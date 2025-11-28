 Oscar Piastri toma la ventaja en Lusail - Reporte Sprint Qualifying - GP de Qatar - F1LATAM.COM
Oscar Piastri toma la ventaja en Lusail - Reporte Sprint Qualifying - GP de Qatar
Oscar Piastri toma la ventaja en Lusail - Reporte Sprint Qualifying - GP de Qatar
   nov 28 /2025 20:02 GMT
 Lusail, Qatar
 McLaren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
El piloto australiano Oscar Piastri volvió a estar en plena forma al conseguir la pole para la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar, superando a George Russell y a su compañero de equipo Lando Norris, líder del campeonato. Max Verstappen, aspirante al título con Red Bull, se clasificó en sexta posición, por detrás de su compañero de equipo Yuki Tsunoda.

En la primera parte, Lewis Hamilton fue el gran perdedor. El británico estuvo al borde de la zona de eliminación durante toda la sesión y, antes de su última vuelta, ocupaba la decimoséptima posición.

En su vuelta decisiva, siguió sin encontrar el ritmo adecuado. Cruzó la línea en decimoquinta posición, pero Kimi Antonelli le adelantó y le devolvió rápidamente a la zona de eliminación. A medida que se producían más mejoras, el siete veces campeón cayó hasta la decimoctava posición.

En lo más alto de la clasificación de la SQ1, Verstappen se hizo con el primer puesto con un tiempo de 1:21.172, algo más de una décima por delante de Fernando Alonso, de Aston Martin, con Piastri tercero por delante de Nico Hülkenberg, de Sauber, y Norris.

Norris marcó el ritmo inicial en la SQ2 con un tiempo de 1:20.956, 0.049s por delante de Piastri, con Russell tercero por delante de Verstappen. Norris no realizó una segunda vuelta, pero no fue necesario, ya que Piastri no consiguió acercarse con su última vuelta rápida.

Verstappen sí mejoró su tiempo y recuperó el tercer puesto con una última vuelta de 1:21.0036, relegando a Russell al cuarto puesto. Yuki Tsunoda pasó al quinto lugar por delante de Carlos Sainz, de Williams, con Charles Leclerc, de Ferrari, en la séptima, mientras que Alex Albon pasó fácilmente a la octava por delante de Alonso.

Sin embargo, Antonelli se salvó por poco. Isack Hadjar pensó que había hecho lo suficiente para negar a sus compañeros novatos una posición en la SQ3, pero el piloto de Racing Bulls cayó casi inmediatamente al undécimo puesto cuando su tiempo en la última vuelta fue eliminado por salirse de los límites de la pista.

El piloto francés salió por delante de sus compañeros novatos OIiver Bearman y Gabirel Bortoleto, mientras que Hülkenberg salió por detrás de su compañero de equipo y por delante de Esteban Ocon, de Haas.

Fue Piastri quien se llevó la pole provisional en las primeras vueltas de la tanda final de los 10 mejores. El australiano marcó una vuelta de 1:20.241, 0.044 s por delante de Norris, que tuvo que levantar el pie cuando sufrió un rebote al final de su vuelta.

Sin embargo, a Verstappen le fue peor. El neerlandés sufría un rebote impredecible y, cuando el coche tocó el suelo al entrar en la curva 4, salió disparado de la pista y atravesó la gravilla. Empezó su última vuelta décimo.

Y fue Piastri quien se llevó la pole para la carrera sprint. Verstappen no pudo recuperarse de sus problemas en la primera vuelta y su última vuelta solo lo ascendió hasta la cuarta posición. Eso fue mejor que su compañero de equipo Tsunoda, que a su vez fue superado por Alonso. Es la primera vez que Verstappen es superado por un compañero de equipo en la clasificación desde el Gran Premio de Azerbaiyán de 2024.

Russell logró una gran vuelta de 1:20.087 para hacerse con el mejor tiempo, pero Piastri estaba a solo unos cientos de metros del piloto de Mercedes y, cuando cruzó la línea, le sacaba tres centésimas de segundo y se hacía con la pole.

La última vuelta rápida de Norris se vio comprometida por la lucha por la posición con Alex Albon, ya que ambos iban a comenzar sus vueltas, pero su primera vuelta fue lo suficientemente buena como para situarse en la tercera posición, por delante de Alonso y Tsunoda. Verstappen saldrá sexto, por delante de Antonelli y Sainz, y la quinta fila la ocuparán Leclerc y Albon.

Mañana a las 17:00 hs de Lusail se realizará la Sprint del Gran Premio de Qatar y posteriormente a las 21:00 hs la clasificación con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Estos fueron los resultados de la sesión:

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Sesión
1 O. Piastri McLaren AUS 1:20.055 -.--- SQ3
2 G. Russell Mercedes GBR 1:20.087 +0.032 SQ3
3 L. Norris McLaren GBR 1:20.285 +0.230 SQ3
4 F. Alonso Aston Martin ESP 1:20.450 +0.395 SQ3
5 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:20.519 +0.464 SQ3
6 M. Verstappen Red Bull NLD 1:20.528 +0.473 SQ3
7 K. Antonelli Mercedes ITA 1:20.532 +0.477 SQ3
8 C. Sainz Williams ESP 1:20.542 +0.487 SQ3
9 C. Leclerc Ferrari MON 1:20.622 +0.567 SQ3
10 A. Albon Williams TAI 1:20.788 +0.733 SQ3
11 I. Hadjar RB FRA 1:21.433 +1.378 SQ2
12 O. Bearman Haas GBR 1:21.494 +1.439 SQ2
13 G. Bortoleto Sauber BRA 1:21.567 +1.512 SQ2
14 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:21.631 +1.576 SQ2
15 E. Ocon Haas FRA 1:21.666 +1.611 SQ2
16 L. Stroll Aston Martin CAN 1:21.807 +1.752 SQ1
17 L. Lawson RB NZL 1:21.851 +1.796 SQ1
18 L. Hamilton Ferrari GBR 1:22.043 +1.988 SQ1
19 P. Gasly Alpine FRA 1:22.112 +2.057 SQ1
20 F. Colapinto Alpine ARG 1:22.364 +2.309 SQ1

