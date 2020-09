Hamilton se lleva la pole tras una sesión ajetreada en Sochi - Reporte Clasificación - GP de Rusia

Clasificación - GP de Rusia

Pos. Piloto Escudería Nac. Tiempo Gap Sesión Evento 1 L. Hamilton Mercedes GBR 1:31.304 -.--- Q3 2 M. Verstappen Red Bull HOL 1:31.867 +0.563 Q3 3 V. Bottas Mercedes FIN 1:31.956 +0.652 Q3 4 S. Pérez Racing Point MEX 1:32.317 +1.013 Q3 5 D. Ricciardo Renault AUS 1:32.364 +1.060 Q3 6 C. Sainz McLaren ESP 1:32.550 +1.246 Q3 7 E. Ocon Renault FRA 1:32.624 +1.320 Q3 8 L. Norris McLaren GBR 1:32.847 +1.543 Q3 9 P. Gasly AlphaTauri FRA 1:33.000 +1.696 Q3 10 A. Albon Red Bull TAI 1:33.008 +1.704 Q3 11 C. Leclerc Ferrari MON 1:33.239 +1.935 Q2 12 D. Kvyat AlphaTauri RUS 1:33.249 +1.945 Q2 13 L. Stroll Racing Point CAN 1:33.364 +2.060 Q2 14 G. Russell Williams GBR 1:33.583 +2.279 Q2 15 S. Vettel Ferrari ALE 1:33.609 +2.305 Q2 16 R. Grosjean Haas FRA 1:34.592 +3.288 Q1 17 A. Giovinazzi Alfa Romeo ITA 1:34.594 +3.290 Q1 18 K. Magnussen Haas DIN 1:34.681 +3.377 Q1 19 N. Lafiti Williams CAN 1:35.066 +3.762 Q1 20 K. Räikkönen Alfa Romeo FIN 1:35.267 +3.963 Q1

El piloto británico Lewis Hamilton logró la pole position del Gran Premio de Rusia, llegando a 96 en su historial en la Fórmula 1. A pesar que el resultado es positivo para él, le quedó un sinsabor ya que la sesión no fue fácil y para mañana le puede afectar sus planes para llevarse la victoria.Por lo general las sesiones de clasificación son tranquilas. Sin embargo la de hoy tuvo varias incidencias. La más significativa fue la colisión de Sebastian Vettel en la parte Q2, la cual generó bandera roja y de paso afectó a su compañero de equipo de Charles Leclerc.En ese instante Lewis Hamilton se encontraba buscando afanosamente registrar una vuelta rápida que lo colocara en Q3, ya que el tiempo que había establecido anteriormente fue eliminado por exceder los límites de la pista.Lewis Hamilton al igual que Valtteri Bottas y Max Verstappen decidieron colocar el compuesto medio para afrontar la Q2 y así iniciar con este neumático la carrera, pero para el británico los planes cambiaron ya que tuvo que buscar el paso a Q3 con el compuesto blando.Con un tiempo de 1:31.304, el británico estableció un nuevo récord de pista para el Circuito de Sochi, demostrando que el Mercedes W11 se adapta perfectamente al trazado ruso.En la segunda posición terminó sorpresivamente el holandés Max Verstappen, en un fin de semana de menos a más para el piloto de Red Bull. Quedó a 0.563s de Lewis Hamilton, pero superó por 0.089s a Valtteri Bottas de Mercedes, quien se mostró sorprendido por el resultado.Gran trabajo por parte del piloto mexicano Sergio Pérez al clasificarse en el cuarto lugar. Es destacado este resultado porque no cuenta en su auto con las actualizaciones que sí tiene su compañero Lance Stroll, debido a la colisión que el canadiense tuvo en el pasado GP de Toscana.Del quinto al octavo terminaron los pilotos de Renault y McLaren de forma intercalada. El grupo lo lideró Daniel Ricciardo, seguido por Carlos Sainz, Esteban Ocon y Lando Norris. Los cuatro tienen muy buenas opciones de sumar puntos importantes en esa lucha por el liderato de la parte media de la parrilla.El top 10 de la sesión de clasificación fue completado por el francés Pierre Gasly de AlphaTauri y por el tailandés Alexander Albon de Red Bull. En el caso de este último, la diferencia con su compañero de equipo Max Verstappen fue de 1.2 segundos.Los pilotos de Ferrari venían tenido una ligera progresión, pero la colisión de Sebastian Vettel que comentamos anteriormente, afectó la posibilidad que él o su compañero de equipo Charles Leclerc pudieran avanzar a Q3. El alemán saldrá decimoquinto mientras que el monegasco lo hará desde el undécimo puesto.El piloto local Daniil Kvyat de AlphaTauri clasificó decimosegundo, seguido por Lance Stroll de Racing Point. El motor del piloto canadiense tuvo un problema de temperatura y el equipo optó por no sacarlo a pista al final de la Q2.El británico George Russell de nuevo demostró sobresalió con el difícil Williams FW43 al clasificarse decimocuarto. Su compañero de equipo Nicholas Latifi fue decimonoveno.Los pilotos de Haas, Romain Grosjean y Kevin Magnussen, terminaron decimosexto y decimoctavo, mientras que los de Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi y Kimi Räikkönen, clasificaron en el decimoséptimo y último lugar. El finlandés tuvo un trompo en su giro final de Q1 y no pudo mejorar su tiempo.Al final de la sesión los comisarios llamaron a Lewis Hamilton, Nicholas Latifi, Romain Grosjean y Kevin Magnussen, luego que no tomaran de forma correcta la vía de escape establecida por FIA en caso de saltarse la curva 2. Tras revisar las evidencias, hallaron que no hubo ventaja. Sin embargo las autoridades aclararon que este incidente en la carrera generará una penalización de cinco segundos.Mañana a las 14:10 hs de Sochi, comenzará la carrera del Gran Premio de Rusia con transmisión EN VIVO de F1Latam.com. Estos fueron los resultados de la sesión: