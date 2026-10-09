 Verstappen el más veloz pero está bajo investigación por infracción - Reporte Sprint Qualifying - GP de Singapur - F1LATAM.COM
  Repetición - SPRINT QUALI - GP SINGAPUR F1
                          
Verstappen el más veloz pero está bajo investigación por infracción - Reporte Sprint Qualifying - GP de Singapur
Verstappen el más veloz pero está bajo investigación por infracción - Reporte Sprint Qualifying - GP de Singapur
   oct 9 /26 14:29 GMT
 Singapur, Singapur
 Red Bull Content Pool

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Max Verstappen estableció el mejor tiempo en la clasificación Sprint del Gran Premio de Singapur. Sin embargo, la posición del neerlandés no es definitiva, ya que está siendo investigado por adelantar a Lewis Hamilton bajo bandera amarilla durante la SQ1.

Nuevamente se han presentado inconvenientes ajenos a la competición, esta vez al final de la Q1. FIA reconoció que se trató de un error humano en Race Control, ajeno al problema de cronometraje que también se produjo en la SQ1.

Este problema impidió que el Overtake Mode estuviera disponible tras el periodo de bandera roja durante la SQ1. Cuando se hizo evidente que el Overtake Mode no estaba activo tras la reanudación, se activó durante un periodo de 27 segundos antes de volver a desactivarse.

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La FIA reconoció que este desafortunado error humano afectó al rendimiento de determinados autos, en función del momento en que realizaron su vuelta y de su posición en la misma. La segunda y tercera sesiones de la clasificación de sprint no se vieron afectadas.

Retornando a la pista, la SQ1, de 12 minutos, se vio interrumpida casi de inmediato por una colisión de Sergio Pérez (Cadillac) en la curva 4. El mexicano perdió el control de su monoplaza, dejó destrozos sobre la pista y provocó la bandera roja.

Tras la reanudación, Max Verstappen marcó el mejor tiempo con 1:33.477, superando a Hamilton por 271 milésimas. Los eliminados en esta primera ronda fueron Arvid Lindblad (Racing Bulls), Lance Stroll (Aston Martin), Alex Albon (Williams), Pérez, Valtteri Bottas (Cadillac) y Carlos Sainz (Williams).

En la SQ2, Charles Leclerc fue el más rápido con 1:32.246, mientras que los Ferrari de Leclerc y Hamilton se colocaron al frente con 1:32.457 y 1:32.562 respectivamente. Verstappen se situó cuarto a 244 milésimas.

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Los eliminados en esta ronda fueron Franco Colapinto (Alpine), Nico Hülkenberg (Audi), Oliver Bearman (Haas), Gabriel Bortoleto (Audi), Fernando Alonso (Aston Martin) y Esteban Ocon (Haas). El argentino finalizó undécimo en la general, a 2.093 segundos del tiempo de Verstappen.

La SQ3, de 8 minutos, fue un duelo de precisión en el que Verstappen firmó una vuelta magistral de 1:31.156, aprovechando al máximo el compuesto blando. Russell se colocó segundo a 120 milésimas, mientras que Leclerc completó el top tres a 243 milésimas.

Norris fue cuarto, Piastri quinto, Hamilton sexto y Antonelli séptimo. Liam Lawson (Racing Bulls) finalizó octavo, mientras que Isack Hadjar (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine) no marcaron tiempo representativo.

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La investigación sobre Verstappen


El incidente que podría alterar el resultado final de la clasificación Sprint ocurrió en la SQ1, cuando Verstappen adelantó a Hamilton bajo bandera amarilla. Según el reglamento deportivo, adelantar bajo bandera amarilla conlleva una penalización que puede traducirse en la pérdida de posiciones en la parrilla.

Los comisarios revisarán las imágenes y los datos de telemetría antes de emitir su veredicto, que se conocerá antes del inicio de la carrera sprint del sábado.

Mañana a las 17:00 hora local se realizará la Sprint del Gran Premio de Singapur y posteriormente a las 21:00 hs la clasificación con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

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Estos fueron los resultados de la sesión:

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