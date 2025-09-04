 Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Italia - F1LATAM.COM
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Italia
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Italia
   sep 4 /2025 15:02 GMT
 Monza, Italia
 Pirelli

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La decimosexta válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la temporada 2025 se realizará este fin de semana en el Autodromo Nazionale Monza, sede del Gran Premio de Italia. Aquí todos los detalles del tiempo.

Según Weather Channel el viernes en las dos sesiones de entrenamientos libres, la temperatura ambiente máxima será de 27 ºC y 24% de probabilidad de precipitación.

Horarios F1 en todos los países

Para el sábado en la última sesión de entrenamientos libres y clasificación, se registrará una temperatura ambiente máxima de 27 ºC y 1% de probabilidad de precipitación.

El domingo día de la carrera, la temperatura ambiente máxima será de 28 ºC y 5% de posibilidad de lluvia.

Los mantendremos actualizados sobre estos pronósticos durante el fin de semana.

