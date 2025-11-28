Oscar Piastri toma la ventaja en Lusail - Reporte Sprint Qualifying - GP de Qatar
El piloto australiano Oscar Piastri volvió a estar en plena forma al conseguir la pole para la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar, superando a George Russell y a su compañero de equipo Lando Norris, líder del campeonato. Max Verstappen, aspirante al título con Red Bull, se clasificó en sexta posición, por detrás de su compañero de equipo Yuki Tsunoda.
En la primera parte, Lewis Hamilton fue el gran perdedor. El británico estuvo al borde de la zona de eliminación durante toda la sesión y, antes de su última vuelta, ocupaba la decimoséptima posición.
En su vuelta decisiva, siguió sin encontrar el ritmo adecuado. Cruzó la línea en decimoquinta posición, pero Kimi Antonelli le adelantó y le devolvió rápidamente a la zona de eliminación. A medida que se producían más mejoras, el siete veces campeón cayó hasta la decimoctava posición.
En lo más alto de la clasificación de la SQ1, Verstappen se hizo con el primer puesto con un tiempo de 1:21.172, algo más de una décima por delante de Fernando Alonso, de Aston Martin, con Piastri tercero por delante de Nico Hülkenberg, de Sauber, y Norris.
Norris marcó el ritmo inicial en la SQ2 con un tiempo de 1:20.956, 0.049s por delante de Piastri, con Russell tercero por delante de Verstappen. Norris no realizó una segunda vuelta, pero no fue necesario, ya que Piastri no consiguió acercarse con su última vuelta rápida.
Verstappen sí mejoró su tiempo y recuperó el tercer puesto con una última vuelta de 1:21.0036, relegando a Russell al cuarto puesto. Yuki Tsunoda pasó al quinto lugar por delante de Carlos Sainz, de Williams, con Charles Leclerc, de Ferrari, en la séptima, mientras que Alex Albon pasó fácilmente a la octava por delante de Alonso.
Sin embargo, Antonelli se salvó por poco. Isack Hadjar pensó que había hecho lo suficiente para negar a sus compañeros novatos una posición en la SQ3, pero el piloto de Racing Bulls cayó casi inmediatamente al undécimo puesto cuando su tiempo en la última vuelta fue eliminado por salirse de los límites de la pista.
El piloto francés salió por delante de sus compañeros novatos OIiver Bearman y Gabirel Bortoleto, mientras que Hülkenberg salió por detrás de su compañero de equipo y por delante de Esteban Ocon, de Haas.
Fue Piastri quien se llevó la pole provisional en las primeras vueltas de la tanda final de los 10 mejores. El
australiano marcó una vuelta de 1:20.241, 0.044 s por delante de Norris, que tuvo que levantar el pie cuando sufrió un rebote al final de su vuelta.
Sin embargo, a Verstappen le fue peor. El neerlandés sufría un rebote impredecible y, cuando el coche tocó el suelo al entrar en la curva 4, salió disparado de la pista y atravesó la gravilla. Empezó su última vuelta décimo.
Y fue Piastri quien se llevó la pole para la carrera sprint. Verstappen no pudo recuperarse de sus problemas en la primera vuelta y su última vuelta solo lo ascendió hasta la cuarta posición. Eso fue mejor que su compañero de equipo Tsunoda, que a su vez fue superado por Alonso. Es la primera vez que Verstappen es superado por un compañero de equipo en la clasificación desde el Gran Premio de Azerbaiyán de 2024.
Russell logró una gran vuelta de 1:20.087 para hacerse con el mejor tiempo, pero Piastri estaba a solo unos cientos de metros del piloto de Mercedes y, cuando cruzó la línea, le sacaba tres centésimas de segundo y se hacía con la pole.
La última vuelta rápida de Norris se vio comprometida por la lucha por la posición con Alex Albon, ya que ambos iban a comenzar sus vueltas, pero su primera vuelta fue lo suficientemente buena como para situarse en la tercera posición, por delante de Alonso y Tsunoda. Verstappen saldrá sexto, por delante de Antonelli y Sainz, y la quinta fila la ocuparán Leclerc y Albon.
Mañana a las 17:00 hs de Lusail se realizará la Sprint del Gran Premio de Qatar y posteriormente a las 21:00 hs la clasificación con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
Estos fueron los resultados de la sesión:
|
|Piloto
|Equipo
|Nac.
|Tiempo
|Gap
|Sesión
|1
|O. Piastri
|McLaren
|AUS
|1:20.055
|-.---
|
SQ3
|2
|G. Russell
|Mercedes
|GBR
|1:20.087
|+0.032
|
SQ3
|3
|L. Norris
|McLaren
|GBR
|1:20.285
|+0.230
|
SQ3
|4
|F. Alonso
|Aston Martin
|ESP
|1:20.450
|+0.395
|
SQ3
|5
|Y. Tsunoda
|Red Bull
|JAP
|1:20.519
|+0.464
|
SQ3
|6
|M. Verstappen
|Red Bull
|NLD
|1:20.528
|+0.473
|
SQ3
|7
|K. Antonelli
|Mercedes
|ITA
|1:20.532
|+0.477
|
SQ3
|8
|C. Sainz
|Williams
|ESP
|1:20.542
|+0.487
|
SQ3
|9
|C. Leclerc
|Ferrari
|MON
|1:20.622
|+0.567
|
SQ3
|10
|A. Albon
|Williams
|TAI
|1:20.788
|+0.733
|
SQ3
|11
|I. Hadjar
|RB
|FRA
|1:21.433
|+1.378
|
SQ2
|12
|O. Bearman
|Haas
|GBR
|1:21.494
|+1.439
|
SQ2
|13
|G. Bortoleto
|Sauber
|BRA
|1:21.567
|+1.512
|
SQ2
|14
|N. Hülkenberg
|Sauber
|ALE
|1:21.631
|+1.576
|
SQ2
|15
|E. Ocon
|Haas
|FRA
|1:21.666
|+1.611
|
SQ2
|16
|L. Stroll
|Aston Martin
|CAN
|1:21.807
|+1.752
|
SQ1
|17
|L. Lawson
|RB
|NZL
|1:21.851
|+1.796
|
SQ1
|18
|L. Hamilton
|Ferrari
|GBR
|1:22.043
|+1.988
|
SQ1
|19
|P. Gasly
|Alpine
|FRA
|1:22.112
|+2.057
|
SQ1
|20
|F. Colapinto
|Alpine
|ARG
|1:22.364
|+2.309
|
SQ1