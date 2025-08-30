Piastri logra la pole e impone un nuevo récord de pista - Reporte Clasificación - GP de Países Bajos

Oscar Piastri se impuso en la sesión de clasificación del GP de Países Bajos. A pesar del dominio de su compañero de equipo Lando Norris en las pruebas libres, el piloto australiano logró optimizar su rendimiento y lo superó por tan solo 12 milésimas. Adicionalmente Piastri registró un nuevo récord de pista.
Este resultado para Lando Norris es un fuerte golpe psicológico teniendo en cuenta que esta pista es muy estrecha para adelantar, por lo que la primera curva en la largada será fundamental para el desarrollo de la carrera de mañana.
A nivel estratégico se debe tener en cuenta el número de detenciones. Al subir la velocidad en el pit lane de 60 a 80 km/h, se abre la posibilidad que sean dos ingresos a boxes. Y otro factor importante es el viento, tal como sucedió hoy.
Con un tiempo de 1:08.662, Oscar Piastri superó por 0.012s a Lando Norris, asegurando así su quinta pole position de la temporada y de paso el récord de pista del Circuito de Zandvoort.
En el tercer lugar finalizó Max Verstappen, optimizando su auto y quedando más cerca de los McLaren. En esta ocasión fueron 0.263s las que lo separaron de la pole. Estará desde la segunda fila esperando algún incidente entre los autos 'papaya'.
El único incidente de la sesión fue protagonizado nuevamente por Lance Stroll. El canadiense pisó el césped con los neumáticos izquierdos , hizo un trompo y e impactó la barrera de contención de la curva 13. Pudo regresar al garaje, evitando una bandera roja, pero quedando fuera de la sesión.