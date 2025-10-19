Verstappen gana en Austin y acecha el liderato a cinco carreras del final - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos

Verstappen salió bien desde la pole y subió la cuesta cómodamente por delante de Norris, que tuvo una salida peor desde el lado sucio de la pista. La salida más lenta del piloto de McLaren permitió a Leclerc ponerse a su altura y, al salir de la curva 1, el piloto de Ferrari se colocó segundo.



Por detrás de los tres primeros, Lewis Hamilton y Oscar Piastri superaron a George Russell, y el piloto de Mercedes cayó del cuarto puesto de la parrilla al sexto, por delante de Kimi Antonelli, de Mercedes, y Carlos Sainz, de Williams.



Por detrás de ellos, Yuki Tsunoda también hizo una buena salida y subió del decimotercer al noveno puesto. Luego pasó al séptimo en la vuelta 5, después de que Carlos Sainz chocara con Kimi Antonelli. El piloto de Williams se retiró de la carrera, mientras que el novato de Mercedes cayó al final de la clasificación. Esto le genera al español una pérdida de cinco posiciones en el GP de México y dos puntos en el carnet como castigo.



Tras un breve Virtual Safety Car, el pelotón se estabilizó en la primera tanda y Verstappen comenzó a alejarse de Leclerc, que conducía de forma conservadora para alargar su tanda con los neumáticos blandos. En la vuelta 19, el holandés tenía una ventaja de 7,5 segundos sobre el piloto de Ferrari.



Por detrás de Leclerc, Norris presionaba para encontrar la manera de adelantar y, al transcurrir el primer tercio de la carrera, lanzó una serie de ataques. Leclerc se defendió con valentía, pero finalmente no pudo aguantar más y Norris le adelantó. Hamilton comenzó entonces a presionar a su compañero de equipo y, en la vuelta 22, Leclerc entró en boxes para cambiar a neumáticos medios. Salió en novena posición, detrás de Nico Hülkenberg, de Sauber.



Piastri fue el siguiente de los líderes en entrar a cambiar a neumáticos blandos, seguido de Hamilton y Norris y, al final de la vuelta 33, Verstappen finalmente hizo su única parada, para cambiar a neumáticos blandos C4, antes de salir en cabeza con seis segundos de ventaja sobre Leclerc, que había utilizado sus neumáticos medios para adelantar a Norris. El piloto de McLaren llevaba ahora neumáticos blandos nuevos y, en la vuelta 37, estaba justo detrás del Ferrari y volvía a presionar para adelantar.



La presión disminuyó brevemente cuando Norris se vio obligado a dejar atrás a Leclerc y enfriar sus neumáticos, pero en las últimas vueltas volvió a acercarse y, con los neumáticos medios de Leclerc empezando a fallar, Norris se acercó lo suficiente con el DRS en la vuelta 51 para adelantarlo.



Leclerc intentó contraatacar, pero Norris rápidamente comenzó a alejarse y la posición en cabeza se estabilizó, con Verstappen cruzando la línea de meta para conseguir su 68.ª victoria en su carrera, con 7,9 segundos de ventaja sobre Norris y 15 sobre Leclerc.



El cuarto puesto fue para Hamilton, mientras que Piastri tuvo que conformarse con un solitario quinto puesto por delante de Russell. Al final de una sólida segunda tanda, Yuki llevó su RB21 a la séptima posición, por delante de Nico Hülkenberg (Sauber), Oliver Bearman (Haas) y Fernando Alonso (Aston Martin).



Tras sumar 33 puntos este fin de semana y recortar la diferencia con Piastri a 40 puntos, Verstappen también reconoció que la lucha por el título está muy abierta.



El argentino Franco Colapinto superó a su compañero Pierre Gasly a dos vueltas del final, a pesar que Alpine le había ordenado mantener la posición. El de Pilar argumentó que tenía más velocidad y por eso tomó el decimoséptimo lugar.



El otro latinoamericano, el brasilero Gabriel Bortoleto, también superó a Pierre Gasly.



Con los resultados finales de este GP de Estados en el segundo Lando Norris (332), tercero Max Verstappen (306), cuarto George Russell (252), quinto Charles Leclerc (192), sexto Lewis Hamilton (142), séptimo Kimi Antonelli (89), octavo Alex Albon (73), noveno Nico Hülkenberg (41) y décimo Isack Hadjar (39).



En el segundo Mercedes (341), terceroFerrari (334), cuarto Red Bull (331), quinto Williams (111), sexto Racing Bulls (72), séptimo Aston Martin (69), octavo Sauber (59), noveno Haas (48) y último Alpine (20).



La vigésima válida del campeonato mundial de F1 2025 se realizará la próxima semana, del 24 al 26 de octubre con motivo del GP de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Allí estaremos EN DIRECTO y además tendremos una cobertura especial previa desde varios eventos exclusivos. ¡Atentos a nuestra cobertura!



Vuelta a vuelta del GP de Estados Unidos 2025:

Vuelta 1: Verstappen adelante. Leclerc con blandos le gana el P2 a Norris. Russell pierde dos lugares y cae al P6. Piastri asciende al P5. Max abre la diferencia a 1.3s con Charles.



Vuelta 2: Piastri intenta acercarse a Hamilton por el P3. Norris presionando a Leclerc por el P2. Sainz pasa a Bearman y es P8.



Vuelta 3: Leclerc hace todo lo posible para ser rápido con el compuesto blando, pero tendrá poca duración. De momento a 1.7s de Verstappen y es presionado por Norris a 0.4s.



Vuelta 4: Verstappen se aleja a 2.6s de Leclerc. El piloto de Ferrari contiene a Norris y Hamilton. Piastri no logra entrar en el DRS de Lewis. Lando busca por todos lados a Charles, realizando diferentes radios de giro en las curvas del sector 3.



Vuelta 5: Ya son 3s los que separan a Verstappen de Leclerc. Norris sigue la presión.



Vuelta 6: Problemas para Antonelli. Fue contacto con Sainz. Solo el español fuera de carrera. Virtual Safety Car. Se reduce la velocidad en 40%.



Vuelta 7: Sigue neutralizada la carrera con el Virtual Safety Car. Verstappen con gap de 3.7s sobre Leclerc.



Vuelta 8: Antonelli sigue en pista. Albon en pits. Cae al P18.



Vuelta 9: Se reanuda la carrera. Leclerc se acerca a 2.6s de Verstappen y se aleja a 1.9s de Norris.



Vuelta 10: Antonelli con la vuelta más rápida. Está en el P18. Lawson en el P11 es presionado por Gasly, Bortoleto, Colapinto y Stroll.



Vuelta 11: Verstappen se aleja de 2.9s de Leclerc. Russell en el P6 a 1.3s de Piastri.



Vuelta 12: Cae el rendimiento de Leclerc. Verstappen a 4s. Norris se acerca a 1.1s. La colisión entre Sainz y Antonelli se investigará tras la carrera.



Vuelta 13: Norris a 0.6s de Leclerc por el P2. Piastri lejos de Hamilton por el P4 a 3.9s.



Vuelta 14: Verstappen a 4.9s de Leclerc. Ocon presiona a Colapinto por el P14. Stroll pasó al argentino quien lleva medios, el canadiense blandos.



Vuelta 15: Antonelli en el P17 tiene a Hadjar en DRS. Hamilton llega al alerón trasero de Norris por el P2.



Vuelta 16: Verstappen a 7.2s de Leclerc.



Vuelta 17: Stroll conectado a Gasly por el P12. Colapinto a 4s del canadiense.



Vuelta 18: Leclerc haciendo un trabajo correcto con el compuesto blando, manteniendo el segundo lugar con Norris.



Vuelta 19: Norris atacando a Leclerc en el sector 2 pero Charles se defiende. Aprovecha Hamilton para acercarse a su compatriota. Gap de 1.1s.



Vuelta 20: Verstappen a 9.4s de Leclerc. Ocon presiona a Antonelli por el P15.



Vuelta 21: Norris pasa a Leclerc y es P2. Lando recibe bandera negra y blanca por tres salidas de pista. La próxima serán 5s de penalización.



Vuelta 22: Leclerc le complica la vida a Hamilton. Duelo rueda a rueda. Verstappen a 10.8s de Norris..



Vuelta 23: Antonelli pasa a Colapinto y toma el P14. Albon se acerca a Ocon por el P6.



Vuelta 24: Hamilton en el P3 a 3.6s de Norris. Entretanto Piastri está a 3.1s de Lewis.



Vuelta 25: Ocon en pits. Solo Hadjar gira con duros C1. En el comienzo lo hicieron Albon y Ocon



Vuelta 26: Tras la detención en pits, Leclerc está en el P8 tras pasar a Hülkenberg.



Vuelta 27: Albon supera a Colapinto y se ubica P15. Verstappen a 10.8s de Norris.



Vuelta 28: Leclerc toma el P7 de Bearman. Hamilton se aleja de Norris por el P2. Gasly en pits. Detención larga por problemas en la trasera izquierda.



Vuelta 29: Leclerc en una gran maniobra en la curva 13, supera a Tsunoda para ascender al P6. Norris a 10.1s de Verstappen.



Vuelta 30: Tsunoda en pits. Sale en el P11 con blandos. Piastri en el P4 a 5.3s de Hamilton. Russell se le acerca a Oscar a 1.6s.



Vuelta 31: Piastri en boxes. Cae al P7 y sale con blandos. Russell se sale de la pista ligeramente pero regresa.



Vuelta 32: Hamilton y Antonelli en pits. Colapinto en el P11 es presionado por Bortoleto y Alonso. El argentino aún no se ha detenido y sus rivales sí.



Vuelta 33: Norris en pits. Detención de 3.8s. Sale en el P4 atrás de Leclerc. Blando para Lando. Había bloqueado antes de ingresar en la curva 12.



Vuelta 34: Verstappen en pits. Sigue adelante tras colocar el compuesto blando. Leclerc es P2 a 5.9s de Max con medios. También entran Russell y Hülkenberg.



Vuelta 35: Trompo de Bearman. Tiene que bloquear luego que Tsunoda se moviera bajo frenado.



Vuelta 36: Norris se acerca a Leclerc con blandos. Gap de 1.5s.



Vuelta 37: Verstappen a 6.5s de Leclerc. Norris cada vez más cerca de Charles, a 1.1s ahora.



Vuelta 38: Norris, Bortoleto, Hadjar y Albon están a una salida de pista de ser penalizados con 5s. Llevan 3. Norris conectado a Leclerc.



Vuelta 39: Leclerc repite lo del primer stint. Contiene a Norris por el P2. Alonso en el P10 es presionado por Lawson y Stroll .



Vuelta 40: Colapinto gira en el P18. Bortoleto está un puesto atrás y se le va acercando. Gap de 2.9s. Duelo Argentina-Brasil.



Vuelta 41: Leclerc con medios comienza a encontrar un mejor ritmo que los blandos de Norris. Gap de 1.4s.



Vuelta 42: Señales de desgaste en los blandos. Norris se desconecta de Leclerc y ya son 2.4s. Verstappen a 6.8s de Charles en el liderato.



Vuelta 43: El neumático delantero izquierdo de Verstappen tiene un desgaste importante. El gap se sigue manteniendo en 6.8s sobre Leclerc.



Vuelta 44: Alonso haciendo un trabajo heroico para mantener el último punto que le otorga el P10. Lawson y Stroll lo presionan.



Vuelta 45: Verstappen no baja el ritmo. Está a 6.9s de Leclerc.



Vuelta 46: Bortoleto a 1s de Colapinto por el P18. Hadjar presiona a Gasly por el P16.



Vuelta 47: Norris se acerca de nuevo a Leclerc por el P2. Gap de 1.7s.



Vuelta 48: Leclerc marca su mejor vuelta, pero Verstappen hace una mejor. Gap de 7.1s..



Vuelta 49: Norris a 0.8s de Leclerc con DRS. Alonso logra alejarse de Lawson. Gap de 1.2s.



Vuelta 50: Norris cada vez más cerca de Leclerc. Conservó los blandos para atacar al final.



Vuelta 51: Norris ataca a Leclerc en la curva 1 lanzándose desde antes, pero Charles recupera el P2. Luego en la curva 12 Lando toma el interior y lo pasa.



Vuelta 52: Hadjar pasa a Gasly y es P16. Colapinto ahora se acerca a su compañero en Alpine. Gap de 0.7s.



Vuelta 53: Verstappen a 8.6s de Norris. Albon a 0.7s de Ocon por el P14.



Vuelta 54: Le dicen a Colapinto que mantenga la posición, pero Franco no hace caso y pasa a Gasly en la curva 1.



Vuelta 55: Bortoleto ahora presionando a Gasly. Franco se aleja a 2.4s. El argentino dándole una lección a Alpine para que no lo releguen.



Vuelta 56: ¡Última vuelta en el ¡Última vuelta en el Circuito de Las Américas! Bortoleto pasa a Gasly y es P18.



Kimi Antonelli registró la vuelta más rápida con 1:37.577 en el giro 33. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.



Posiciones Finales del Gran Premio de Estados Unidos 2025

P. Piloto Equipo Nac. Gap Puntos 1 Max Verstappen Red Bull 1:34:00.161 25 2 Lando Norris McLaren 7.9 18 3 Charles Leclerc Ferrari 15.3 15 4 Lewis Hamilton Ferrari 28.5 12 5 Oscar Piastri McLaren 29.6 10 6 George Russell Mercedes 33.4 8 7 Yuki Tsunoda Red Bull 52.7 6 8 Nico Hülkenberg Sauber 57.2 4 9 Oliver Bearman Haas 64.7 2 10 Fernando Alonso Aston Martin 70.0 1 Pilotos sin puntos 11 Liam Lawson RB 73.2 12 Lance Stroll Aston Martin 74.7 13 Kimi Antonelli Mercedes 75.7 14 Alexander Albon Williams 80.0 15 Esteban Ocon Haas 83.0 16 Isack Hadjar RB 92.8 17 Franco Colapinto Alpine 1 vuelta 18 Gabriel Bortoleto Sauber 1 vuelta 19 Pierre Gasly Alpine 1 vuelta No terminó Carlos Sainz Williams Vuelta rápida Kimi Antonelli - 1:37.577 - Vuelta 33 El piloto neerlandés Max Verstappen sigue haciendo su trabajo de forma impecable. 