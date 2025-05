Verstappen se impone en Imola y reaviva sus aspiraciones de campeonato - Reporte Carrera - GP de Emilia Romaña

Vuelta a vuelta del GP de Emilia Romaña 2025:

Posiciones Finales del Gran Premio de Emilia Romaña 2025

Max Verstappen se impuso en un emotivo Gran Premio de Emilia Romaña, marcando su regreso a lo más alto del podio y reafirmando su candidatura al título en un campeonato cada vez más ajustado. El tetracampeón superó a los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, quienes completaron el podio en una carrera llena de duelos y estrategias clave.La carrera inició con una salida magistral de Verstappen, quien arrebató el liderato a Piastri en la primera chicana. Desde allí, el piloto de Red Bull manejó con precisión su ventaja, seguido por Norris.Un Safety Car provocado por el abandono de Kimi Antonelli (Mercedes) compactó nuevamente al grupo, pero Verstappen supo defender su posición en la reanudación.Norris intentó remontar, incluso superando a su compañero Piastri quien tenía la desventaja de rodar con neumáticos usados al final de la competencia, luego de entrar temprano al inicio, pero no logró recortar los más de 6 segundos que Verstappen administró hasta la bandera a cuadros.Lewis Hamilton tuvo una remontada notable, escalando del decimosegundo al cuarto lugar, superando a Leclerc y Albon en las últimas vueltas. El Ferrari SF-25 tiene un mejor ritmo en carrera que en clasificación, algo que debe mejorar rápidamente el equipo de Maranello para aspirar a mejores posiciones.Alex Albon terminó quinto en una carrera fuerte para él, llevando al Williams a un muy buen nivel de rendimiento. Al final superó a Charles Leclerc para terminar quinto, aunque el piloto monegasco no se lo hizo nada fácil al sacarlo de pista a dos vueltas del final.George Russell fue de menos a más. Salió tercero y terminó séptimo, en un rendimiento preocupante para Mercedes. A esto se suma el retiro en casa de Andrea Kimi Antonelli por un problema en el auto.En el octavo lugar terminó Carlos Sainz de Williams, afectado por entrar temprano. El top 10 fue completado por Isack Hadjar de RB y Yuki Tsunoda de Red Bull, quien inició desde el pit lane.Aston Martin tuvo una carrera complicada y sin recompensa. La clasificación fue buena, pero hoy el Safety Car no los favoreció. Aunque el rendimiento del auto mejoró, la mala fortuna estuvo presente. Fernando Alonso fue undécimo y Lance Stroll decimoquinto.Nico Hülkenberg de Sauber fue decimosegundo y en contraste su compañero Gabriel Bortoleto fue último. Muchas dificultades.Los pilotos de Alpine, Pierre Gasly y Franco Colapinto, terminaron decimotercero y decimosexto. El argentino cumplió al terminar la carrera sin inconvenientes, pero el reto será aumentar la confianza para estar más cerca de los puntos.Con los resultados finales de este GP de Emilia Romaña en el campeonato de pilotos Oscar Piastri sigue líder con 146 puntos,Lando Norris (133),Max Verstappen (124),George Russell (99),Charles Leclerc (61),Lewis Hamilton (53),Andrea Kimi Antonelli (48),Alex Albon (40),Lance Stroll (14).En el campeonato de equipos , McLaren lidera con 279 puntos,Mercedes (147),Red Bull (131),Ferrari (114),Williams (51),Haas (20),Aston Martin (14), octavo RB (10),Alpine (7) ySauber (6).La Fórmula 1 se prepara para el legendario GP de Mónaco (23-25 de mayo), donde la estrategia y la clasificación serán claves en las estrechas calles del Principado. Desde Monte Carlo, estaremos EN VIVO y EN DIRECTO con toda la cobertura y muchas sorpresas.Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Partida limpia. Gran maniobra de Verstappen para pasar a Piastri en la primera chicana y tomar el liderato. Lo sorprendió totalmente. Todos parten con medios en el top 10.Verstappen se aleja de Piastri a 1.1s para que no pueda activar DRS. Totalmente enfocado el cuatro veces campeón. Hamilton atacando a Antonelli por el P12.Salida de pista de Gasly y cae al P14. Estaba en duelo con Leclerc por el P9. Alonso se mantiene en el P5. Colapinto en P17Verstappen no cede y aumenta la ventaja sobre Piastri. Gap de 1.5s. Norris presiona a Russell por el P3. Está en DRS.Russell tiene un tren con Norris, Alonso, Sainz, Albon, Stroll, Leclerc, Hadjar, Antonelli y Hamilton, del P3 al P12.Colapinto presiona a Hülkenberg por el !6. El piloto argentino intentando tomar el ritmo en su regreso a la F1. Gap de 0.5s.Verstappen continúa abriendo la ventaja con Piastri. Ya son 1.8s.Norris continúa la presión con Russell. Está perdiendo tiempo con Verstappen y Piastri. Lando complicado.Russell le dice al equipo que no sabe cómo llegar a la vuelta objetivo para el cambio de neumáticos. Entretanto Norris buscando pasarlo por todos lados.Gasly en pits.Norris pasa a Russell. Le costó muchísimo al de McLaren. Ahora tiene a 7.5s a Piastri por el P2. En pits Leclerc, Ocon y Lawson.Russell y Sainz en boxes. Salen con duros. Verstappen a 2.4s de Piastri.Albon con la presión de Stroll, Hadjar, Antonelli y Hamilton por el P5. Alonso y Bortoleto en pits.Piastri y Alonso en pits. Oscar cae al P12. No fue buena detención con el neumático delantero derecho. Fuego en los frenos de Alonso.Stroll en pits. Colapinto en el P8. Aun no se detiene. Está a 1.4s de Hülkenberg por el P7.Antonelli se mantiene por delante de Hamilton. Está P5 provisional. Verstappen a 9.8s de Norris. Piastri en el P11 alcanzando a Tsunoda. El japonés es clave para proteger desde allí a Verstappen.Bearman tiene a Tsunoda y Piastri en su alerón trasero en el P9.Piastri se deshace rápidamente de Tsunoda con DRS. Escala al P10. Colapinto en P2 a 2.4s de Hülkenberg. Intenta estirar este stint con medios para luego pasar a duros.Norris con mejor ritmo que Verstappen. Es 0.3s más rápido en esta vuelta. Gap de 9.5s. Piastri pasa BearmanPiastri toma el P8 de Colapinto. Ahora Bearman presiona al argentino por el P9. Hadjar bajo presión de Antonelli y Hamilton por el P4.Leclerc toma el P12 de Tsunoda. El monegasco ya se detuvo. Hamilton en el P6 aun no. Ferrari en un fin de semana complicado en casa.Hamilton sigue presionando a Antonelli, pero el joven italiano resiste. Piastri a 4.4s de Lewis por el P6.Colapinto en pits. Cae al último lugar el piloto argentino. Tiene a 6s a Ocon por el P19.Verstappen en el P1 lleva un buen ritmo, aun sin detenerse. Tiene a Piastri en el P7 a 32.1s. Oscar gira 0.6s más rápido que Max, solo que tiene desventaja de neumáticos más usados y con tráfico.Leclerc toma el P10 de Bearman.Piastri adelanta a Hamilton y es P6. Ahora su objetivo es Antonelli. Colapinto se acerca a Ocon. Lo tiene a 1.5s.Qué buen auto es el McLaren. Piastri en el P5 tras superar a Antonelli con DRS. Russell en el P11 presiona a Bearman.Al P4 sube Piastri. Está a 7s de Albon por el P3.Norris en pits. Sale con duros. Ocon queda a un costado de la pista saliendo de Tosa. Virtual Safety Car.Verstappen, Albon, Hadjar, Antonelli, Hamilton, Leclerc, Hülkenberg, Russell, Bearman, Tsunoda, Sainz, Gasly, Lawson y Bortoleto en pits. Sigue activo el Virtual Safety Car.Piastri en pits. Unos segundos después finaliza el Virtual Safety Car.Hadjar en el P5 por delante de Antonelli. Buena carrera del francés. También Albon en el P3.Verstappen P1 a 19s de Norris. Piastri a 32.7s de Max. McLaren tiene las esperanzas puestas en un Safety Car.Sainz pasa a Tsunoda y es P13. Ligero toque. Carlos recuerda lo que pasó en la curva 1 en BahreinRussell toma el P10 de Stroll. Ahora el de Mercedes va por el otro Aston Martin, el de Alonso. Hamilton con la vuelta rápida. Lewis presiona a su fan, Hadjar.Piastri a 2.9s de Albon por el P3. Russell toma el P9 de Alonso. Leclerc ahora presiona a Antonelli por el P7. Hamilton pasa a Hadjar y es P5.Colapinto es P15. Está a 1.1s de Stroll. Atrás viene Gasly descontándole a Franco. Gap de 6.5s y cayendoLeclerc al P7 tras adelantar a Antonelli. Norris sigue presionando para descontarle a Verstappen. Gap de 18.2. Bastante lejos.Piastri pasa a Albon y es P3. Hamilton ahora tiene en la mira al tailandés de Williams. Gap de 9.3s. Leclerc sigue conectado a Hadjar por el P6.Sainz se acerca al P10 de Hülkenberg.Leclerc presiona con todo para acercarse a Hamilton por el P5. Gap de 1.6s. Tsunoda pasa a Alonso y es P12. Fernando y Stroll en el P13 y P14.Verstappen a 18.2s de Norris. McLaren sigue esperando un Safety Car: Colapinto deja pasar a Gasly. Toma el P16 del argentino. Piastri marca la vuelta rápida. Está a13.7s de Norris por el P2.Leclerc a 1.5s de Hamilton. Muy interesante lo que puede pasar si se acerca. El ambiente al interior en Ferrari está candente tras el GP de Miami.Lawson presiona a Colapinto por el P15.Problemas para Kimi Antonelli. Deja el auto a la salida de Tosa. Safety Car.Verstappen, Norris, Hamilton, Hadjar, Alonso, Stroll, Colapinto y Bortoleto en pits. Lando cae al P3. Pierde la posición con Piastri, quien no entró y lleva un compuesto duro de 17 vueltas. Max y Lando con nuevos.Albon en pits. Cae al P5. Pierde la posición solo con Leclerc.Sigue el Safety Car en la pista. Posiciones de carrera: 1VER PIA NOR LEC 5ALB RUS HAM SAI HAD 10HUL TSU GAS LAW ALO 15STR COL BOR BEA.Norris le dice al equipo que Piastri tiene los neumáticos bastante usados. Hace la sugerencia para que no le haga la vida difícil...Siguen las labores de evacuación del auto.Sigue el Safety Car.El Safety Car se prepara para abandonar la pista.Se reanuda la carrera. Verstappen abre ventaja sobre Piastri a 1.2s. Norris presiona a Oscar, quien tiene neumáticos usados de 23 vueltas.Tsunoda pasa a Hülkenberg por el P10. Verstappen a 2.2s de Piastri. Norris conectado a Piastri. ¿Qué hará McLaren? ¿Le pedirá a Piastri que deje pasar a Norris para que intente ir por Verstappen? Lo dudamos….Verstappen a 3.3s de Piastri. Muy fuerte. Albon se acerca a Leclerc por el P4. Charles con neumáticos usados.Hamilton toma el P6 de Russell.Norris pasa a Piastri con DRS. Casi van al toque en la Variante Tamburello. Lo resolvieron en la pista. Leclerc se defiende ante el ataque de Albon por el P4.Hamilton se conecta a Albon. Ambos van por Leclerc. ¡Qué duelo por el P4!.El duelo entre Leclerc y Albon deja al tailandés fuera de pista. Charles no le deja espacio. Se queja Alex. Hamilton aprovecha y sube al P4.Lewis pasa a Charles y es P4. Albon va al ataque de nuevo contra Leclerc. ¡Qué duelo se viene!.Leclerc se protege bien ante la presión de Albon. Verstappen a 6.4s de Norris.¡Última vuelta en Imola! Bajo investigación Leclerc por la maniobra con Albon por sacarlo de pista. Charles deja pasar a Alex y sube al P5. Esto para evitar ser sancionado.Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:17.988 en el giro 58. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.