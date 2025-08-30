 Piastri logra la pole e impone un nuevo récord de pista - Reporte Clasificación - GP de Países Bajos - F1LATAM.COM
   ago 30 /2025 14:33 GMT
 Zandvoort, Países Bajos
Por: Henry Bonilla
Oscar Piastri se impuso en la sesión de clasificación del GP de Países Bajos. A pesar del dominio de su compañero de equipo Lando Norris en las pruebas libres, el piloto australiano logró optimizar su rendimiento y lo superó por tan solo 12 milésimas. Adicionalmente Piastri registró un nuevo récord de pista.


Este resultado para Lando Norris es un fuerte golpe psicológico teniendo en cuenta que esta pista es muy estrecha para adelantar, por lo que la primera curva en la largada será fundamental para el desarrollo de la carrera de mañana.

A nivel estratégico se debe tener en cuenta el número de detenciones. Al subir la velocidad en el pit lane de 60 a 80 km/h, se abre la posibilidad que sean dos ingresos a boxes. Y otro factor importante es el viento, tal como sucedió hoy.

Con un tiempo de 1:08.662, Oscar Piastri superó por 0.012s a Lando Norris, asegurando así su quinta pole position de la temporada y de paso el récord de pista del Circuito de Zandvoort.

En el tercer lugar finalizó Max Verstappen, optimizando su auto y quedando más cerca de los McLaren. En esta ocasión fueron 0.263s las que lo separaron de la pole. Estará desde la segunda fila esperando algún incidente entre los autos 'papaya'.

La gran sorpresa de la sesión fue el francés Isack Hadjar de Racing Bulls al terminar cuarto, superando por 0.047s al británico George Russell de Mercedes.

Los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton conquistaron el sexto y séptimo lugar, seguidos por Liam Lawson y los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso.

Los Alpine de Pierre Gasly y Franco Colapinto terminaron decimocuarto y decimosexto, en un nivel un poco mejor respecto a las prácticas libres, pero no lo suficiente.

El único incidente de la sesión fue protagonizado nuevamente por Lance Stroll. El canadiense pisó el césped con los neumáticos izquierdos , hizo un trompo y e impactó la barrera de contención de la curva 13. Pudo regresar al garaje, evitando una bandera roja, pero quedando fuera de la sesión.

Mañana a las 15:00 hs de Zandvoort iniciará la carrera del Gran Premio de Países Bajos con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los resultados de la sesión:

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Sesión
1 O. Piastri McLaren AUS 1:08.662 -.--- Q3
2 L. Norris McLaren GBR 1:08.674 +0.012 Q3
3 M. Verstappen Red Bull NLD 1:08.925 +0.263 Q3
4 I. Hadjar RB FRA 1:09.208 +0.546 Q3
5 G. Russell Mercedes GBR 1:09.255 +0.593 Q3
6 C. Leclerc Ferrari MON 1:09.340 +0.678 Q3
7 L. Hamilton Ferrari GBR 1:09.390 +0.728 Q3
8 L. Lawson RB NZL 1:09.500 +0.838 Q3
9 C. Sainz Williams ESP 1:09.505 +0.843 Q3
10 F. Alonso Aston Martin ESP 1:09.630 +0.968 Q3
11 K. Antonelli Mercedes ITA 1:09.493 +0.831 Q2
12 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:09.622 +0.960 Q2
13 G. Bortoleto Sauber BRA 1:09.622 +0.960 Q2
14 P. Gasly Alpine FRA 1:09.637 +0.975 Q2
15 A. Albon Williams TAI 1:09.652 +0.990 Q2
16 F. Colapinto Alpine ARG 1:10.104 +1.442 Q1
17 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:10.195 +1.533 Q1
18 E. Ocon Haas FRA 1:10.197 +1.535 Q1
19 O. Bearman Haas GBR 1:10.262 +1.600 Q1
- L. Stroll Aston Martin CAN -:--.--- -:--.--- Q1

