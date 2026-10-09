OPINIÓN: Por no perder algo, puedes terminar perdiéndolo todo

Milésimas de segundo y malas decisiones pueden cambiar el resultado de un campeonato o acaso, ¿No recuerdan el GP Abu Dhabi 2021?Existe una palabra de origen hokkien y popular en la cultura singapurense,, que describe miedo a perder, a quedarse atrás o a que otro consiga lo que uno quiere.Esa necesidad de ir un paso adelante, de no ceder, de no dejar que la oportunidad se escape, en el automovilismo es una ventaja inherente hasta que, por diferentes factores deja de serlo. Los pilotos de alto rendimiento tienen una altísima competitividad y sed de ganar por lo que desafían sus propios límites con tal de lograrlo y ahí, justo ahí, aparece la microscópica diferencia entre competir para ganar o arriesgarlo todo por no perder.El fin de semana en el Circuito Urbano de Maria Bay dejó varios ejemplos posibles de: el sábado en el Sprint, Russell perdió el control y se estrelló contra el muro cuando lideraba en lluvia; Norris y Piastri chocaron entre sí peleando la posición; Albon, Bortoleto y Bottas quedaron por fuera tras un incidente entre los tres; y Lindblad rodó en sentido contrario unos metros luego de un trompo. Pero quizás el mayor ejemplo de que “otro consiga lo que uno quiere” es el que vivimos el domingo con Sir Lewis Hamilton, quien perdió posiciones claves por seguir su propia estrategia.Son circunstancias distintas y situaciones de carrera, pero pueden tener en común un mismo cuestionamiento: ¿En qué momento intentar ganar una posición termina poniéndola mucho más en riesgo?Russell tenía la oportunidad de convertir su posición de privilegio en una victoria en el Sprint. Sin embargo, bajo unas condiciones de pista muy complicadas, en la primera vuelta perdió el control su W17 y terminó contra las barreras. En lugar de asegurar un buen resultado, se quedó sin opciones. En una pista mojada, una milimétrica e imprevista pérdida de adherencia puede acabar con cualquier cálculo mental; Russell le ganó la posición a Verstappen, y el agua le ganó a él.Los dos McLaren se tocaron cuando luchaban por la posición, Piastri golpeó el muro y tuvo que abandonar. No es la primera pelea que vemos en vivo entre estos dos compañeros de equipo, pareciera que las “papaya rules”, que siguen siendo controvertidas, se hicieron para romperse y el alto costo es seguir perdiendo puntos en el campeonato de pilotos y de constructores siendo quienes ostenta la corona del 2025.El heptacampeón del mundo terminó P6 en el GP de Singapur después de tener la posibilidad de subirse al podio. Durante el VSC (Virtual Safety Car) a causa del abandono de Stroll, pasó de largo por la entrada a pits y decidió continuar con sus neumáticos blandos, una arriesgada apuesta que al final no le salió como quería.Quedarse en pista puede ser una decisión razonable para conservar la posición, el problema técnico es que cada vuelta modifica el balance entre el tiempo que ganas al no parar y el rendimiento que pierdes con unos neumáticos cada vez más gastados.Ganó, pero perdió ¿Fue? No se puede saber si el miedo a perder la posición influyó en la elección del piloto británico. Lo que sí se puede reflexionar es más interesante, y es que, en este tipo de competición, un plan ganador también implica aceptar el riesgo a perder y perder mucho.Por supuesto, no todos estos hechos tienen la misma causa. La lluvia, la presión psicológica, la falta de adherencia, las decisiones estratégicas y las circunstancias de carrera explican buena parte de lo sucedido; en el automovilismo, saber cuándo atacar y cuándo no, son habilidades igual de importantes.no es un diagnóstico sobre los miedos de los pilotos, simplemente ofrece un lente cultural con el que hoy los invito a reflexionar sobre esa fuerte tensión competitiva dentro de las carreras de Fórmula 1, ya que no siempre gana quien más arriesga.De Singapur nos vamos para el Circuito de las Américas en Austin, cambia el escenario, pero no la presión por ganar; y eso sin mencionar las probabilidades matemáticas que tiene Antonelli para hacerse al campeonato. Y es que en Texas, donde la cultura del “go big or go home” celebra a quienes van por todo, elnos deja una advertencia: por miedo a quedarse atrás, puedes arriesgar tanto que terminas perdiéndolo todo.