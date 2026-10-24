Ferrari no se detiene: ahora es el turno de Lewis Hamilton - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Estados Unidos
oct 24 /26 18:52 GMT
Austin, Texas, Estados Unidos
Diego Merino / JG MP
Lewis Hamilton encabezó la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos, celebrada en el Circuito de Las Américas, tras firmar un registro de 1:34.893 que le permitió superar a Max Verstappen (Red Bull) por 168 milésimas y a su compañero Charles Leclerc por 234 milésimas.
El británico de Ferrari, que había quedado por detrás del monegasco en las dos sesiones del viernes, dio un paso al frente con el compuesto blando en una sesión en la que la igualdad entre Ferrari, Red Bull y Mercedes volvió a ser la tónica dominante.
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La sesión arrancó con los pilotos saliendo tarde, como es habitual en la FP3, y con Sergio Pérez (Cadillac) y Franco Colapinto (Alpine) como primeros en marcar tiempos de referencia con los compuestos duro y medio respectivamente.
Poco a poco los favoritos fueron tomando posiciones: Lando Norris (McLaren) se colocó brevemente primero con 1:36.066, pero su vuelta fue eliminada por límites de pista en la curva 12, una constante a lo largo del fin de semana en Austin. Lawson también lideró provisionalmente con el medio antes de que Hamilton estableciera el primer tiempo realmente competitivo con el blando (1:36.716).
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A medida que la sesión avanzaba, Leclerc se colocó al frente con 1:34.810, superando a Hamilton por 83 milésimas, pero el británico respondió con 1:34.893 para arrebatarle la primera posición por 168 milésimas sobre Verstappen, que había marcado 1:35.061 con el blando.
El neerlandés, que sufrió un bloqueo en la curva 15 y reportó problemas de comportamiento en su monoplaza, se mantuvo segundo. Leclerc completó el top tres, mientras que Antonelli fue cuarto (1:35.196) y Russell quinto (1:35.381), confirmando que Mercedes sigue en la pelea.
La sesión estuvo salpicada de incidentes que serán investigados tras la conclusión de los entrenamientos, como el contacto entre Gabriel Bortoleto (Audi) y Hamilton al final de la sesión, y el incidente entre Nico Hülkenberg (Audi) y Lance Stroll (Aston Martin).
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Hadjar también pidió revisar el suelo de su Red Bull tras salirse de pista y pasar con fuerza sobre el bordillo, y protagonizó una maniobra hostil con Alexander Albon (Williams) a la salida de la curva 1. Antonelli, por su parte, vio cómo le borraban una vuelta por límites de pista en la curva 9, aunque el italiano ya había utilizado tres juegos de blandos en la sesión.
En la zona media, Hülkenberg sorprendió con el séptimo mejor tiempo (1:35.591), por delante de Norris, que no pudo mejorar su registro inicial y finalizó octavo. Gasly fue noveno con Alpine y Hadjar décimo con el segundo Red Bull, mientras que Lawson, Lindblad y Bortoleto completaron las posiciones undécima a decimotercera.
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Bearman fue decimocuarto, Colapinto decimoquinto (1:36.251) y Alonso decimosexto. Ocon y Stroll finalizaron decimoséptimo y decimoctavo, con Albon decimonoveno, Sainz vigésimo, Pérez vigésimo primero y Bottas vigésimo segundo.
La clasificación, que se disputará en las próximas horas, definirá una parrilla en la que Ferrari, Red Bull y Mercedes parecen estar separados por márgenes mínimos.
A las 16:00 hs de Austin comenzará la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
Horarios en todos los países.
Estos fueron los tiempos de la sesión.
|P
|Piloto
|País
|Equipo
|Tiempo
|Gap
|Vueltas
|1
|L. Hamilton
|GBR
|Ferrari
|1:34.893
|—
|21
|2
|M. Verstappen
|NED
|Red Bull
|1:35.061
|+0.168
|16
|3
|C. Leclerc
|MON
|Ferrari
|1:35.127
|+0.234
|20
|4
|K. Antonelli
|ITA
|Mercedes
|1:35.196
|+0.303
|16
|5
|G. Russell
|GBR
|Mercedes
|1:35.381
|+0.488
|18
|6
|O. Piastri
|AUS
|McLaren
|1:35.531
|+0.638
|16
|7
|N. Hülkenberg
|ALE
|Audi
|1:35.591
|+0.698
|19
|8
|L. Norris
|GBR
|McLaren
|1:35.706
|+0.813
|17
|9
|P. Gasly
|FRA
|Alpine
|1:35.904
|+1.011
|24
|10
|I. Hadjar
|FRA
|Red Bull
|1:35.930
|+1.037
|20
|11
|L. Lawson
|NZL
|RB
|1:35.931
|+1.038
|17
|12
|A. Lindblad
|GBR
|RB
|1:36.081
|+1.188
|18
|13
|G. Bortoleto
|BRA
|Audi
|1:36.176
|+1.283
|23
|14
|O. Bearman
|GBR
|Haas
|1:36.235
|+1.342
|17
|15
|F. Colapinto
|ARG
|Alpine
|1:36.251
|+1.358
|22
|16
|F. Alonso
|ESP
|Aston Martin
|1:36.455
|+1.562
|19
|17
|E. Ocon
|FRA
|Haas
|1:36.742
|+1.849
|18
|18
|L. Stroll
|CAN
|Aston Martin
|1:37.131
|+2.238
|12
|19
|A. Albon
|TAI
|Williams
|1:37.668
|+2.775
|22
|20
|C. Sainz
|ESP
|Williams
|1:37.711
|+2.818
|21
|21
|S. Pérez
|MEX
|Cadillac
|1:37.884
|+2.991
|25
|22
|V. Bottas
|FIN
|Cadillac
|1:38.765
|+3.872
|22