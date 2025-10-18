Verstappen gana y aprovecha el desastre de los McLaren - Reporte Sprint - GP de Estados Unidos
La cuarta carrera Sprint de la temporada se recordará por el caos. En la primera curva los McLaren quedaron fuera y le dejaron servido a Max Verstappen de Red Bull el triunfo para acercarse en el campeonato.
Cuando se apagaron las luces, Verstappen fue el más rápido en reaccionar y subió la cuesta por delante de Norris y Oscar Piastri, de McLaren, que luchaban por el segundo puesto.
Norris tomó una trazada amplia en la curva 1, lo que llevó a Piastri a intentar meterse por dentro para atacar. Sin embargo, Nico Hülkenberg, de Sauber, que estaba siendo presionado por Fernando Alonso, de Aston Martin Fernando Alonso de Aston Martin, y al no tener dónde ir, chocó con Piastri. El auto del australiano dio un giro y Norris y Alonso quedaron fuera en el caos.
El Safety Car salió inmediatamente y Verstappen se colocó en cabeza por delante de George Russell de Mercedes, Carlos Sainz de Williams, los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, el segundo Williams de Alex Albon y, en séptimo lugar, Yuki Tsunoda, de Red Bull Racing, remontando desde la 18.ª posición en la salida y
logró abrirse paso entre el caos hasta situarse entre los diez primeros, a pesar de tocar brevemente el alerón delantero de Hülkenberg en su camino.
Oliver Bearman, de Haas, también se benefició del incidente en la curva 1 y subió desde la 16.ª posición en la parrilla hasta la última posición de puntos cuando los pilotos cruzaron la línea para comenzar la segunda vuelta.
Cuando finalmente se retiraron los restos, Verstappen controló bien la reanudación para mantener a raya a Russell y Sainz. En la vuelta 8, Russell se acercó al rango DTS en la larga recta trasera y, al acercarse a la curva 12,
intentó adelantar por el interior. Sin embargo, pareció bloquearse y tanto él como Verstappen se vieron obligados a salirse de la pista.
El neerlandés se reincorporó por delante del británico, pero la dirección de carrera no tomó ninguna medida, ya que consideró que la maniobra de Russell había sido demasiado ambiciosa.
Hubo un cambio en el orden detrás de los líderes, con Hamilton adelantando a su compañero de equipo para hacerse con el cuarto puesto detrás de Sainz, que ahora estaba a casi tres segundos de Russell.
Al comienzo de la vuelta 16, Lance Stroll, de Aston Martin, lanzó un ataque a larga distancia contra Esteban Ocon, de Haas, cuando el francés tomó una línea amplia en la curva 1. El canadiense se metió por el interior, se pasó de largo y chocó contra el lateral del coche de Ocon. Esto le generó una penalización de cinco posiciones para la carrera de mañana.
El Safety Car volvió a salir a pista y esta vez se mantuvo en ella hasta justo antes de la bandera a cuadros, lo que permitió a Verstappen cruzar la línea de meta por delante de Russell y Sainz.
Hamilton y Leclerc mantuvieron la cuarta y quinta posición respectivamente, por delante de Albon y Tsunoda.
Sin embargo, Bearman se quedó sin el último punto al recibir una penalización de 10 segundos por salirse de la pista y obtener ventaja mientras luchaba con Kimi Antonelli, de Mercedes, que terminó octavo.
Ahora todos los pilotos tendrán una nueva oportunidad en la clasificación y será interesante ver qué puesta a punto van a utilizar, teniendo en cuenta que mañana puede llover.
Vuelta a vuelta de la Sprint del GP de Estados Unidos:
Vuelta de cortesía:
Todos los pilotos inician sin inconvenientes.
Vuelta 1:
Verstappen mantiene la pole. Piastri se cierra, toca a Hülkenberg y luego se llevan por delante a Norris. Los dos McLaren quedan fuera. Tsunoda sube 11 posiciones, Leclerc 6. Safety Car.
Vuelta 2:
Alonso también queda fuera de carrera. Stroll, Hülkenberg y Colapinto en pits. Muchos destrozos en la pista
Vuelta 3:
En varios sectores de la pista hay destrozos. Es necesario removerlos todos para garantizar la seguridad de todos los pilotos.
Vuelta 4:
Sigue el Safety Car en la pista. Los asistentes de pista realizando un gran esfuerzo para limpiar el asfalto.
Vuelta 5:
Se alista el Safety Car para abandonar la pista.
Vuelta 6:
Se reanuda carrera. Verstappen adelante. El incidente en la curva 1 no será investigado. Hamilton se acerca a Leclerc por el P4. Russell hace todo lo posible por mantenerse en DRS.
Vuelta 7:
Russell gasta más batería para mantenerse cerca de Verstappen y activar el DRS: Leclerc presiona a Sainz por el P3. El español se desconectó de Russell.
Vuelta 8:
Russell ataca a Verstappen y ambos se salen de la pista. Max evita el contacto. Agresivo el británico.
Vuelta 9:
Hamilton pasa a Leclerc y toma el P4 el británico. Verstappen a 1.6s de Russell. Se aleja el tetracampeón.
Vuelta 10:
Sainz en el P3 a 2.6s de Russell por el P2 y a 1.5s está Hamilton en el P4.
Vuelta 11:
Hamilton se acerca a Sainz Está a 1.2s del español de Williams. Verstappen a 1.6s de Russell. No hay investigación para George por la maniobra con Max.
Vuelta 12:
Verstappen a 2.2s de Russell. Hamilton a 1.2s de Sainz.
Vuelta 13:
Antonelli buscando el P8 de Bearman para entrar en los puntos de esta Sprint. Gap de 0.2s.
Vuelta 14:
Férrea defensa de Bearman con Antonelli. Es el último punto de la Sprint. Verstappen a 2.5s de Russell. Sainz aumenta el ritmo y está a 1.4s de Hamilton.
Vuelta 15:
No hay investigación para Leclerc por una infracción durante el Safety Car.
Vuelta 16:
Stroll golpea a Ocon en la curva 1. Frena tarde. Safety Car.
Vuelta 17:
Los asistentes de pista retirando el auto de Ocon.
Vuelta 18:
Bearman es penalizado con 10s por salirse de pista y ganar ventaja. Fue en duelo con Antonelli por el P8.
Vuelta 19:
Última vuelta en Austin y es bajo Safety Car. Triunfo para Max Verstappen.
Con los resultados finales de esta Sprint del GP de Estados Unidos, Oscar Piastri sigue líder con 336 puntos, segundo
Lando Norris (314), tercero
Max Verstappen (281), cuarto
George Russell (244), quinto
Charles Leclerc (177), sexto
Lewis Hamilton (130), séptimo
Kimi Antonelli (89), octavo
Alex Albon (73), noveno Isack Hadjar (39)
y décimo
Nico Hülkenberg (37).
En el de equipos
, McLaren es campeón con 650 puntos, segundo
Mercedes (333), tercero
Ferrari (307), cuarto
Red Bull (300), quinto
Williams (111), sexto
Racing Bulls (72), séptimo
Aston Martin (68), octavo Sauber (55), noveno
Haas (46) y último
Alpine (20).
Posiciones Sprint del GP de Estados Unidos 2025: