 Ferrari no se detiene: ahora es el turno de Lewis Hamilton - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Estados Unidos - F1LATAM.COM
  Repetición - P.LIBRES 3 - GP EE.UU. F1
                          
Ferrari no se detiene: ahora es el turno de Lewis Hamilton - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Estados Unidos
Ferrari no se detiene: ahora es el turno de Lewis Hamilton - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Estados Unidos
   oct 24 /26 18:52 GMT
 Austin, Texas, Estados Unidos
 Diego Merino / JG MP

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Lewis Hamilton encabezó la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos, celebrada en el Circuito de Las Américas, tras firmar un registro de 1:34.893 que le permitió superar a Max Verstappen (Red Bull) por 168 milésimas y a su compañero Charles Leclerc por 234 milésimas.

El británico de Ferrari, que había quedado por detrás del monegasco en las dos sesiones del viernes, dio un paso al frente con el compuesto blando en una sesión en la que la igualdad entre Ferrari, Red Bull y Mercedes volvió a ser la tónica dominante.

Te podría interesar:
Horarios F1 en todos los países

La sesión arrancó con los pilotos saliendo tarde, como es habitual en la FP3, y con Sergio Pérez (Cadillac) y Franco Colapinto (Alpine) como primeros en marcar tiempos de referencia con los compuestos duro y medio respectivamente.

Poco a poco los favoritos fueron tomando posiciones: Lando Norris (McLaren) se colocó brevemente primero con 1:36.066, pero su vuelta fue eliminada por límites de pista en la curva 12, una constante a lo largo del fin de semana en Austin. Lawson también lideró provisionalmente con el medio antes de que Hamilton estableciera el primer tiempo realmente competitivo con el blando (1:36.716).

Te podría interesar:
Calendario Temporada F1 2026

A medida que la sesión avanzaba, Leclerc se colocó al frente con 1:34.810, superando a Hamilton por 83 milésimas, pero el británico respondió con 1:34.893 para arrebatarle la primera posición por 168 milésimas sobre Verstappen, que había marcado 1:35.061 con el blando.

El neerlandés, que sufrió un bloqueo en la curva 15 y reportó problemas de comportamiento en su monoplaza, se mantuvo segundo. Leclerc completó el top tres, mientras que Antonelli fue cuarto (1:35.196) y Russell quinto (1:35.381), confirmando que Mercedes sigue en la pelea.

La sesión estuvo salpicada de incidentes que serán investigados tras la conclusión de los entrenamientos, como el contacto entre Gabriel Bortoleto (Audi) y Hamilton al final de la sesión, y el incidente entre Nico Hülkenberg (Audi) y Lance Stroll (Aston Martin).

Te podría interesar:
Pilotos y Equipos F1 2026

Hadjar también pidió revisar el suelo de su Red Bull tras salirse de pista y pasar con fuerza sobre el bordillo, y protagonizó una maniobra hostil con Alexander Albon (Williams) a la salida de la curva 1. Antonelli, por su parte, vio cómo le borraban una vuelta por límites de pista en la curva 9, aunque el italiano ya había utilizado tres juegos de blandos en la sesión.

En la zona media, Hülkenberg sorprendió con el séptimo mejor tiempo (1:35.591), por delante de Norris, que no pudo mejorar su registro inicial y finalizó octavo. Gasly fue noveno con Alpine y Hadjar décimo con el segundo Red Bull, mientras que Lawson, Lindblad y Bortoleto completaron las posiciones undécima a decimotercera.

Te podría interesar:
Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2026 F1

Bearman fue decimocuarto, Colapinto decimoquinto (1:36.251) y Alonso decimosexto. Ocon y Stroll finalizaron decimoséptimo y decimoctavo, con Albon decimonoveno, Sainz vigésimo, Pérez vigésimo primero y Bottas vigésimo segundo.

La clasificación, que se disputará en las próximas horas, definirá una parrilla en la que Ferrari, Red Bull y Mercedes parecen estar separados por márgenes mínimos.

A las 16:00 hs de Austin comenzará la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los tiempos de la sesión.

P Piloto País Equipo Tiempo Gap Vueltas
1L. HamiltonGBRFerrari1:34.89321
2M. VerstappenNEDRed Bull1:35.061+0.16816
3C. LeclercMONFerrari1:35.127+0.23420
4K. AntonelliITAMercedes1:35.196+0.30316
5G. RussellGBRMercedes1:35.381+0.48818
6O. PiastriAUSMcLaren1:35.531+0.63816
7N. HülkenbergALEAudi1:35.591+0.69819
8L. NorrisGBRMcLaren1:35.706+0.81317
9P. GaslyFRAAlpine1:35.904+1.01124
10I. HadjarFRARed Bull1:35.930+1.03720
11L. LawsonNZLRB1:35.931+1.03817
12A. LindbladGBRRB1:36.081+1.18818
13G. BortoletoBRAAudi1:36.176+1.28323
14O. BearmanGBRHaas1:36.235+1.34217
15F. ColapintoARGAlpine1:36.251+1.35822
16F. AlonsoESPAston Martin1:36.455+1.56219
17E. OconFRAHaas1:36.742+1.84918
18L. StrollCANAston Martin1:37.131+2.23812
19A. AlbonTAIWilliams1:37.668+2.77522
20C. SainzESPWilliams1:37.711+2.81821
21S. PérezMEXCadillac1:37.884+2.99125
22V. BottasFINCadillac1:38.765+3.87222

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Ferrari no se detiene: ahora es el turno de Lewis Hamilton - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Estados Unidos

Fórmula 1

Ferrari no se detiene: ahora es el turno de Lewis Hamilton - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Estados Unidos
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Estados Unidos - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Estados Unidos - ¡EN VIVO!
De nuevo Leclerc termina como el más veloz - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Estados Unidos

Fórmula 1

De nuevo Leclerc termina como el más veloz - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Estados Unidos
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Estados Unidos - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Estados Unidos - ¡EN VIVO!
Leclerc toma la delantera en Austin - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Estados Unidos

Fórmula 1

Leclerc toma la delantera en Austin - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Estados Unidos
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Estados Unidos - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Estados Unidos - ¡EN VIVO!
F1 y Leica anuncian alianza especial con la presentación de la Leica Q3 43 Formula 1 Edition

Fórmula 1

F1 y Leica anuncian alianza especial con la presentación de la Leica Q3 43 Formula 1 Edition
Ferrari elige al colombiano Salim Hanna como uno de sus pilotos junior para 2027

Fórmula 1

Ferrari elige al colombiano Salim Hanna como uno de sus pilotos junior para 2027
OPINIÓN: Por no perder algo, puedes terminar perdiéndolo todo

Fórmula 1

OPINIÓN: Por no perder algo, puedes terminar perdiéndolo todo
El brasilero Rafael Câmara es nuevo piloto de Haas F1 Team para la temporada 2027

Fórmula 1

El brasilero Rafael Câmara es nuevo piloto de Haas F1 Team para la temporada 2027
Gracias a Ruanda, la Fórmula 1 regresará a África con una carrera luego de más de tres décadas

Fórmula 1

Gracias a Ruanda, la Fórmula 1 regresará a África con una carrera luego de más de tres décadas
Max Verstappen se impone por primera vez en el Marina Bay - Reporte Carrera - GP de Singapur

Fórmula 1

Max Verstappen se impone por primera vez en el Marina Bay - Reporte Carrera - GP de Singapur
+ Ver más noticias +

Contenidos destacados

GP de Estados Unidos 2026GP de Estados Unidos 2026
EN VIVO - GP EE.UU. 2026EN VIVO - GP EE.UU. 2026
Campeonato Pilotos y EquiposCampeonato Pilotos y Equipos
Calendario F1 2026Calendario F1 2026

Noticias de AUTOS F1LATAM

oct 23 /26 16:14
GAC actualiza el AION UT en Colombia: versiones de hasta 500 kms de autonomía desde 59.9 millones de pesos GAC actualiza el AION UT en Colombia: versiones de hasta 500 kms de autonomía desde 59.9 millones de pesos
oct 22 /26 18:38
Renault Filante E-Tech Full Hybrid en Colombia: así luce el nuevo SUV híbrido completo de la marca francesa Renault Filante E-Tech Full Hybrid en Colombia: así luce el nuevo SUV híbrido completo de la marca francesa
oct 22 /26 12:55
Renault-Sofasa estudia invertir 150 millones de dólares para producir un nuevo vehículo en Colombia Renault-Sofasa estudia invertir 150 millones de dólares para producir un nuevo vehículo en Colombia
oct 19 /26 23:52
Porsche Mission S: el superdeportivo que anticipa el futuro de la marca Porsche Mission S: el superdeportivo que anticipa el futuro de la marca
oct 19 /26 22:16
Mercedes-AMG GT SUV: así es el nuevo SUV eléctrico de 1.153 hp y 700 kms de autonomía Mercedes-AMG GT SUV: así es el nuevo SUV eléctrico de 1.153 hp y 700 kms de autonomía
oct 19 /26 21:15
Kia, entre las 100 mejores empresas para trabajar en Europa según Fortune Kia, entre las 100 mejores empresas para trabajar en Europa según Fortune
oct 19 /26 20:46
Nissan Colombia reorganiza su equipo directivo: Ricardo Toro liderará la marca y Mauricio Salazar las ventas Nissan Colombia reorganiza su equipo directivo: Ricardo Toro liderará la marca y Mauricio Salazar las ventas
oct 19 /26 08:18
Volvo y NVIDIA amplían su alianza para desarrollar autos con conducción automatizada Volvo y NVIDIA amplían su alianza para desarrollar autos con conducción automatizada
oct 17 /26 00:46
Kia Open Cali 2026: así será el torneo de tenis con figuras nacionales e internacionales Kia Open Cali 2026: así será el torneo de tenis con figuras nacionales e internacionales
oct 16 /26 23:42
Nissan Rogue Hybrid 2027 recibe reconocimiento por su tecnología e-POWER Nissan Rogue Hybrid 2027 recibe reconocimiento por su tecnología e-POWER
oct 16 /26 23:18
Lynk & Co desembarca en Colombia de la mano de Casa Toro: estos son los SUV híbridos y eléctricos disponibles Lynk & Co desembarca en Colombia de la mano de Casa Toro: estos son los SUV híbridos y eléctricos disponibles
oct 15 /26 17:22
Kia EV4 obtiene cinco estrellas en Green NCAP y lidera evaluación ambiental Kia EV4 obtiene cinco estrellas en Green NCAP y lidera evaluación ambiental
+ Ver más noticias +