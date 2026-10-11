Max Verstappen se impone por primera vez en el Marina Bay - Reporte Carrera - GP de Singapur
El piloto neerlandés Max Verstappen se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Singapur, firmando su primer triunfo en el Marina Bay Circuit y su segunda victoria consecutiva tras imponerse en el Gran Premio de Bahrein en Malasia.
El tetracampeón de Red Bull dominó la carrera de principio a fin, gestionó con maestría sus neumáticos blandos y cruzó la línea de meta por delante de Charles Leclerc (Ferrari) y Kimi Antonelli (Mercedes), que completaron el podio.
La victoria de Verstappen brinda un golpe de autoridad en la lucha por el segundo lugar del campeonato. El neerlandés suma 25 puntos que le permiten escalar hasta la cuarta posición de la clasificación con 221 puntos, a tan solo 17 puntos de George Russell.
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La carrera, de 62 vueltas, arrancó con Verstappen manteniendo la pole position por delante de Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris y Piastri. El neerlandés gestionó desde el inicio una ventaja que fue ampliando progresivamente, mientras que Leclerc se mantenía a menos de un segundo en los primeros compases. Hamilton, con el compuesto medio, se quedó ligeramente descolgado, pero mantuvo el ritmo de los líderes.
La carrera estuvo marcada por dos Virtual Safety Cars. La primera, en la vuelta 8, fue provocada por un problema en la caja de velocidades de Gabriel Bortoleto (Audi), que dejó su monoplaza a la salida del pit lane. La segunda, en la vuelta 39, llegó cuando Lance Stroll (Aston Martin) detuvo su auto por problemas de fiabilidad. Estas neutralizaciones alteraron las estrategias de los equipos y provocaron múltiples paradas en boxes.
Verstappen, que había montado el compuesto blando, gestionó su ventaja con inteligencia, ampliando la diferencia a más de nueve segundos sobre Leclerc en los compases finales. El neerlandés nunca estuvo realmente amenazado y cruzó la línea de meta con 7.335 segundos de ventaja sobre el monegasco, que firmó una sólida actuación para asegurar la segunda posición.
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Antonelli, que partía cuarto, firmó una carrera de recuperación tras verse envuelto en el tráfico y sufrir problemas de frenos. El italiano logró superar a Hamilton y Norris en las últimas vueltas para asegurar el tercer puesto y sumar 15 puntos que le permiten mantener el liderato del campeonato con 340 puntos. Su ventaja sobre Russell, que finalizó noveno tras su penalización, se mantiene en 102 puntos.
Norris finalizó cuarto, por delante de Piastri, que completó una buena recuperación desde la séptima posición. Hamilton, que había liderado brevemente la carrera, tuvo que conformarse con la sexta plaza tras sufrir problemas con los neumáticos y ser superado por sus rivales en las últimas vueltas.
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Lawson firmó una destacada séptima posición para RB, por delante de Hülkenberg (Audi), Russell (Mercedes) y Hadjar (Red Bull), que completó la zona de puntos.
La carrera dejó varios abandonos. Franco Colapinto (Alpine) se vio obligado a retirarse en la vuelta 29 tras dejar su monoplaza a un costado de la curva 8. Stroll también abandonó, al igual que Bortoleto, Albon y Bottas, completando una lista de retirados que refleja la dureza del circuito de Marina Bay.
La decimoctava válida del campeonato mundial de F1 2026 se realizará del 23 al 25 de octubre, con motivo del GP de Estados Unidos en el Circuito de Las Américas.
Con los resultados de este GP de Singapur el campeonato de pilotos
está al comando de Kimi Antonelli con 340 puntos, segundo
George Russell (238), tercero
Lewis Hamilton (229), cuarto
Max Verstappen (221), quinto
Charles Leclerc (215), sexto
Lando Norris (201), séptimo
Oscar Piastri (138), octavo
Isack Hadjar (97), noveno
Liam Lawson (75) y décimo
Pierre Gasly (41).
En equipos
, Mercedes es líder con 578 puntos, segundo
Ferrari (444), tercero
McLaren (339), cuarto
Red Bull (332), quinto
Racing Bulls (100), sexto
Alpine (68), séptimo
Haas (30), octavo Audi (23), noveno
Williams (12), décimo Aston Martin (7) y último
Cadillac (0).
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Vuelta a vuelta del GP de Singapur 2026:
Vuelta de cortesía:
Todos los pilotos inician sin inconvenientes.
Vuelta 1:
Verstappen contiene a Leclerc y mantiene el P1. El top 6 no tiene cambios. Lawson y Hülkenberg suben 1 y 2 posiciones. El afectado, Gasly. Colapinto sube una, al P14. Pérez cae al P18. Lo pasa Russell.
Vuelta 2:
Leclerc presiona a Verstappen por el P1. Los dos llevan el compuesto blando. Hamilton en el P3 está con medios. El resto del top 7 con blandos. Ocon pasa a Bearman y es P11.
Vuelta 3:
La diferencia entre el P1 de Verstappen y el P6 de Piastri es de tan solo 3.4s. Todos juntos. Esta carrera es estratégica, todo se definirá en boxes o con un Safety Car.
Vuelta 4:
Leclerc a 0.8s de Verstappen. Ambos comienzan a alejarse ligeramente de Hamilton. Recordemos, Charles y Max con blandos. Lewis con medios.
Vuelta 5:
Leclerc con la vuelta rápida. Tiene bajo presión a Verstappen. Ahora Ocon pasa a Sainz y es P11. Gasly conectado a Hülkenberg por el P8.
Vuelta 6:
Verstappen responde y es el más veloz. Se aleja a 1s de Leclerc. Entretanto Hamilton a 2.1s de Leclerc en el P3. Tras Lewis están Antonelli, Norris y Piastri
Vuelta 7:
Verstappen se mantiene a 1s de Leclerc. Russell sigue recuperando posiciones. Ya está en el P13.
Vuelta 8:
Problemas en la caja de velocidades para Bortoleto. Deja su Audi a la salida del pit lane. Virtual Safety Car.
Vuelta 9:
Hadjar pasa a Pérez y toma el P17. Leclerc se acerca de nuevo a Verstappen. Gap de 0.6s
Vuelta 10:
Antonelli presiona fuerte a Hamilton por el P3.
Vuelta 11:
Hamilton con el compuesto medio pierde ventaja con Verstappen y Leclerc. Gap de 3.2s con su compañero de equipo por el P2.
Vuelta 12:
Hülkenberg en el P9 es presionado por Gasly y Bearman.
Vuelta 13:
Norris pierde contacto con Antonelli por el P4. Entretanto Piastri se acerca a Lando. Russell P12 tras superar a Sainz.
Vuelta 14:
Verstappen a 2.4s de Leclerc. Pierde contacto el piloto de Ferrari. Norris se acerca a Antonelli por el P4. Sainz en el P13 se sube en tiempos y Colapinto se acerca a 2.2s.
Vuelta 15:
Max sigue estirando la ventaja. Ahora a 3s sobre Leclerc.
Vuelta 16:
Hamilton contiene a Antonelli y Norris por el P3. Piastri se despega de Lando a 2.3s.
Vuelta 17:
Totalmente enfocado Verstappen. Ahora se aleja a 3.9s de Leclerc. Entretanto Hamilton con medios está a 6.7s de Charles.
Vuelta 18:
Norris sigue presionando fuerte a Antonelli. Gap de 0.6s.
Vuelta 19:
Hamilton en pits. Cambia medios por blandos. Inesperado porque en teoría era el último que debía ingresar por tener un compuesto más duradero. Cae al P7 por delante de Hülkenberg y atrás de Lawson.
Vuelta 20:
Verstappen demoledor en su ritmo. Está a 5.7s de Leclerc. En este giro fue 0.9s más veloz que Charles. Hamilton atrás de Lawson. Espera y lo ataca a llegar a la curva 7. Es P6 el heptacampeón.
Vuelta 21:
Antonelli aprieta el ritmo y se aleja a 1.4s de Norris. Hamilton en el P6 a 18.1s de Piastri.
Vuelta 22:
Russell se conecta a Ocon por el P11. Lo pasa al llegar a la curva 16. Ahora a 3s tiene a Bearman por el P10.
Vuelta 23:
Hamilton marca la vuelta más rápida. Verstappen a 8.7s de Leclerc.
Vuelta 24:
Antonelli en pits. Sale con medios nuevos atrás de Hamilton a 3.5s.
Vuelta 25:
Leclerc en pits y sale justo por delante de Hamilton en el P4. Compuesto medio nuevo para Charles.
Vuelta 26:
Verstappen a 16s de Norris quien está temporalmente en P2. Piastri a 2.7s de Lando. Hamilton a 0.6s de Leclerc por el P4.
Vuelta 27:
Hamilton pidiendo que Leclerc lo deje pasar porque tiene mejor ritmo.
Vuelta 28:
Verstappen tranquilo con el compuesto blando. Dando una paliza. Está a 19s de Norris.
Vuelta 29:
Hadjar presiona a Colapinto por el P13. Gap de 0.6s.
Vuelta 30:
Gasly en pits. Sale en el P14.
Vuelta 31:
Problemas para Franco Colapinto. Deja su auto a un costado de la curva 8. Estaba en el P13 el argentino de Alpine.
Vuelta 32:
Sainz bajo presión de Hadjar y Gasly por el P11. Antonelli dice que siente que algo está goteando en el habitáculo.
Vuelta 33:
Verstappen y Norris en pits. Max se mantiene adelante a 2s de Piastri. Entretanto Norris cae al P6 atrás de Antonelli.
Vuelta 34:
Piastri en pits y sale P6 atrás de Norris a 6.2s. Bearman y Hadjar también ingresan.
Vuelta 35:
Verstappen a 5s de Leclerc. Entretanto Hamilton se aleja a 2s de Charles.
Vuelta 36:
Hadjar pasa a Sainz y es P14. Alonso en pits.
Vuelta 37:
Verstappen gira 0.5s más rápido que Leclerc. Gap de 5.4s. Bandera blanca y negra para Antonelli por exceder los límites de pista.
Vuelta 38:
Antonelli pide que verifiquen el auto porque siente un comportamiento extraño. También blanca y negra para Stroll por límites de pista. Vuelta rápida para Hadjar.
Vuelta 39:
Virtual Safety Car. Stroll detiene el auto por problemas de fiabilidad.
Vuelta 40:
Leclerc, Antonelli y Pérez en pits. Unos segundos después termina el Virtual Safety Car.
Vuelta 41:
Tras la detención de Leclerc, cae al P3. Ferrari se arriesgó pensando en que saldría el Safety Car. Ahora a 7.8s de Hamilton. Antonelli reporta problemas en los frenos.
Vuelta 42:
Piastri en pits. Russell tras su detención sale en el P10 atrás de Gasly.
Vuelta 43:
Hamilton también reporta en los frenos. Antonelli a 5.1s de Norris tras la detención para colocar blandos. Leclerc va con todo para alcanzar a Hamilton. Gap de 3.2s.
Vuelta 44:
Fuerte ritmo de Leclerc. Está a 1.8s de Hamilton. Entretanto Verstappen a 12.9s de Lewis.
Vuelta 45:
Russell sigue presionando a Gasly por el P9.
Vuelta 46:
Leclerc pasa a Hamilton y es nuevamente P2. Ahora el gap de Verstappen con Charles es de 15.1s.
Vuelta 47:
Fuerte presión de Russell sobre Gasly. Muy cerca en la curva 16
Vuelta 48:
Adelantamiento de Russell a Gasly al llegar a la curva 7. Ahora George tiene a 3.1s a Hülkenberg por el P8.
Vuelta 49:
Norris se acerca a Hamilton por el P3. Gap de 2.9s y cayendo. Albon a 0.6s de Alonso por el P16.
Vuelta 50:
Leclerc impone un fuerte ritmo con blandos. Gap de 11s y disminuyendo. Podría estar Max regulando para estimular a Charles para que gaste el compuesto blando.
Vuelta 51:
Verstappen se desliza un poco en la última curva. Intenta limpiar los neumáticos. Gap de 9.7s con Leclerc.
Vuelta 52:
Hamilton presionado por Norris por el P3. Antonelli se acerca a Lando. Gap de 1.6s.
Vuelta 53:
Leclerc a 8.8s de Verstappen. Hamilton bajo presión absoluta de Norris.
Vuelta 54:
Norris intentó pasar a Hamilton por el interior de la curva 1, pero Lewis se pasa. Esto lo aprovecha Antonelli y pasa a Lando. Al llegar a la curva 17, Kimi pasa a Lewis y sube al P3. Bajo investigación Hamilton por salirse de pista y ganar ventaja.
Vuelta 55:
Norris pasa a Hamilton y es P4. Verstappen acelera y se coloca a 9s de Leclerc.
Vuelta 56:
Russell presiona a Hülkenberg por el P8. Antonelli a 20.3s de Leclerc por el P2.
Vuelta 57:
Piastri a 6.6s de Hamilton por el P5. Está cayendo dramáticamente esta ventaja.
Vuelta 58:
Hadjar pasa a Gasly y toma el P10. Deja al francés de Alpine sin el último punto de momento.
Vuelta 59:
Son reiteradas las salidas de pista de Antonelli. Está muy cerca de ser penalizado. Por esta razón le piden a Norris que pueda estar en el rango de los 5s. Complicado ya que son 7.8s y aumentando.
Vuelta 60:
Piastri a 0.6s de Hamilton. Es la lucha por el P5. Leclerc a 8s de Verstappen.
Vuelta 61:
Piastri sigue atacando a Hamilton. Se cubre bien el siete veces campeón. Sin embargo al llevar a la curva 16 el australiano de McLaren lo pasa y toma el P5.
Vuelta 62:
¡Última vuelta en el Marina Bay Circuit! Verstappen se mantiene tranquilo en el P1, alistándose para su primera victoria en Singapur.
Charles Leclerc registró la vuelta más rápida con 1:35.202 en el giro 41. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.
Posiciones del Gran Premio de Singapur 2026
|P
|Piloto
|País
|Equipo
|Gap
|Puntos
|1
|Max Verstappen
|NED
|Red Bull
|-
|25
|2
|Charles Leclerc
|MON
|Ferrari
|7.335
|18
|3
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes
|24.573
|15
|4
|Lando Norris
|GBR
|McLaren
|40.506
|12
|5
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren
|49.644
|10
|6
|Lewis Hamilton
|GBR
|Ferrari
|53.188
|8
|7
|Liam Lawson
|NZL
|RB
|81.666
|6
|8
|Nico Hulkenberg
|ALE
|Audi
|83.386
|4
|9
|George Russell
|GBR
|Mercedes
|84.677
|2
|10
|Isack Hadjar
|FRA
|Red Bull
|90.862
|1
|Pilotos sin puntos
|11
|Pierre Gasly
|FRA
|Alpine
|1 vuelta
|12
|Oliver Bearman
|GBR
|Haas
|1 vuelta
|13
|Esteban Ocon
|FRA
|Haas
|1 vuelta
|14
|Carlos Sainz
|ESP
|Williams
|1 vuelta
|15
|Arvid Lindblad
|GBR
|RB
|1 vuelta
|16
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin
|1 vuelta
|17
|Sergio Pérez
|MEX
|Cadillac
|2 vueltas
|No terminaron
|18
|Alexander Albon
|TAI
|Williams
|3 vueltas
|19
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac
|3 vueltas
|20
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin
|26 vueltas
|21
|Franco Colapinto
|ARG
|Alpine
|33 vueltas
|22
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi
|55 vueltas