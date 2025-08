Norris gana y recupera puntos fundamentales para el campeonato - Reporte Carrera - GP de Hungría

Vuelta a vuelta del GP de Hungría 2025:

Posiciones Finales del Gran Premio de Hungría 2025

En una carrera estratégica y de enorme tensión en la parte final, el piloto británico Lando Norris logró la victoria en el Gran Premio de Hungría. Su compañero y rival por el título, Oscar Piastri terminó segundo y ahora la diferencia por el campeonato es de nueve puntos. Clave previo al receso de verano. George Russell completó el podio.La carrera comenzó con Charles Leclerc defendiendo su posición de privilegio, mientras Oscar Piastri Lando Norris luchaban entre sí. Un movimiento arriesgado de Norris en la primera curva permitió que George Russell Fernando Alonso lo superaran, relegando al británico al quinto puesto.Mientras tanto, Max Verstappen , quien había calificado en una discreta octava posición, tuvo una salida aún peor, siendo superado por Liam Lawson Aunque el neerlandés logró recuperarse rápidamente, adelantando a Lawson y a Lance Stroll , su progresión se estancó detrás de Gabriel Bortoleto , quien defendió con inteligencia su posición.Con Piastri intentando un undercut contra Leclerc en la vuelta 19, Ferrari reaccionó a tiempo y mantuvo al monegasco en la delantera. Sin embargo, Norris, con una estrategia de una sola parada, extendió su primera tanda hasta la vuelta 32, cambiando a neumáticos duros y emergiendo en cuarta posición.Mientras tanto, Verstappen seguía luchando por avanzar, protagonizando un duelo con Lewis Hamilton que terminó con el heptacampeón saliéndose de la pista. Los comisarios anunciaron una investigación posterior, pero el incidente no cambió el resultado final: Verstappen terminó en un frustrante noveno lugar.En el cierre, Piastri, con neumáticos más frescos, redujo la ventaja de Norris a solo 2.8 segundos con 10 vueltas por delante. El australiano, más rápido en casi medio segundo por vuelta, se acercó a su compañero y entró en zona DRS, pero Norris supo administrar su energía eléctrica para bloquear los intentos de adelantamiento.Finalmente, Norris cruzó la línea de meta en primer lugar, seguido de Piastri, mientras Russell superó a un Leclerc que se desinfló en las últimas vueltas y recibió una penalización por moverse bajo frenado.Con esta victoria, McLaren celebra su bicentenario triunfo en la F1, consolidando su resurgimiento en la temporada. Por su parte, Red Bull y Verstappen sufren otra carrera complicada, mientras que Ferrari deja escapar una oportunidad clara de victoria.El top 10 lo completó Andrea Kimi Antonelli , a tan solo 0.8s de Isack Hadjar Alpine tuvo una carrera para el olvido con las dos últimas posiciones para Franco Colapinto Pierre Gasly . Con el piloto argentino tuvieron dos detenciones extremadamente largas, haciéndole perder cualquier posibilidad de obtener un mejor resultado.Con los resultados finales de este GP de Hungría en el campeonato de pilotos Oscar Piastri sigue líder con 284 puntos,Lando Norris (275),Max Verstappen (187),George Russell (172),Charles Leclerc (151),Lewis Hamilton (109),Kimi Antonelli (64),Alex Albon (54),Esteban Ocon (27).En el campeonato de equipos , McLaren lidera con 559 puntos,Ferrari (260),Mercedes (236),Red Bull (194),Williams (70),Aston Martin (52),Sauber (51), octavo Racing Bulls (45),Haas (35) yAlpine (20).La decimoquinta válida del campeonato mundial de F1 2025 se realizará tras el habitual receso de verano. Será del 29 al 31 de agosto con motivo del GP de Países Bajos en el Circuito de Zandvoort.Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Leclerc mantiene el primer lugar. Norris cae al P5 luego de ser superado por Russell y Alonso. Bortoleto presiona a Lando. Verstappen cae al P9, lo pasa Lawson.Leclerc intenta alejarse de Piastri para que no active DRS. Russell cerca de Oscar. Verstappen pasa a Lawson y recupera el P8.Alonso cerca de Norris. No la pasa bien el piloto de McLaren. También cerca Bortoleto. Verstappen pasa a Stroll y es P7. Leclerc se aleja a 1.8s de Piastri.Hamilton en P14 se acerca a Antonelli. Le piden a Verstappen que intente adelantar rápido a Bortoleto..Leclerc con fuerte ritmo está a 2.7s de Piastri. Alonso se aleja a 3s de Norris. Bortoleto sigue a Fernando .Norris aprieta y se acera a 1.3s de Russell. Vuelta rápida. Colapinto en P18. Perdió cuatro posiciones respecto a su posición de partida.Leclerc a 2.9s de Piastri. Bajo investigación Hülkenberg por falsa partida.Alonso conteniendo al grupo. Ya son 7.3s de diferencia con Norris. Todos en tren DRS es muy complicado adelantar.Penalización de 5s para Hülkenberg por adelantarse en la partida. Leclerc a 2.8s de Piastri.Norris ya está conectado a Russell por el P3. Gap de 0.5s.Russell resistiendo la presión de Norris. Piastri aprieta un poco y se acerca a 2.6s de Leclerc. Verstappen se aleja de Bortoleto para no desgastar los neumáticos. Gap de 1.4s.Bortoleto también abre un espacio con Alonso. No es buen negocio estar en el tren DRS en este circuito corto y estrecho, además con alto desgaste de neumáticos.Leclerc a 2.8s de Piastri. Norris también deja un espacio con Russell de 1.4s..Colapinto en pits. Medios por duros. Va hasta el final seguramente.Ocon y Albon en pits. Norris de nuevo cerca de Russell.Alonso en el P5 a 12s de Norris. Bortoleto en P6 a 2s de Fernando.Leclerc a 2.6s de Piastri. Hadjar en P11 presionando a Bearman. Gap de 0.5s.Verstappen en pits. Sale en el P16 atrás de Hülkenberg.Piastri en pits. Se reincorpora en el P5 a 4.6s de Alonso.Leclerc y Russell en boxes. P3 y P6 regresando a la pista. Bloqueo de Charles en la curva 1.Leclerc pasa a Alonso y toma el P2. Importante adelantamiento pensando en su opción de victoria. Piastri ahora tiene por delante a Fernando. Russell pasa a Bortoleto y es P5.Piastri también pasa a Alonso. Está a 1.4s de Leclerc. Russell con la vuelta rápida tiene a Alonso a 4.1s.Leclerc se aleja de Piastri a 2.3s. Norris sigue adelante sin detenerse. Gap de 10s con Leclerc. Hamilton presiona a Hadjar por el P10.Verstappen pasa a Hülkenberg y luego a Gasly. Sube al P12. Se queja Max de la estrategia por quedar en el tráfico.Russell se conecta a Alonso por el P4. Muy agresivo el británico. Leclerc a 2.1s de Piastri.Russell toma el P4 de Alonso. Verstappen presionando a Hamilton por el P11.Norris comienza a perder algo de tiempo, buscando posiblemente realizar una sola detención. Leclerc a 6.2s. Piastri se acerca a 1.8s de Charles.Leclerc en descuerdo con la estrategia del equipo. Dice que van a perder la carrera.Verstappen pasa a Hamilton en la curva 4. Se sale de pista el piloto de Ferrari.Leclerc a 3.4s de Norris. Bearman presionado por Verstappen y Hadjar por el P9.Bearman en pits. Sube Verstappen al P9.Norris en pits. Rápida detención de 1.9s. Sale en el P4 por delante de Alonso. Colocan duros en el McLaren. Leclerc toma el liderato nuevamente.Gap de 1.6s entre Leclerc y Piastri. Lawson presiona a Stroll por el P7. Hadjar en pits.Colapinto está en el P15. Lleva duros de 20 vueltas. Russell en P3 a 8.1s de Piastri.Mitad de carrera. Leclerc a 2s de Piastri. McLaren analizando si realiza otra detención con Oscar. Norris con la vuelta rápida.Norris a 7.6s de Russell por el P3.Colapinto en pits. De nuevo una detención malísima de Alpine. Pierde vuelta el argentino y está a 14s de Gasly. Stroll en boxes. Sale en el P12.Norris con la vuelta rápida a 5.5s de Russell. Leclerc 1.7s sobre Piastri.Russell dando todo lo que tiene el Mercedes para intentar resistir el P3.Stroll presiona a Hülkenberg por el P10.Leclerc en pits. Sale con duros nuevos. Piastri nuevo líder. Está a 9.1s de Russell. Norris a 1.4s de George.Norris ya está conectado a Russell. Leclerc aprovecha esta situación para descontarle a Lando. Gap de 6s.Hamilton en pits. Sale en el P16.Russell sale en el P4 a 14s de Leclerc. Piastri líder a 8.5s de Norris.Antonelli se lanza en la curva 1 y pasa a Sainz. Toma el P10.Piastri en pits. Sale en el P3 a 5.2s de Leclerc por el P2. Norris líder 7s sobre Charles.Norris a 7.4s de Leclerc. Piastri presionando se acerca a 3s de Charles.Russell también empujando a 6.6s de Piastri.Verstappen en pits. Sale en el P9 por delante de Antonelli.Hamilton pasa a Gasly y es P15.Piastri pasa a Leclerc y es P2. Charles se sube en tiempos. Retiro de Bearman.Hamilton pasa a Ocon y Sainz. Sube al P12 el británico de Ferrari. Russell ahora se acerca a Leclerc. Se cae el ritmo del auto del monegasco.Norris 6.6s sobre Piastri. Leclerc muy molesto con Ferrari. Les pide que los escuchen y dice que es un milagro si terminan en el podio.La diferencia en vueltas del compuesto duro entre Norris y Piastri es de 15 vueltas a favor del australiano. Gap de 5.9s y cayendo.Russell a 2.6s de Leclerc por el P3.Hamilton intenta acercarse a Hadjar por el P11. Gap de 3.2s y cayendo. Piastri a 5s de Norris.Lawson es presionado por Verstappen por el P8. Gap de 0.5s. Colapinto en P19 a 1.7s de Tsunoda. Tráfico importante para Leclerc y Russell.Russell ya está conectado a Leclerc por el P3. Tienen a Ocon, Gasly y Albon en el tráfico.Le piden a Albon que deje pasar a Sainz. P15 y P6 respectivamente. Carrera modesta de los Williams.Norris a 2.8s de Piastri.Russell intentó pasar a Leclerc en la curva 1 desde lejos, pero Charles se cubrió bien. Verstappen sigue presionando a Lawson por el P8.Russell pasa a Leclerc y es P3. Charles hizo todo para defenderse, incluso más allá de lo permitido moviéndose bajo frenada, pero el SF25 carece de ritmo.Norris con tráfico. Piastri a 1.4s de su compañero por el liderato de la carrera.Gap entre Norris y Piastri es de tan solo 1.1s.Bajo investigación el incidente entre Leclerc y Russell. Piastri 1s de Norris. Hamilton perdió vuelta con los líderes.Piastri cada vez más cerca de Norris. Es la lucha por el liderato de la carrera y la pelea por el campeonato.Ya sin tráfico Norris tiene una enorme presión para intentar mantener el primer lugar. Antonelli es presionado por Hadjar y Hamilton por el P10.Penalización de 10s para Gasly por colisión con Sainz. Piastri a 0.5s de Norris. Ambos cortan la curva 7.Piastri se lanza desde atrás y casi impacta a su compañero de equipo Norris. Fuerte bloqueo. ¡Atención!.¡Última vuelta en Budapest! Penalización de 5s para Leclerc por manejo errático. Piastri se acerca nuevamente a Norris pero no lo suficienteGeorge Russell registró la vuelta más rápida con 1:19.409 en el giro 45. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.