Ferrari elige al colombiano Salim Hanna como uno de sus pilotos junior para 2027

La Scuderia Ferrari ha hecho oficial la nómina de pilotos que integrarán su Driver Academy en la temporada 2027 y entre ellos se encuentra el joven piloto colombiano Salim Hanna.Adicionalmente a esta gran noticia se confirmó que el piloto barranquillero de 16 años competirá en la FIA Fórmula 3 con Campos Racing, el equipo campeón de la categoría.Hanna se une a otros siete pilotos a este selecto programa, del cual recientemente hay dos graduados en Fórmula 1: Oliver Bearman y Rafael Câmara. Este último fue confirmado ayer con Hass F1 Team. Otros nombres destacados son Charles Leclerc, Mick Schumacher, Robert Shwartzman.El piloto barranquillero afrontará así un nuevo desafío en su carrera tras una temporada 2026 en la que compitió en la Fórmula Regional y logró una victoria en el circuito de Imola, un resultado que ha sido determinante para su promoción dentro de la estructura italiana.La estructura de la academia para 2027 combina continuidad y renovación, con ocho pilotos distribuidos desde el karting hasta la Fórmula 2.Entre las novedades más destacadas se encuentran el ascenso de Noah Baglin y Filippo Sala a la Fórmula 4 española, la incorporación de Alp Aksoy a la Fórmula Regional europea y la permanencia de Alba Larsen en la F1 Academy. En la Fórmula 2, Tuukka Taponen competirá con ART Grand Prix tras finalizar tercero en la Fórmula 3.Para Hanna, el desafío de la Fórmula 3 en 2027 supondrá un nuevo escalón en su formación, con el objetivo de consolidarse como uno de los pilotos de referencia del programa junior de Ferrari y seguir llamando a la puerta de la Fórmula 1.La academia ha demostrado en los últimos años su capacidad para desarrollar talentos y llevarlos hasta la máxima categoría, y el colombiano afronta esta nueva etapa con la confianza de una estructura que apuesta decididamente por él.