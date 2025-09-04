Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Italia

La decimosexta válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la temporada 2025 se realizará este fin de semana en el Autodromo Nazionale Monza, sede del Gran Premio de Italia. Aquí todos los detalles del tiempo.
Según Weather Channel
el viernes
en las dos sesiones de entrenamientos libres, la temperatura ambiente máxima será de 27 ºC y 24% de probabilidad de precipitación.
Para el sábado
en la última sesión de entrenamientos libres y clasificación, se registrará una temperatura ambiente máxima de 27 ºC y 1% de probabilidad de precipitación.
El domingo
día de la carrera, la temperatura ambiente máxima será de 28 ºC y 5% de posibilidad de lluvia.
Los mantendremos actualizados sobre estos pronósticos durante el fin de semana.
