Verstappen gana y aprovecha el desastre de los McLaren - Reporte Sprint - GP de Estados Unidos

oct 18 /2025 19:47 GMT Austin, Texas, Estados Unidos



Director F1LATAM.COM

Por: Henry Bonilla

