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La clasificación del Gran Premio de Qatar dejó una postal que alimenta la tensión del campeonato: Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen coparon el top 3 en una sesión cargada de interrupciones, investigaciones y récords rotos casi por minuto. Finalmente Oscar Piastri fue quien se llevó la pole, motivado por la victoria en la Sprint y los errores de su compañero de equipo.

Con un registro de 1:19.387, que no solo doblegó a su compañero, sino que se convirtió en el nuevo tiempo de referencia del Circuito Internacional de Lusail, Oscar Piastri llega con la moral en alto para la carrera de mañana.

La Q3 arrancó con los tres aspirantes al título empujando al límite. Norris abrió el fuego con una vuelta que parecía definitiva, pero un pequeño error abriendo la vuelta lo obligó a levantar. Minutos después, y con la pista evolucionando por segundos, Piastri respondió con una vuelta perfecta que lo dejó en lo más alto.


Verstappen, que venía en púrpura en el primer sector, no logró cerrar su vuelta con la misma contundencia y debió conformarse con el tercer lugar a 0.264s.

Te podría interesar:
Horarios F1 en todos los países
Calendario Temporada F1 2025

El neerlandés, pese a su regularidad, no pudo igualar la velocidad del McLaren en las curvas medias, donde los de Woking sacaron ventaja durante toda la jornada, además de un rebote molesto para su estilo de manejo.

Una pieza plástica desprendida del auto de Carlos Sainz obligó a detener la sesión cuando restaban poco más de cinco minutos. Esto desembocó en investigación para Carlos Sainz será por liberación insegura, mientras que Albon también quedó bajo lupa por un incidente con Ocon en el pit lane.


George Russell volvió a ser la punta de lanza de Mercedes. El británico firmó un competitivo cuarto tiempo, apenas 0.275s por detrás de Piastri, mostrando un ritmo estable en las tres fases de clasificación. Kimi Antonelli completó el buen día para Brackley al quedarse con un meritorio quinto puesto.

Te podría interesar:
Pilotos y Equipos F1 2025
Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2025 F1

En Ferrari, en cambio, el panorama fue sombrío: Lewis Hamilton cayó eliminado en Q1 y Leclerc salvó por poco el paso a Q2 antes de cerrar décimo en la definitiva. La falta de tracción y la inestabilidad del SF-25 desentonaron con sus rivales.

Isack Hadjar volvió a entregar señales claras del potencial del RB con un sólido sexto puesto, superando incluso a Carlos Sainz, quien se ubicó séptimo. Fernando Alonso, pese a un auto que no termina de estabilizarse en curva rápida, cerró octavo y se mantiene expectante para la carrera.


Mención de honor para Pierre Gasly quien con un limitado Alpine pudo avanzar a Q3 y terminar en el noveno lugar. Entretanto los pilotos latinoamericanos Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto clasificaron decimocuarto y vigésimo.

Mañana a las 19:00 hs de Lusail iniciará la carrera del Gran Premio de Qatar con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los resultados de la sesión:

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Sesión
1 O. Piastri McLaren AUS 1:19.387 -.--- Q3
2 L. Norris McLaren GBR 1:19.495 +0.108 Q3
3 M. Verstappen Red Bull NLD 1:19.651 +0.264 Q3
4 G. Russell Mercedes GBR 1:19.662 +0.275 Q3
5 K. Antonelli Mercedes ITA 1:19.846 +0.459 Q3
6 I. Hadjar RB FRA 1:20.114 +0.727 Q3
7 C. Sainz Williams ESP 1:20.287 +0.900 Q3
8 F. Alonso Aston Martin ESP 1:20.418 +1.031 Q3
9 P. Gasly Alpine FRA 1:20.477 +1.090 Q3
10 C. Leclerc Ferrari MON 1:20.561 +1.174 Q3
11 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:20.353 +0.966 Q2
12 L. Lawson RB NZL 1:20.433 +1.046 Q2
13 O. Bearman Haas GBR 1:20.438 +1.051 Q2
14 G. Bortoleto Sauber BRA 1:20.534 +1.147 Q2
15 A. Albon Williams TAI 1:20.629 +1.242 Q2
16 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:20.761 +1.374 Q1
17 E. Ocon Haas FRA 1:20.864 +1.477 Q1
18 L. Hamilton Ferrari GBR 1:20.907 +1.520 Q1
19 L. Stroll Aston Martin CAN 1:21.058 +1.671 Q1
20 F. Colapinto Alpine ARG 1:21.137 +1.750 Q1

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Parrilla de salida del GP de Qatar tras penalización para Bortoleto

Fórmula 1

Parrilla de salida del GP de Qatar tras penalización para Bortoleto
Norris pierde su vuelta clave y Piastri aprovecha para llevarse la pole - Reporte Clasificación - GP de Qatar

Fórmula 1

Norris pierde su vuelta clave y Piastri aprovecha para llevarse la pole - Reporte Clasificación - GP de Qatar
Clasificación F1 del Gran Premio de Qatar - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Clasificación F1 del Gran Premio de Qatar - ¡EN VIVO!
Piastri domina en Lusail y retoma confianza en un momento clave - Reporte Sprint - GP de Qatar

Fórmula 1

Piastri domina en Lusail y retoma confianza en un momento clave - Reporte Sprint - GP de Qatar
Sprint F1 del Gran Premio de Qatar - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Sprint F1 del Gran Premio de Qatar - ¡EN VIVO!
Oscar Piastri toma la ventaja en Lusail - Reporte Sprint Qualifying - GP de Qatar

Fórmula 1

Oscar Piastri toma la ventaja en Lusail - Reporte Sprint Qualifying - GP de Qatar
Sprint Qualifying del Gran Premio de Qatar - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Sprint Qualifying del Gran Premio de Qatar - ¡EN VIVO!
Piastri por delante de Norris y Verstappen - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Qatar

Fórmula 1

Piastri por delante de Norris y Verstappen - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Qatar
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Qatar - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Qatar - ¡EN VIVO!
Carmen Jordá asume un doble rol clave en la nueva era de la alianza Alpine y Qatar Airways

Fórmula 1

Carmen Jordá asume un doble rol clave en la nueva era de la alianza Alpine y Qatar Airways
Newey asumirá como jefe de equipo de Aston Martin y Cowell liderará la estrategia

Fórmula 1

Newey asumirá como jefe de equipo de Aston Martin y Cowell liderará la estrategia
FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Circuito de Lusail

Fórmula 1

FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Circuito de Lusail
+ Ver más noticias +

Contenidos destacados

GP de Qatar 2025GP de Qatar 2025
EN VIVO - GP Qatar F1 2025EN VIVO - GP Qatar F1 2025
Campeonato Pilotos y EquiposCampeonato Pilotos y Equipos
Calendario F1 2025Calendario F1 2025

Noticias de AUTOS F1LATAM

nov 29 - 00:08
BMW Z4 Edición Final: un adiós con estilo al emblemático roadster BMW Z4 Edición Final: un adiós con estilo al emblemático roadster
nov 28 - 23:35
Kia EV5 Weekender: características, diseño y novedades del SUV eléctrico off road Kia EV5 Weekender: características, diseño y novedades del SUV eléctrico off road
nov 28 - 22:17
Bridgestone cierra el año regalando doble protección para tus llantas Bridgestone cierra el año regalando doble protección para tus llantas
nov 28 - 13:10
Latin NCAP reveló sus últimos resultados: Renault Kardian y Volkswagen Taos Latin NCAP reveló sus últimos resultados: Renault Kardian y Volkswagen Taos
nov 28 - 00:33
JAC JS6: la SUV híbrida enchufable de 310 caballos de potencia llega al país JAC JS6: la SUV híbrida enchufable de 310 caballos de potencia llega al país
nov 27 - 15:29
Geely Riddara RD6: La revolución eléctrica en forma de pick-up Geely Riddara RD6: La revolución eléctrica en forma de pick-up
nov 27 - 12:14
Xpeng debuta en Colombia y presenta un portafolio eléctrico de alto nivel Xpeng debuta en Colombia y presenta un portafolio eléctrico de alto nivel
nov 26 - 13:28
Toyota Yaris: el compacto se fortalece con seguridad e hibridación en Colombia Toyota Yaris: el compacto se fortalece con seguridad e hibridación en Colombia
nov 26 - 04:22
Salón del Automóvil de Bogotá 2025 cierra con proyección de 14.000 ventas y el boom de la electromovilidad Salón del Automóvil de Bogotá 2025 cierra con proyección de 14.000 ventas y el boom de la electromovilidad
nov 25 - 14:48
Tesla ajustó el precio del Model 3 en Colombia, así quedó la gama con la actualización Tesla ajustó el precio del Model 3 en Colombia, así quedó la gama con la actualización
nov 25 - 11:18
Toyota bZ4X anticipa la nueva era eléctrica del fabricante en Colombia Toyota bZ4X anticipa la nueva era eléctrica del fabricante en Colombia
nov 25 - 10:12
Honda WR-V: así llega la nueva generación del SUV compacto Honda WR-V: así llega la nueva generación del SUV compacto
+ Ver más noticias +