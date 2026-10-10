Parrilla de salida del GP de Singapur tras penalización para Russell

Los comisarios del Gran Premio de Singapur 2026 han publicado la parrilla de salida provisional de la decimoséptima carrera de la temporada, la cual se realizará en el Marina Bay Circuit.
Los resultados de la clasificación presentan modificaciones debido a que un piloto fue penalizado y a otro se le permitió participar sin haber registrado tiempo en la clasificación.
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Debido a múltiples cambios de componentes en la unidad de potencia, George Russell tendrá 40 lugares de penalización, situación que automáticamente lo coloca al fondo de la parrilla. Sin embargo no sale último, ya que allí estará Isack Hadjar por no haber podido colocar un registro en la sesión de clasificación.
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A continuación la grilla de partida:
1. Max Verstappen (Red Bull)
2. Charles Leclerc (Ferrari)
3. Lewis Hamilton (Ferrari)
4. Kimi Antonelli (Mercedes)
5. Lando Norris (McLaren)
6. Oscar Piastri (McLaren)
7. Pierre Gasly (Alpine)
8. Liam Lawson (Red Bull)
9. Arvid Lindblad (RB)
10. Nico Hülkenberg (Audi)
11. Oliver Bearman (Haas)
12. Esteban Ocon (Haas)
13. Carlos Sainz (Williams)
14. Gabriel Bortoleto (Audi)
15. Franco Colapinto (Alpine)
16. Fernando Alonso (Aston Martin)
17. Alex Albon (Williams)
18. Lance Stroll (Aston Martin)
19. Sergio Pérez (Cadillac)
20. Valtteri Bottas (Cadillac)
21. George Russell (Mercedes) *
22. Isack Hadjar (Red Bull) *
A las 20:00 hora local comenzará la carrera del Gran Premio de Singapur con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
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