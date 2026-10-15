El brasilero Rafael Câmara es nuevo piloto de Haas F1 Team para la temporada 2027







Cuando le tuvimos conduciendo en nuestro programa TPC en Portugal, demostró que podía manejarse muy bien con no mucho tiempo para aprender el auto; nos mostró más que solo velocidad pura No necesito hablar de sus logros en las categorías junior, han sido muy impresionantes, y en su temporada de novato en Fórmula 2, la velocidad que ha mostrado en momentos muy difíciles, como la clasificación en Mónaco y Montreal, demuestra el potencial que tiene Rafa.Cuando le tuvimos conduciendo en nuestro programa TPC en Portugal, demostró que podía manejarse muy bien con no mucho tiempo para aprender el auto; nos mostró más que solo velocidad pura

realmente comprometido a nutrir este talento y proporcionar un lugar donde pueda florecer. Queremos crear un ambiente donde esté cómodo y apoyado, donde realmente pueda destacar en sus capacidades







Es un desafío diferente en este nivel, pero lo que hemos experimentado con Ollie Bearman siguiendo una trayectoria similar y su asociación con la Scuderia Ferrari Driver Academy, estos pilotos más jóvenes están bien preparados y pueden tener un impacto inmediato en un equipo. Rafa impresionó al equipo con su rendimiento en el TPC, así que esperamos construir sobre eso y hacer crecer nuestra relación a tiempo completo la próxima temporada Estoy emocionado de ver lo que Rafael Câmara puede lograr en la Fórmula 1, habiendo visto sus logros subiendo por las categorías en Fórmula 3 y ahora en Fórmula 2 este año.Es un desafío diferente en este nivel, pero lo que hemos experimentado con Ollie Bearman siguiendo una trayectoria similar y su asociación con la Scuderia Ferrari Driver Academy, estos pilotos más jóvenes están bien preparados y pueden tener un impacto inmediato en un equipo. Rafa impresionó al equipo con su rendimiento en el TPC, así que esperamos construir sobre eso y hacer crecer nuestra relación a tiempo completo la próxima temporada







Ahora mi enfoque está en prepararme de la mejor manera posible para este nuevo desafío. Habrá mucho que aprender, y estoy deseando trabajar estrechamente con el equipo, entender el auto y continuar desarrollándome como piloto Estoy muy feliz de unirme a TGR Haas F1 Team como piloto de Fórmula 1. Es un paso importante en mi carrera y quiero agradecer a Gene Haas y Ayao Komatsu por la confianza que han depositado en mí. También estoy muy agradecido con la Scuderia Ferrari Driver Academy por su apoyo y por todo lo que han contribuido a mi desarrollo a lo largo de los años, así como a mi familia por estar siempre ahí a lo largo de este viaje.Ahora mi enfoque está en prepararme de la mejor manera posible para este nuevo desafío. Habrá mucho que aprender, y estoy deseando trabajar estrechamente con el equipo, entender el auto y continuar desarrollándome como piloto

Haas F1 Team anunció oficialmente la incorporación de Rafael Câmara con un contrato multianual, lo que permitirá al piloto brasilero debutar en la Fórmula 1 con el equipo estadounidense al inicio del Campeonato Mundial de 2027, reemplazando al francés Esteban Ocon.Câmara llega a Haas tras una trayectoria meteórica en las categorías inferiores. El brasilero de 21 años lidera la F2 con 207 puntos a falta de dos rondas para el final de la temporada, habiendo logrado victorias en las carreras principales de España, Bélgica y Azerbaiyán, además de seis podios en total y cinco pole positions.Su salto a la F2 en 2026 llegó después de proclamarse campeón de la FIA Formula 3 en 2025, completando así una progresión impecable en la escalera de los fórmula.Miembro de Ferrari Driver Academy desde 2021, Câmara ha seguido un camino similar al de Oliver Bearman, actual piloto de Haas. El brasilero ha tenido contacto con autos de F1 mediante su relación con Ferrari y diversas oportunidades de tests.Su primera experiencia de trabajo con Haas se produjo en agosto, cuando rodo con un auto antiguo de F1 (TPC) al volante del VF-25 en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portimão, Portugal.Adicionalmente Rafael Câmara cuenta con el apoyo de la Escudería Telmex Telcel desde hace varias temporadas y este nexo ha sido fundamental para que también Rafael Câmara pueda ascender a F1.El jefe de equipo de Haas, Ayao Komatsu, no ocultó su satisfacción por el fichaje y destacó que el rendimiento de Câmara en el test de Portugal fue determinante para convencer al equipo. "", explicó Komatsu, quien añadió que el equipo está "".Por su parte, Gene Haas, propietario del equipo, también quiso subrayar el valor del fichaje y el precedente que supone la experiencia de Bearman. "".El propio Câmara también se pronunció sobre su llegada a la máxima categoría, visiblemente ilusionado con el reto que le espera. "" , declaró el brasilero.