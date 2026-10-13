 Gracias a Ruanda, la Fórmula 1 regresará a África con una carrera luego de más de tres décadas - F1LATAM.COM
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Gracias a Ruanda, la Fórmula 1 regresará a África con una carrera luego de más de tres décadas
Gracias a Ruanda, la Fórmula 1 regresará a África con una carrera luego de más de tres décadas
   oct 13 /26 23:48 GMT
 Kigali, Ruanda
 Presidency Rwanda

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La Fórmula 1 ha anunciado un acuerdo histórico para llevar el campeonato del mundial de la FIA de vuelta a África, con el Gran Premio Africano de Fórmula 1, presentado por Visit Rwanda.

Este evento se incorporará al calendario a principios de la década de 2030. El anuncio marca un momento clave para este deporte y marcará el regreso de la máxima categoría al continente africano por primera vez desde 1993.


El acuerdo establecido a 10 años contempla que la primera carrera en el país se celebre una vez que se complete el nuevo circuito construido específicamente en Bugesera, Ruanda, lo que se espera que ocurra a principios de la próxima década.

El trazado será desarrollado bajo los estándares FIA Grado 1 como parte de un proyecto más amplio de desarrollo deportivo, turístico, de infraestructura y comercial liderado por el Rwanda Development Board.

Ubicado a aproximadamente 40 kilómetros al sur de Kigali, la capital, y adyacente al nuevo Aeropuerto Internacional de la ciudad, el circuito está diseñado para integrarse en armonía con el paisaje natural, aprovechando los cambios de elevación de la zona para crear una experiencia de carrera única y desafiante, al tiempo que ofrece oportunidades excepcionales de visualización para los aficionados.


Más allá de los fines de semana de carrera, el recinto funcionará como un destino durante todo el año, capaz de albergar eventos internacionales de automovilismo, grandes acontecimientos, conferencias y entretenimiento, contribuyendo a impulsar el crecimiento económico y la inversión en la región a largo plazo.

El anuncio refleja el compromiso continuo de la Fórmula 1 con la expansión de su alcance global y la conexión con nuevas audiencias en todo el mundo. África representa una de las oportunidades de crecimiento más emocionantes para el deporte, con más de 100 millones de aficionados que ya siguen la Fórmula 1 en el continente y casi el 60 % de los seguidores en los principales mercados del África subsahariana menores de 35 años.


Ruanda se ha consolidado como uno de los principales destinos de África para eventos internacionales, habiendo albergado con éxito grandes citas deportivas y globales, incluidos los Campeonatos Mundiales de Ruta de la UCI, el ICC Women's Challenge Trophy, el Congreso de la FIFA de 2023, la Basketball Africa League, las Asambleas Generales de la FIA de 2024 y la Ceremonia de Premios de la FIA.

El Gran Premio Africano de Fórmula 1, presentado por Visit Rwanda, representa el siguiente capítulo en la ambición del país de convertirse en un centro globalmente reconocido para el deporte, el turismo, la innovación y los negocios.

Más que simplemente traer la Fórmula 1 de vuelta a África, el proyecto está diseñado para crear un legado apoyando el turismo, atrayendo inversión, desarrollando talento local y creando nuevas oportunidades para comunidades y empresas.


La Fórmula 1, el Gobierno de Ruanda y el Rwanda Development Board comparten una visión de construir un evento que genere un impacto económico y social significativo mientras inspira a las futuras generaciones en todo el continente. Los detalles adicionales sobre la fecha de la carrera inaugural, los hitos de desarrollo del circuito y los planes para el fin de semana de carrera se anunciarán a su debido tiempo.

Paul Kagame, Presidente de la República de Ruanda, indicó: "El hoy pertenece a África. Durante más de tres décadas, el campeonato de automovilismo más importante del mundo ha corrido sin este continente, y eso cambia con este acuerdo.

Ruanda se enorgullece de albergar el Gran Premio Africano de Fórmula 1 y de compartir este momento con más de 100 millones de aficionados en toda África, muchos de ellos jóvenes que merecen ver el deporte en casa y verse a sí mismos en él: como ingenieros, técnicos, emprendedores y, algún día, pilotos. Esta asociación de diez años es también una inversión en el futuro de Ruanda", dijo el presidente Kagame.


Entretanto Mohammed Ben Sulayem, Presidente de la FIA, comentó : "El regreso del Campeonato Mundial de FIA Formula 1 a África es un momento histórico para nuestro deporte y un paso importante en el continuo crecimiento global del automovilismo. Ruanda ha demostrado un fuerte compromiso con la entrega de un evento de clase mundial, y la FIA trabajará estrechamente con FOM y nuestros socios mientras se desarrolla este nuevo circuito bajo los más altos estándares internacionales", señaló el dirigente emiratí.

Finalmente Stefano Domenicali, Presidente y CEO de Fórmula 1, expresó: "Hoy es un momento histórico para la Fórmula 1. Con Ruanda uniéndose al calendario a partir de la próxima década, nuestro deporte correrá en todos los continentes habitados, acercando el Campeonato Mundial más que nunca a los aficionados de todo el mundo. África siempre ha sido parte del futuro de la Fórmula 1, y desde el principio estuvimos decididos a regresar de la manera correcta, con el socio adecuado, un compromiso a largo plazo y una visión clara para crear un impacto significativo", sentenció el directivo italiano.

África ha albergado un total de 24 Grandes Premios en su historia, de los cuales 1 fue en Marruecos y 23 en Sudáfrica.

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