De nuevo Leclerc termina como el más veloz - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Estados Unidos
oct 23 /26 23:04 GMT
Austin, Texas, Estados Unidos
Ferrari S.p.A.
Charles Leclerc volvió a liderar la tabla de tiempos en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos, celebrada en el Circuito de las Américas, tras firmar un registro de 1:35.291, superando a Kimi Antonelli por tan solo 0.042 milésimas.
El monegasco confirmó el buen ritmo mostrado por Ferrari en la primera sesión y dejó claro que la lucha por la pole en Austin será una batalla de tres equipos.
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La sesión arrancó con Verstappen metido de lleno en la acción desde el pit exit, donde protagonizó un breve duelo con Liam Lawson antes de superarlo en la curva 1. El neerlandés marcó el primer tiempo de referencia con el compuesto medio (1:36.581), pero George Russell respondió con 1:36.035 para colocarse al frente, antes de que Verstappen recuperara la posición.
Los límites de pista volvieron a ser un quebradero de cabeza en el exigente trazado texano, con varios pilotos perdiendo vueltas por esta razón, entre ellos Lando Norris, que había liderado brevemente con el compuesto duro.
Oscar Piastri también sufrió un bloqueo en la curva 12, y Antonelli reportó que su asiento se movía significativamente sobre los baches, lo que obligó a Mercedes a realizar ajustes antes de devolverlo a la pista.
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Cuando los favoritos montaron el neumático blando para las simulaciones de clasificación, la sesión se encendió. Isack Hadjar fue uno de los primeros en cambiar, marcando 1:36.134 y reportando una degradación sustancial en el neumático delantero a alta velocidad.
Russell se colocó al frente con 1:35.793, pero Verstappen respondió con 1:35.480 gracias a un sector medio especialmente fuerte. Fue entonces cuando Leclerc firmó la vuelta más rápida de la sesión, deteniendo el cronómetro en 1:35.291 para asegurar la primera posición.
Antonelli se quedó a solo 42 milésimas, confirmando el potencial de Mercedes, mientras que Verstappen completó el top tres a 189 milésimas. Hamilton fue cuarto (1:35.906) y Russell quinto (1:36.035), completando un top cinco en el que los cuatro equipos punteros volvieron a estar separados por menos de un segundo.
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Más atrás, Lawson finalizó sexto por delante de los McLaren de Norris y Piastri, mientras que Hadjar fue noveno con el segundo Red Bull y Oliver Bearman completó el top diez para Haas. En la parte final de la sesión, los equipos centraron su trabajo en tandas largas para evaluar el rendimiento de los neumáticos de cara a la carrera del domingo.
Verstappen completó un stint prolongado con el blando, Hadjar rodó con el medio y McLaren dividió su estrategia, con Norris con el duro y Piastri con el blando. La gestión de neumáticos se perfiló como un factor determinante, con varios pilotos reportando deslizamientos y bloqueos, y Hamilton expresó dificultades para mantener su Ferrari en pista, llegando a probar el compuesto duro en los compases finales.
Detrás de los equipos punteros, Alpine y Aston Martin afrontaron una sesión más complicada, mientras que Williams vivió una tarde difícil.
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La conclusión de la jornada del viernes deja a Ferrari con la iniciativa, a Mercedes y Red Bull al acecho y a McLaren obligado a reaccionar si quiere mantener su condición de favorito en la lucha por el campeonato.
Mañana a las 12:30 hs de Austin iniciará la última sesión de pruebas libres y posteriormente a las 16:00 hs la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
Horarios en todos los países.
Estos fueron los tiempos de la sesión:
|P
|Piloto
|País
|Equipo
|Tiempo
|Gap
|Vueltas
|1
|C. Leclerc
|MON
|Ferrari
|1:35.291
|—
|30
|2
|K. Antonelli
|ITA
|Mercedes
|1:35.333
|+0.042
|25
|3
|M. Verstappen
|NED
|Red Bull
|1:35.480
|+0.189
|24
|4
|L. Hamilton
|GBR
|Ferrari
|1:35.906
|+0.615
|26
|5
|G. Russell
|GBR
|Mercedes
|1:36.035
|+0.744
|27
|6
|L. Lawson
|NZL
|RB
|1:36.331
|+1.040
|27
|7
|L. Norris
|GBR
|McLaren
|1:36.373
|+1.082
|27
|8
|O. Piastri
|AUS
|McLaren
|1:36.387
|+1.096
|27
|9
|I. Hadjar
|FRA
|Red Bull
|1:36.411
|+1.120
|24
|10
|O. Bearman
|GBR
|Haas
|1:36.536
|+1.245
|28
|11
|G. Bortoleto
|BRA
|Audi
|1:36.832
|+1.541
|27
|12
|P. Gasly
|FRA
|Alpine
|1:36.840
|+1.549
|27
|13
|A. Lindblad
|GBR
|RB
|1:36.959
|+1.668
|29
|14
|E. Ocon
|FRA
|Haas
|1:37.111
|+1.820
|26
|15
|F. Colapinto
|ARG
|Alpine
|1:37.201
|+1.910
|32
|16
|F. Alonso
|ESP
|Aston Martin
|1:37.235
|+1.944
|26
|17
|L. Stroll
|CAN
|Aston Martin
|1:37.269
|+1.978
|28
|18
|N. Hülkenberg
|ALE
|Audi
|1:37.430
|+2.139
|26
|19
|V. Bottas
|FIN
|Cadillac
|1:38.422
|+3.131
|24
|20
|C. Sainz
|ESP
|Williams
|1:38.446
|+3.155
|28
|21
|S. Pérez
|MEX
|Cadillac
|1:39.036
|+3.745
|24
|22
|A. Albon
|TAI
|Williams
|1:43.426
|+8.135
|27