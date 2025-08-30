Parrilla de salida del Gran Premio de Países Bajos 2025

Los comisarios del Gran Premio de Países Bajos 2025 han publicado la parrilla de salida provisional de la decimoquinta carrera de la temporada, la cual se realizará en el Circuito de Zandvoort.
De momento no se han registrado penalizaciones, por ende no hay cambios en el orden establecido en la sesión de clasificación.
En caso de presentarse, aquí lo actualizaremos de inmediato.
A continuación la grilla de partida:
1. Oscar Piastri - (McLaren)
2. Lando Norris - (McLaren)
3. Max Verstappen - (Red Bull)
4. Isack Hadjar - (RB)
5. George Russell - (Mercedes)
6. Charles Leclerc - (Ferrari)
7. Lewis Hamilton - (Ferrari)
8. Liam Lawson - (RB)
9. Carlos Sainz - (Williams)
10. Fernando Alonso - (Aston Martin)
11. Kimi Antonelli - (Mercedes)
12. Yuki Tsunoda - (Red Bull)
13. Gabriel Bortoleto - (Sauber)
14. Pierre Gasly - (Alpine)
15. Alex Albon - (Williams)
16. Franco Colapinto - (Alpine)
17. Nico Hülkenberg - (Sauber)
18. Esteban Ocon - (Haas)
19. Oliver Bearman - (Haas)
20. Lance Stroll - (Aston Martin)
Mañana a las 15:00 hs de Zandvoort comenzará la carrera del Gran Premio de Países Bajos con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
