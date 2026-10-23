De nuevo Leclerc termina como el más veloz - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Estados Unidos

oct 23 /26 23:04 GMT Austin, Texas, Estados Unidos Ferrari S.p.A.



Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM





El monegasco confirmó el buen ritmo mostrado por Ferrari en la primera sesión y dejó claro que la lucha por la pole en Austin será una batalla de tres equipos.



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Horarios F1 en todos los países

La sesión arrancó con Verstappen metido de lleno en la acción desde el pit exit, donde protagonizó un breve duelo con Liam Lawson antes de superarlo en la curva 1. El neerlandés marcó el primer tiempo de referencia con el compuesto medio (1:36.581), pero George Russell respondió con 1:36.035 para colocarse al frente, antes de que Verstappen recuperara la posición.



Los límites de pista volvieron a ser un quebradero de cabeza en el exigente trazado texano, con varios pilotos perdiendo vueltas por esta razón, entre ellos Lando Norris, que había liderado brevemente con el compuesto duro.



Oscar Piastri también sufrió un bloqueo en la curva 12, y Antonelli reportó que su asiento se movía significativamente sobre los baches, lo que obligó a Mercedes a realizar ajustes antes de devolverlo a la pista.



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Calendario Temporada F1 2026

Cuando los favoritos montaron el neumático blando para las simulaciones de clasificación, la sesión se encendió. Isack Hadjar fue uno de los primeros en cambiar, marcando 1:36.134 y reportando una degradación sustancial en el neumático delantero a alta velocidad.



Russell se colocó al frente con 1:35.793, pero Verstappen respondió con 1:35.480 gracias a un sector medio especialmente fuerte. Fue entonces cuando Leclerc firmó la vuelta más rápida de la sesión, deteniendo el cronómetro en 1:35.291 para asegurar la primera posición.



Antonelli se quedó a solo 42 milésimas, confirmando el potencial de Mercedes, mientras que Verstappen completó el top tres a 189 milésimas. Hamilton fue cuarto (1:35.906) y Russell quinto (1:36.035), completando un top cinco en el que los cuatro equipos punteros volvieron a estar separados por menos de un segundo.



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Pilotos y Equipos F1 2026

Más atrás, Lawson finalizó sexto por delante de los McLaren de Norris y Piastri, mientras que Hadjar fue noveno con el segundo Red Bull y Oliver Bearman completó el top diez para Haas. En la parte final de la sesión, los equipos centraron su trabajo en tandas largas para evaluar el rendimiento de los neumáticos de cara a la carrera del domingo.



Verstappen completó un stint prolongado con el blando, Hadjar rodó con el medio y McLaren dividió su estrategia, con Norris con el duro y Piastri con el blando. La gestión de neumáticos se perfiló como un factor determinante, con varios pilotos reportando deslizamientos y bloqueos, y Hamilton expresó dificultades para mantener su Ferrari en pista, llegando a probar el compuesto duro en los compases finales.



Detrás de los equipos punteros, Alpine y Aston Martin afrontaron una sesión más complicada, mientras que Williams vivió una tarde difícil.



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Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2026 F1

La conclusión de la jornada del viernes deja a Ferrari con la iniciativa, a Mercedes y Red Bull al acecho y a McLaren obligado a reaccionar si quiere mantener su condición de favorito en la lucha por el campeonato.



Mañana a las 12:30 hs de Austin iniciará la última sesión de pruebas libres y posteriormente a las 16:00 hs la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos con



Horarios en todos los países.



Estos fueron los tiempos de la sesión:



P Piloto País Equipo Tiempo Gap Vueltas 1 C. Leclerc MON Ferrari 1:35.291 — 30 2 K. Antonelli ITA Mercedes 1:35.333 +0.042 25 3 M. Verstappen NED Red Bull 1:35.480 +0.189 24 4 L. Hamilton GBR Ferrari 1:35.906 +0.615 26 5 G. Russell GBR Mercedes 1:36.035 +0.744 27 6 L. Lawson NZL RB 1:36.331 +1.040 27 7 L. Norris GBR McLaren 1:36.373 +1.082 27 8 O. Piastri AUS McLaren 1:36.387 +1.096 27 9 I. Hadjar FRA Red Bull 1:36.411 +1.120 24 10 O. Bearman GBR Haas 1:36.536 +1.245 28 11 G. Bortoleto BRA Audi 1:36.832 +1.541 27 12 P. Gasly FRA Alpine 1:36.840 +1.549 27 13 A. Lindblad GBR RB 1:36.959 +1.668 29 14 E. Ocon FRA Haas 1:37.111 +1.820 26 15 F. Colapinto ARG Alpine 1:37.201 +1.910 32 16 F. Alonso ESP Aston Martin 1:37.235 +1.944 26 17 L. Stroll CAN Aston Martin 1:37.269 +1.978 28 18 N. Hülkenberg ALE Audi 1:37.430 +2.139 26 19 V. Bottas FIN Cadillac 1:38.422 +3.131 24 20 C. Sainz ESP Williams 1:38.446 +3.155 28 21 S. Pérez MEX Cadillac 1:39.036 +3.745 24 22 A. Albon TAI Williams 1:43.426 +8.135 27 Charles Leclerc volvió a liderar la tabla de tiempos en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos, celebrada en el Circuito de las Américas, tras firmar un registro de 1:35.291, superando a Kimi Antonelli por tan solo 0.042 milésimas.El monegasco confirmó el buen ritmo mostrado por Ferrari en la primera sesión y dejó claro que la lucha por la pole en Austin será una batalla de tres equipos.La sesión arrancó con Verstappen metido de lleno en la acción desde el pit exit, donde protagonizó un breve duelo con Liam Lawson antes de superarlo en la curva 1. El neerlandés marcó el primer tiempo de referencia con el compuesto medio (1:36.581), pero George Russell respondió con 1:36.035 para colocarse al frente, antes de que Verstappen recuperara la posición.Los límites de pista volvieron a ser un quebradero de cabeza en el exigente trazado texano, con varios pilotos perdiendo vueltas por esta razón, entre ellos Lando Norris, que había liderado brevemente con el compuesto duro.Oscar Piastri también sufrió un bloqueo en la curva 12, y Antonelli reportó que su asiento se movía significativamente sobre los baches, lo que obligó a Mercedes a realizar ajustes antes de devolverlo a la pista.Cuando los favoritos montaron el neumático blando para las simulaciones de clasificación, la sesión se encendió. Isack Hadjar fue uno de los primeros en cambiar, marcando 1:36.134 y reportando una degradación sustancial en el neumático delantero a alta velocidad.Russell se colocó al frente con 1:35.793, pero Verstappen respondió con 1:35.480 gracias a un sector medio especialmente fuerte. Fue entonces cuando Leclerc firmó la vuelta más rápida de la sesión, deteniendo el cronómetro en 1:35.291 para asegurar la primera posición.Antonelli se quedó a solo 42 milésimas, confirmando el potencial de Mercedes, mientras que Verstappen completó el top tres a 189 milésimas. Hamilton fue cuarto (1:35.906) y Russell quinto (1:36.035), completando un top cinco en el que los cuatro equipos punteros volvieron a estar separados por menos de un segundo.Más atrás, Lawson finalizó sexto por delante de los McLaren de Norris y Piastri, mientras que Hadjar fue noveno con el segundo Red Bull y Oliver Bearman completó el top diez para Haas. En la parte final de la sesión, los equipos centraron su trabajo en tandas largas para evaluar el rendimiento de los neumáticos de cara a la carrera del domingo.Verstappen completó un stint prolongado con el blando, Hadjar rodó con el medio y McLaren dividió su estrategia, con Norris con el duro y Piastri con el blando. La gestión de neumáticos se perfiló como un factor determinante, con varios pilotos reportando deslizamientos y bloqueos, y Hamilton expresó dificultades para mantener su Ferrari en pista, llegando a probar el compuesto duro en los compases finales.Detrás de los equipos punteros, Alpine y Aston Martin afrontaron una sesión más complicada, mientras que Williams vivió una tarde difícil.La conclusión de la jornada del viernes deja a Ferrari con la iniciativa, a Mercedes y Red Bull al acecho y a McLaren obligado a reaccionar si quiere mantener su condición de favorito en la lucha por el campeonato.Mañana a las 12:30 hs de Austin iniciará la última sesión de pruebas libres y posteriormente a las 16:00 hs la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los tiempos de la sesión:

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